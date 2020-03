Livres « Porsche: Excellence was expected » Edition 2019 de Bentley Publishers

Avec un premier livre apparu en 1977, la collection de livres « Porsche: Excellence Was Expected » s’est étoffée au fil des décennies via 3 volumes, devenant la référence dans la littérature Porsche grâce à son auteur et spécialiste Porsche : Karl Ludvigsen. En septembre 2019, l’éditeur américain Bentley Publishers a remis à jour ses livres de référence sur Porsche avec des informations enrichies et des mises à jour en proposant un 4ème tome, permettant de traiter plus de 70 ans d’histoire de 1948 à 2019. C’est dorénavant la Bible sur la marque Porsche.



Karl Ludvigsen : un spécialiste automobile avec une grande expérience

Cet ensemble de quatre livres est le fruit d’un très long et important travail de l’auteur Karl Ludvigsen. Karl Ludvigsen est l’un des historiens automobile les plus respectés d’aujourd’hui. Il a été rédacteur technique des magazines Auto Age et Sports Cars Illustrated, rédacteur sur la Côte Est des États-Unis de Motor Trend et rédacteur en chef de Car and Driver, ayant acquis une très forte expérience durant plus de 60 ans. Il est également auteur, le co-auteur ou l’éditeur de plus de cinquante livres sur les voitures et l’industrie automobile.

Ses compétences en rédaction ne se sont pas limitées à une marque ou à un aspect de l’automobile : histoires de modèles, sport automobile, biographies de pilotes, industrie automobile, … Parmi les marques traitées dans ses livres, citons Porsche,Volkswagen, Ferrari, Ford, Chevrolet, Maserati, Mercedes-Benz et Opel.

Karl Ludvigsen a reçu de nombreux prix pour ses écrits, notamment en 2002 : la Society of Automotive Historians lui a décerné sa plus haute distinction, celle de «Friend of Automotive History». Enfin, il a également été consultant et même cadre chez certains constructeurs automobiles comme le Groupe GM, Ford et Fiat.



Toute cette vaste expérience automobile a permis à Karl Ludvigsen de nouer de nombreux contacts et se faire un nom dans le domaine automobile. A vec son rand réseau, il a pu entrer en contact avec un grand nombre de personnes clés dans le monde Porsche afin d’écrire ses livres et de les mettre à jour au fil des années jusqu’à la quatrième et dernière édition 2019 que nous vous présentons.

L’encyclopédie complète sur l’histoire Porsche, ses modèles et ses participations en courses automobiles

Les 4 livres « Porsche: Excellence Was Expected » de Karl Ludvigsen – publiés par Bentley Publishers – traitent de manière complète et approfondie l’histoire du constructeur de voitures sportives de Stuttgart-Zuffenhausen, de la création de la société en 1948 jusqu’à fin 2019, tout en s’intéressant aux travaux antérieurs depuis 1900 du Dr. Ferdinand Porsche ayant donné naissance au constructeur allemand.

La saga « Porsche: Excellence Was Expected » a une longue histoire. La première édition datant de 1977 n’était composé que d’un seul volume. En 2003, la seconde édition a été enrichie par trois volumes offrant aux lecteurs de nombreuses nouvelles informations sur tous les modèles Porsche jusqu’à cette époque. En 2008, les trois livres ont de nouveau été actualisés.



Avec l’expansion de la gamme Porsche et de nouveaux chapitres ouverts dans le sport automobile, ces livres ne pouvaient pas restés ainsi. Après plus de cinq années de travail de Karl Ludvingsen, Bentley Publishers a sorti en septembre 2019 la 4ème et dernière édition de la collection « Porsche: Excellence Was Expected ».

Cette quatrième édition (toujours en anglais) intègre de nouvelles informations provenant essentiellement des archives Porsche, qui n’était auparavant pas disponibles. L’histoire du constructeur automobile Porsche est ainsi plus complète avec de nombreux sujets jusqu’alors peu connus voire exclusifs. En plus, les modèles commercialisés depuis 2008 ont été ajoutés tout comme les différents évènements sportifs dont le retour victorieux de Porsche en LMP1 aux 24 Heures du Mans.

Cette Bible (c’est loin d’être exagéré!) se compose de 4 livres chronologiques avec un ensemble de 2 780 pages, 132 chapitres et 2 912 photos en couleur et en noir et blanc :

Livre 1 : Surpassing Expectations (1948-1971) – 730 pages

Livre 2 : Hitting the Apex (1967-1989) – 640 pages

Livre 3 : Comeback (1982-2008) – 696 pages

Livre 4 : 21st Century (2002-2020) – 714 pages

Les couvertures des 4 livres sont inédites et colorées : jaune, bleu, rouge et vert.

Livre 1 : Surpassing Expectations (1948-1971) – Dépasser les attentes

Ce premier tome revient sur les origines du constructeur automobile Porsche via les différentes innovations technologiques du Dr. Ferdinand Porsche depuis 1900. De sa naissance à Gmünd en Carinthie (Autriche) à son retour à Zuffenhausen, la marque Porsche est née avec la 356 qui a évolué et permis à Porsche d’offrir des déclinaisons plus sportives, notamment pour les États-Unis et de rapidement s’imposer en compétition, notamment en endurance et même en Formule 1. La naissance la Porsche 911 est aussi présentée dans ce premier ouvrage.

Livre 2 : Hitting the Apex (1967-1989) – Atteindre le sommet

Le second livre se concentre sur certains modèles comme la Porsche 914 à moteur central, la 911 Turbo, la 924, la 928. L’arrivée et la carrière de la Porsche 917, notamment aux 24 Heures du Mans prend une place importante, tout comme des dérivés de la 911 en courses automobiles comme la 935 à moteur turbo. L’époque des Groupe C avec la 956 est traitée en profondeur.

Livre 3 : Comeback (1982-2008) – Le retour

Le 3ème ouvrage s’intéresse principalement à la 944, à la première supercar 959, à la dernière génération de 911 refroidie par air – la 993, à la 996 refroidie par eau, à la Carrera GT, au premier UV Cayenne, au Boxster type 986, aux moteurs TAG V10 pour la Formule 1, à l’Indycar ais aussi à la 911 GT1 victorieuse au Mans.

Livre 4 : 21st Century (2002-2020) – Le 21ème siècle

Ce nouveau et 4ème livre traite des derniers modèles de la marque de Stuttgart-Zuffenhausen : Cayman, 911 (997, 991 & 992), Panamera, Cayenne, Boxster & Cayman (981), 918 Spyder, Macan, Taycan. L’apparition des motorisations Diesel est aussi traitée tout comme les modèles de course comme les 911 RSR et 919 Hybrid.

Chaque page de cette toute nouvelle édition a été entièrement revue et enrichie, notamment de nouvelles photos et illustrations en couleur, avec douze nouveaux chapitres couvrant la 911 (Type 991 et 992), la 918 Spyder, la 919 Hybrid victorieuse en WEC, le Macan, les nouveaux Cayenne & Panamera et même le Taycan 100% électrique. Les victoires en courses automobiles ont également été mises à jour. Ce livre est également un recueil passionnant sur de nombreuses modèles Porsche rares voire uniques comme des prototypes méconnus du grand public que nous vous faisons découvrir depuis quelques années.

L’histoire entre Porsche et Volkswagen est également traité, avec notamment les actions de Ferdinand Piëch pour intégrer le constructeur dans le Groupe VW en 2012.

Ce livre dévoile de nombreuses anecdotes, notamment dans les préfaces de l’auteur, comme par exemple : le moteur V10 issu de la course qui aurait pu propulser la Porsche 928 ou le moteur 5 cylindres Audi dans la Porsche 924 et même un moteur V8 Porsche conçu pour Rolls-Royce dans les années 1970. Des faits internes de la société sont aussi mis en avant et se retrouvent tout au long des 4 tomes.

Avis

Il existe des centaines de livres Porsche et ce n’est pas prêt de s’arrêter, cette marque étant très appréciée des éditeurs mais aussi des lecteurs. Avec cette nouvelle édition 2019 de « Porsche: Excellence was expected », vous avez accès à toute l’histoire complète et détaillée de la marque Porsche, représentant le must pour toute bibliothèque automobile.

Cette quatrième édition – composée de 4 livres aux couvertures colorées – a été fortement améliorée avec encore plus d’informations et de meilleures photos. Le travail réalisé par Karl Ludvigsen est impressionnant, permettant de fortement s’enrichir, même en ayant déjà de très fortes connaissances sur l’univers Porsche.

Ayant déjà d’autres livres de cet auteur, cette encyclopédie Porsche est dans la lignée de son style d’écriture et de ses connaissances. Certaines parties techniques sont brillamment et simplement expliquées par l’auteur permettant au lecteur de comprendre rapidement et facilement. Il s’adresse ainsi à tous types de lecteurs, du novice en automobile et de l’histoire Porsche aux spécialistes. Les 4 ouvrages ont de nombreux chapitres permettant de les découvrir à son rythme et selon ses envies sans se plonger à fond et d’un coup dans les 4 livres.

La qualité est au rendez-vous, tant en terme de contenu que de photos mais aussi en terme d’impression avec des couvertures rigides et lisses agréables au touché.

Un point est néanmoins à améliorer : l’indexation. En effet, quand on cherche un véhicule spécifique, il faut trouver le bon livre puis le bon chapitre dans lequel il sera présenté. Pour chaque livre, il existe une table des matières sur plusieurs pages, agrémentées de photos. Mais ce n’est parfois pas suffisant, surtout quand le lecteur est pressé. Un coffret rigide permettant de ranger les 4 livres, existant sur la 3ème édition, n’a malheureusement pas été renouvelé sur cette nouvelle édition.

A ce jour, il n’existe aucune autre publication aussi complète sur Porsche, même l’excellente collection de 3 livres « Das große Buch der Porsche Typen » de Jürgen Barth & Gustav Büsing chez Motorbuch Verlag.

Je ne peux que vous conseiller de l’acquérir et faire pas mal place dans votre bibliothèque. Si je ne devais garder qu’un seul livre ou collection de livres, ce serait cette publication de Bentley Publishers.

Malgré un prix avoisinant les 500 euros, il s’agit d’un véritable investissement, car les précédentes éditions ont pris énormément de valeur et sont très prisées. Par contre, évitez de l’acheter aux États-Unis si vous êtes en Europe. J’en ai eu pour près de 200 euros de frais (transport + douane) vu le poids très importants des livres. L’idéal est de passer par Amazon qui a les livres directement en France.

Vous pouvez commander ce livre directement sur le site de l’éditeur (www.bentleypublishers.com), en librairies spécialisées ou sur Amazon :

Caractéristiques

4 Livres : Surpassing Expectations 1948-1971 / Hitting the Apex 1967-1989 / Comeback 1982-2008 / 21st Century 2002-2020

2 780 pages : 730 pages / 640 pages / 696 pages / 714 pages

132 chapitres

Environ 2 912 photos en couleur et en noir et blanc

Langue : Anglais

Éditeur : Bentley Publishers

Publication : Septembre 2019

Auteur : Karl Ludvigsen

Prix : 485,00 euros (hors frais de port d’environ 200 euros avec la douane)

Dimensions : 23,5 x 27,4 x 5,1 cm / 23,5 x 27,4 x 4,5 cm / 23,5 x 27,4 x 4,9 cm / 23,5 x 27,4 x 4,9 cm

ISBN : 978-0-8376-1770-1 / 978-0-8376-1769-5 / 978-0-8376-1772-5 / 978-0-8376-1773-2

Photos : 4Legend.com / Bentley Publishers