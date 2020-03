Prototype Porsche 911 S 2.7 de 1972

En vue de commercialiser une version sportive – la Porsche 911 Carrera RS 2.7, les essais du nouveau moteur 2,7 litres de 210 ch étaient en partie effectués dans un prototype basé sur une 911 S normalement motorisée par un 2,4 litres : la Porsche 911 S 2.7 de 1972.

Dans les années 1960, les clients Porsche avait le choix entre différents modèles : les 911 T, 911 E et 911 S avec des carrosseries Coupé et Targa. Pour le marché américain qui avait des normes antipollution plus draconiennes qu’en Europe, Porsche a dû développer un nouveau moteur 2.4 au début des années 1970 qui avait une plus grosse cylindrée, un ratio de compression plus bas et pouvant fonctionner au Super.

Apparue en 1971, la Porsche 911 S était le modèle haut de gamme de la famille 911 avec le moteur 2.4 plus puissant (190 ch / 140 kW), un spoiler avant spécifique et une suspension plus sportive.

Au début des années 1970, Porsche a lancé le développement d’une version plus sportive et allégée : la Porsche 911 Carrera RS 2.7. Un nouveau moteur plus sportif basé sur le Boxer 6 de 2,4 litres a été conçu, passant à 2,7 litres de cylindres, avec une puissance importante (pour l’époque) de 210 ch (154 kW).

Les performances de ce moteur plus perfectionné sont plus élevées, associées à la légèreté de la voiture. Le prototype expérimental Porsche 911 S a reçu le moteur Flat 6 de 2,7 litres à la place du 2,4 litres d’origine afin de le tester sur la route en toute discrétion.

Grâce à lui, la Porsche 911 S 2.7 peut ainsi atteindre une vitesse maximale de 240 km/h. Ce prototype se reconnaît par sa peinture verte métallisée, ses jantes en aluminium à 5 branches et ses housses de sièges grises en mouton, cachant les sièges sport.

Ce modèle unique fait partie de la collection du Porsche Museum où il est actuellement exposé.

Photos : 4Legend.com