Souscrire une assurance auto en ligne : les démarches

Pour faire des économies en matière d’assurance auto, il est préférable de se tourner vers les offres sur Internet. En souscrivant une assurance auto en ligne, vous profitez de nombreux avantages notamment la réduction de votre facture. Explications.

Zoom sur l’assurance auto en ligne

Ne vous donnez plus la peine de vous déplacer chez une agence d’assurance auto pour bénéficier d’une couverture avantageuse. Il est maintenant possible d’y procéder en toute simplicité, en ligne. En effet, les assurances en ligne ont beaucoup évolué depuis leur apparition. Les assureurs proposent même des offres variées et des démarches simplifiées en vue de satisfaire leur clientèle et faciliter leur souscription. D’autant plus que ces dernières offrent d’autres avantages que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Tour d’horizon!

Pourquoi souscrire une assurance auto sur internet?

À la différence d’une assurance auto classique, une assurance auto en ligne ne dispose pas nécessairement d’un siège ou d’un local. Toutefois, elle couvre pratiquement la plupart des dégâts ou détériorations subis par un véhicule. La souscription s’effectue essentiellement sur le site web de l’assureur ou par voie téléphonique. La dématérialisation des services caractérise l’assurance auto en ligne. De ce fait, les prestations proposées se révèlent plus flexibles comparées à celles des assureurs conventionnels. Parmi elles, on retrouve notamment :

Une souscription simple, directe et rapide qui s’effectue par téléphone et par email ;

Une souscription immédiate permettant de couvrir un véhicule neuf ;

Des garanties qui varient en fonction du profil et des besoins des assurés.

Des plateformes en ligne spécialisées

La dématérialisation de leurs services donne la possibilité aux assurances auto en ligne de traiter des dossiers spécifiques qui se différencient par le profil du souscripteur et l’offre recherchée. Certaines compagnies d’assurance proposent par exemple des offres entièrement dédiées aux chauffeurs pénalisés par un malus élevé ou qui n’ont pas respecté les termes de leurs précédents contrats.

Ces personnes dites « à risque » ne peuvent bénéficier des mêmes options et/ou avantages qu’une assurance auto basique. Pour les jeunes conducteurs, il en va de même. : les assurances tendent à minimiser leurs tarifs pour ce type de profil afin d’alléger leurs dépenses durant un premier temps et de les fidéliser par la même occasion. A noter également que si le conducteur ne recherche qu’une couverture limitée à une certaine période, des coûts modulés en fonction de sa qualité de conduite lui sont octroyés. En somme, le souscripteur dispose d’un choix vaste en termes de couverture auto.

Quelle assurance auto en ligne choisir?

À première vue, il peut sembler difficile de comparer une agence physique à une agence en ligne. Cependant, certains sites peuvent fournir des informations plus détaillées sur chaque offre proposée. Vous pouvez par exemple consulter les avis sur Direct Assurance pour vous donner une idée sur les formules proposées par cet assureur en ligne. Des devis peuvent éventuellement être fournis par la compagnie d’assurance en ligne à la demande. Si vous envisagez de souscrire, vous devez généralement remplir un formulaire dédié qui est accessible sur le site. Ce document doit obligatoirement contenir :

Les informations personnelles du souscripteur comme les noms et prénoms, l’âge et la date de délivrance du permis ;

L’historique de conduite, contenant éventuellement les bonus et les malus, les sinistres ainsi que les infractions ;

Les caractéristiques du véhicule à assurer, comprenant entre autres la marque et le modèle.

À partir de ces informations, l’assureur peut évaluer l’offre correspondant le mieux au souscripteur.

Souscription d’une assurance auto sur internet : les détails

Une fois que vous avez trouvé la formule qui vous convient, procédez à la souscription de votre offre chez l’assureur que vous aviez choisie. Cette étape s’effectue entièrement en ligne. Vous pouvez demander à votre nouvelle compagnie d’assurance de répondre à vos questions ou des conseils pour vous assurer de faire la meilleure sélection possible.

Ensuite, celle-ci vous indiquera comment finaliser votre contrat. Veillez à bien confirmer le tarif que vous aviez choisi au moment de la souscription afin d’éviter tout malentendu avec votre assureur. En somme, si vous avez besoin d’un contrat sur-mesure pour couvrir votre véhicule, renseignez-vous sur les offres proposées par les assurances auto en ligne!

Photo : DR