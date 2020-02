Première récupération d’usine d’un Porsche Taycan à Zuffenhausen

Sept décennies après la première livraison en usine, le premier client du Taycan a maintenant récupéré sa voiture à l’usine principale de Stuttgart-Zuffenhausen.

Récupération de sa Porsche à l’usine

Il s’est passé beaucoup de choses le 26 février 2020 au matin aux portes de la «Werk 1» à Zuffenhausen. Les employés ont présenté comme d’habitude leur pièce d’identité lors de leur passage au poste de sécurité de l’usine. Florian Böhme était également en route et était attendu. C’était une journée très spéciale pour lui. Non seulement c’était son 43ème anniversaire, mais il récupérait également son Taycan 4S en rouge carmin. Il était le tout premier client à récupérer la nouvelle voiture de sport électrique à l’usine mère.

« Wow, ça a l’air fantastique! La couleur est encore mieux que sur les photos », s’exclamait Böhme, alors qu’il se tenait devant la Porsche entièrement électrique dans le hall de livraison. Il a voyagé avec sa femme et sa mère. Célébrer la première rencontre avec leur propre Porsche était le clou de leur journée.

Ottomar Domnick devait avoir eu une expérience similaire. Le médecin et mécène a récupéré sa Porsche 356 à Zuffenhausen il y a près de 70 ans, le 26 mai 1950. Domnick a été la première personne dans l’histoire de Porsche à récupérer une voiture à l’usine. À l’époque et jusque dans les années 1970, la passation se faisait toujours à l’extérieur.

« Récupérer la voiture à l’usine rend Porsche personnel », explique Alexander Fabig, responsable de la personnalisation et des voitures classiques. « C’est une expérience très émotionnelle pour de nombreux clients de récupérer leur nouvelle voiture là où elle a été construite. »

Les clients qui viennent chercher leur voiture se voient également proposer un large éventail d’activités. Cela comprend une visite de l’usine, un déjeuner et une visite au musée Porsche, par exemple. Les chiffres parlent d’eux-mêmes – en 2019, 2 500 clients ont récupéré leurs voitures à l’usine de Zuffenhausen, jusqu’à 20 voitures par jour. Depuis 2002, Porsche Leipzig offre également l’opportunité d’une collecte à l’usine. Environ 3 000 voitures y sont livrées chaque année.

La remise de la voiture reste le point culminant de la journée – que ce soit en 1950 ou en 2020. Les conseillers à la clientèle de Porsche prennent beaucoup de temps pour cela. Ils expliquent les différentes fonctions de la voiture, aident à trouver le réglage optimal du siège ou à configurer les services Connect.

Nouveau groupe cible pour le Taycan

De nouveaux aspects ont été ajoutés pour le Taycan. Comment charger la voiture? Comment fonctionne le gestionnaire d’autonomie, qui aide à planifier l’itinéraire de voyage optimal?

Fabig a déclaré : « Nos conseillers à la clientèle ont reçu une formation approfondie sur la nouvelle technologie d’entraînement et les nouvelles fonctions du Taycan » Un certain nombre de points de charge ont également été installés dans le hall de livraison, qui peuvent être utilisés pour démontrer et expliquer la procédure de charge. « Sinon, l’expérience client et le processus de retrait d’une voiture à l’usine restent à peu près les mêmes », explique Fabig.

C’est une journée spéciale pour la famille Böhme – et pour l’équipe de livraison en usine. Parce que la première livraison d’un Taycan à l’usine mère représente un nouveau chapitre à bien des égards. Avec le groupe motopropulseur purement électrique, Porsche s’adresse à un nouveau groupe cible, y compris des gens comme Böhme.

« Quand j’ai vu le Taycan pour la première fois dans la presse, je savais que je devais l’avoir », explique-t-il. Né à Stuttgart, il travaille aujourd’hui pour une entreprise Internet à Munich. En tant que directeur, il est responsable de la division commerciale. Une mobilité respectueuse de l’environnement lui est absolument indispensable : « J’ai des enfants. Il est important pour moi de réduire les émissions pour leur avenir. »

Et soudain, le moment arrive où un rêve devient réalité. Que ce soit en 1950 ou 2020, que ce soit à Leipzig ou à Stuttgart : s’éloigner de l’usine dans une nouvelle voiture est électrisant dans n’importe quelle Porsche. Surtout dans le Taycan!

Photos : Porsche