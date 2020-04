Porsche 911 Turbo S – Technologie Innodrive en option

La technologie Porsche InnoDrive arrive enfin sur la 911, en option sur la nouvelle 911 Turbo S. Ce système, comprenant un régulateur de vitesse adaptatif et la fonction Active Lane Control, augmente activement le confort du véhicule en ajustant de manière prédictive la vitesse de conduite en tenant compte des limites de vitesse, des ronds-points, des panneaux d’arrêt et de priorité et de la configuration de la route, couplé avec le système de navigation.

Après la Panamera et le Cayenne, c’est au tour de la Porsche 911 de recevoir ce système optionnel permettant d’offrir une conduite semi-autonome : les paramètres d’accélération et de décélération ainsi que les consignes de rapport et de débrayage optimaux sont calculés et appliqués pour les trois kilomètres suivants sur la base des informations de navigation et des capteurs radar et vidéo.

Le système semi-autonome complète le régulateur de vitesse adaptatif en lui ajoutant des fonctions innovantes. Il optimise la vitesse de manière prédictive.

L’InnoDrive est conçu non seulement pour les autoroutes, mais aussi pour les routes de campagne et même pour le trafic urbain. En effet, le guidage de voie actif aide le conducteur avec une assistance de direction orientée confort lui permettant de rester au milieu de la voie sur les autoroutes et les routes de campagne bien développées (de 0 km/h à 210 km/h). Dans la gamme basse vitesse (assistant embouteillage), le système est basé non seulement sur les marquages mais également sur les véhicules à l’avant. Le conducteur reste responsable (ADAS de niveau 2)

Porsche InnoDrive assiste le conducteur dans la limite des capacités du système. Bien entendu, il est désactivable à tout moment par le conducteur en freinant ou en accélérant. L’option coûte environ 2 600 euros.

Photo / Vidéo : Porsche