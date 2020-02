Porsche 944 Turbo ONS de 1983 – L’ancêtre des safety cars

Dans les années 1970, des voitures ont été spécialement équipées afin de servir de véhicules de sécurité et de secours sur les circuits automobiles. C’était notamment le cas pour les équipes allemandes de l’ONS (Obersten Nationalen Sportkommission) qui a utilisé différents modèles Porsche dont cette 944 Turbo.

Lors d’une course automobile, la sécurité est une priorité, notamment lors d’un accident. Les équipes de l’ONS doivent se rendre le plus rapidement sur le lieu de l’accident afin de porter secours et sécuriser les lieux, notamment en cas d’incendie.

Les voitures étaient équipées, entretenues et pilotées par des employés de Porsche qui faisaient cela sur la base du volontariat. Le personnel médical était également présent dans ces voitures de sécurité.

Ces véhicules étaient positionnés stratégiquement à différents endroits des circuits afin de porter secours le plus rapidement possible. C’est toujours le cas de nos jours.

Cette Porsche 944 Turbo ONS de 1983 développe une puissance de 220 ch (162 kW) via son moteur 4 cylindres turbo de 2,5 litres. Sa vitesse de pointe est de 225 km/h.

Ce véhicule peut emporter le pilote et le médecin. L’arrière reçoit différents équipements de premiers secours : extincteur, gants, masque d’oxygène, casque, éléments de premiers secours, outils de dépannage. Un gyrophare orange est fixé sur le toit afin de signaler la présence du véhicule sur la piste, servant aussi de pacecar. Une radio est également présente à l’avant afin de communiquer avec la direction de la course.

La particularité de cette 944 Turbo est d’avoir été dans sa première vie un véhicule d’essai qui a ensuite été mis à disposition de l’ONS. Elle est aujourd’hui dans la collection du Porsche Museum.

Photos : 4Legend.com