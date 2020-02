Deux nouveaux rappels Porsche touchant les 911, 718 Boxster et 718 Cayman

Deux nouvelles campagnes de rappels touchent environ 10 000 modèles Porsche produits en 2019 : la 911 type 992 pour une éventuelle défaillance des feux de détresse et les 718 Boxster et 718 Cayman pouvant avoir une fuite dans la conduite de carburant.

L’année 2020 commence mal pour le constructeur de voitures de sport allemand. Deux défauts touchent environ 10 000 véhicules Porsche qui sont sortis d’usine en 2019.

Action AKC1 touchant 8 666 Porsche 911 type 992 de 2019

La dernière génération de Porsche 911, le type 992, est touchée par un problème de feux de détresse. Une mise à jour logicielle d’un calculateur doit être effectuée en Centre Porsche via le rappel « AKC1 », l’opération durant environ une heure. Les feux de détresse, un organe de sécurité, peuvent ne pas fonctionner correctement.

Selon un porte-parole de la marque, le défaut peut apparaître dans un cas précis : le véhicule doit être stationné, le contact coupé, le conducteur détaché et la porte conducteur ouverte. Si, après un temps d’attente d’environ 90 secondes, quelqu’un appuie sur le bouton des feux de détresse, le bouton s’allume en permanence et les feux clignotants ne fonctionnent pas. 8 666 Porsche 911 type 992 sont concernées à travers le monde, modèles fabriqués du 26 février 2019 au 5 décembre 2019.

Une fois la mise à jour effectuée, le carnet d’entretien aura une mention de ce rappel.

Fuite de carburant possible sur environ 1 300 modèles 718 Boxster & 718 Cayman

Porsche n’a pas encore communiqué officiellement sur ce deuxième rappel touchant environ 1 300 exemplaires de Porsche 718 Boxster et 718 Cayman (type 982), produits entre le 12 juillet 2019 et le 8 janvier 2020.

Dans les véhicules concernés, une fuite de carburant est possible dû à des écarts de tolérance liés à la production pouvant altérer les performances d’étanchéité du raccord à vis du capteur haute pression du carburant. Cela peut entraîner une fuite entre le capteur haute pression et la conduite de carburant haute pression.

Les modèles concernés sont des 718 Spyder, 718 Cayman GT4, 718 Cayman GT 4.0 et 718 Boxster GTS 4.0. L’action est d’installer une nouvelle conduite de carburant comprenant un capteur haute pression.

Tous les propriétaires concernés seront contactés pour effectuer le rappel.

Photos : 4Legend.com