Porsche 356 3000 RR – La 356 B Roadster à moteur de 911 turbo de Walter Röhrl

Le pilote automobile que l’on ne présente plus – Walter Röhrl, également ambassadeur du constructeur automobile Porsche, a fait l’acquisition d’un modèle unique : la Porsche 356/930 à moteur 3.0 litres turbo issu de la 911 turbo type 930 développant 260 ch. L’histoire de cette Porsche 911 356 B Roadster de 1959 est très intéressante et touchante, baptisée dorénavant « Porsche 356 3000 RR ».

Un projet venant d’Australie

L’histoire de ce projet unique a débuté au début des années 1980 en Australie par Viktor Grahser, originaire d’Autriche et ancien mécanicien aéronautique. Lorsqu’il vivait en Australie, il y avait découvert la Porsche 356 et y avait acheté 3 modèles : Porsche 356 A Coupé, Porsche 356 B Roadster et Porsche 356 Speedster.

La Porsche 356 Roadster avait été endommagée et achetée en l’état par Viktor Grahser en 1981. L’année suivante, Grahser a eu une idée pour lui offrir une seconde vie : la transformer en un roadster unique et plus puissant en installant un moteur de Porsche Porsche 911 Turbo type 930. Ce projet a ainsi démarrer sans pour autant s’achever. Au passage, il est devenu l’un des membres fondateurs en 1986 du registre australien des Porsche 356.

En 1993, après 31 ans de vie commune et suite à la séparation avec son ancienne épouse, Viktor Grahser a décidé de revenir vivre en Autriche, emmenant avec lui ses trois Porsche 356 et une seule valise.

Dans sa nouvelle maison autrichienne, ses trois 356 ont pris place d’une drôle de manière. Il a percé un trou dans le mur de sa maison et a poussé la Porsche 356 Speedster dans son salon.

D’un côté il y a la Porsche 356 Speedster se dressant au milieu du salon, avec un seul phare et aucun plancher ni siège; le moteur se trouvant derrière elle, à côté d’un tas de bois.

Grahser ne se permet qu’une vingtaine de mètres carrés de surface habitable. Une chambre avec un lit étroit, une chaise, un bureau, une radio et une cuisinière. Il n’a besoin de rien d’autre pour être heureux. Le reste de son espace est consacré à la Porsche 356.

Le grand rêve de Grahser était d’ouvrir un musée Porsche dans sa patrie autrichienne. Il avait déjà les trois premières voitures pour cela qui avaient besoin d’être restaurées. La 356 Speedster, l’une des rares construites avec le volant à droite, se trouve dans le salon, tandis que les deux autres sont toujours dans le conteneur devant la porte de la maison attendant en vain leur restauration.

La partie haute du conteneur contient une Porsche 356 A Coupé, partiellement convertie en 356 Speedster avec des pièces de 911 et un moteur de 2,7 litres avec une pompe d’injection mécanique. La Porsche 356 B Roadster de 1959 déjà équipée d’un moteur turbo de trois litres d’une Porsche 911 Turbo de 1977 (type 930) est présente en bas du conteneur.

Après son retour en Autriche, Grahser est resté en contact avec ses amis du club Porsche australien.

Entre temps, il est entré en contact avec le fils du propriétaire de l’auberge du village où il avait ses habitudes à côté de chez lui. Rudolf Schmied a commencé à s’intéresser Viktor Grahser et à discuter avec lui régulièrement à l’auberge. Schmied a aidé le fan de Porsche à obtenir des pièces de rechange. Après huit ans d’échanges, Grahser a invité Schmied dans sa maison à deux étages afin de lui présenter sa maison et surtout ses Porsche. Il lui a même demandé d’apporter un appareil de photos. Les deux hommes se sont ainsi liés d’amitié et Schmied a écrit l’histoire de cet homme avec de nombreuses photos prises avant sa mort.

En mai 2008, Grahser est décédé de façon inattendu, laissant son travail inachevé.

Reprise du projet 356/930

Après la mort de Grahser, Schmied a conservé les lettres d’Australie et s’est mis à échanger avec les amis de Grahser afin de leur informer de son décès, de les tenir infirmer de ces années dans le village autrichien de Schmied et de les rencontrer.

Mais que sont devenues les trois Porsche 356? Pendant longtemps Schmied n’en savait rien. Puis en 2012, il a reçu un appel de Rafael Diez, qui a découvert cette histoire via le livre de Schmied.

Diez a contacté un concessionnaire à Stephanskirchen qui avait acquis les voitures de sport de l’exécuteur testamentaire de Grahser. Il a acheté le trio de Porsche 356 et a souhaité achever l’œuvre de Grahser, notamment la Porsche 356/930.

Les passages de roues du Roadster ont été élargies, le capot moteur a reçu de deux entrées d’air pour le refroidissement et l’avant a été équipée d’une lèvre issue d’une Porsche 911 S. La voiture étant une conduite à droite, Diez a déplacé le volant à gauche, a ajouté le moteur et la transmission, a réalisé un gros travail de carrosserie et de peinture afin d’achever 11 ans après la mort de Grahser le projet 356/930.

Acquisition par Walter Röhrl de la Porsche 356 3000 RR

En 2018, Diez a discuté avec son ami Walter Röhrl au sujet de cette Porsche 356 B Roadster un peu spéciale et lui a demandé de faire quelques essais de le 356/930.

Walter Röhrl a déclaré : « Je suis un grand fan de vieilles voitures. Elles vous donnent l’impression que vous devriez toujours être en mesure de faire quelque chose. Mais j’ai approché ce 356 B Roadster converti avec ses pièces turbo avec beaucoup de précaution; il semblait que trop de choses avaient été modifiées. J’étais donc d’autant plus étonné de voir à quel point il était parfaitement équilibré dès le début du premier essai routier. La lèvre basse à l’avant, le puissant moteur arrière de 260 ch permet de rouler avec précision et en douceur, et c’est très amusant. »

Après avoir été séduit par cette Porsche unique, Walter Röhrl, double champion du monde de rallye, est désormais propriétaire de la voiture que Diez a baptisée «Porsche 356 3000 RR» – 3000 fait référence à la cylindrée du moteur; RR signifie Röhrl Roadster.

Son extérieur est gris ardoise et son intérieur est rouge. Son capot moteur porte les quatre badges de victoire de Walter Röhrl du Rallye de Monte-Carlo. Un volant de 911 avec une jante de 356 a été installé. Même les instruments rappellent une 911.

Le photographe Rudolf Schmied a rencontré Walter Röhrl afin de lui raconter l’histoire de Viktor Grahser et de son inimitable projet 356/930 qui aura finalement pu se réaliser.

Photos : Bernhard Huber / Rudolf Schmied