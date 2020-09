DTM – Nouvelle victoire d’Audi avec Robin Frijns au Nürburgring

Audi a réalisé un début (presque) parfait pour la seconde moitié de la saison DTM au Nürburgring. Lors de la dixième course de la saison, la marque a fêté sa quatrième quintuple victoire. Huit jours seulement après son premier triomphe en DTM, Robin Frijns de l’Audi Sport Team Abt Sportsline a de nouveau franchi la ligne d’arrivée à la première place.

« La victoire d’aujourd’hui est très différente de celle d’Assen », a déclaré le Néerlandais. « Vous ne voulez pas vraiment gagner parce que quelqu’un en face de vous a eu un problème technique. Malheureusement, c’était le cas avec Nico (Müller) aujourd’hui. Néanmoins, c’est une victoire. J’avais déjà une voiture rapide hier. Aujourd’hui, Nico et moi étions également rapides au début. L’écart est resté le même. C’était très facile pour moi après qu’il eut le problème et je l’ai dépassé. J’ai pu me concentrer sur l’économie de mes pneus et tout maîtriser. »

Comme la veille, Nico Müller avait décroché la pole position et a immédiatement pris la tête au départ devant son coéquipier. Au cours des premiers tours, le duo de l’équipe ABT s’est démarqué du reste du peloton de manière apparemment facile et a rapidement profité d’une confortable avance de cinq secondes. Mais après avoir changé les pneus, Müller a soudainement ralenti à l’avant parce que la température de l’air du turbo boost de sa voiture augmentait. « Apparemment, un problème de capteur », a déclaré le Suisse. « Dans tous les cas, le résultat a été une perte de puissance assez importante, qui s’est aggravée de plus en plus vers la fin de la course. J’espérais juste finir, car une DNF aurait beaucoup souffert aujourd’hui. Heureusement, nous avons vu le drapeau. Malheureusement, la course a été trop longue de deux ou trois tours, sinon cela aurait suffi pour un podium. »

Müller a chuté derrière René Rast (Audi Sport Team Rosberg), Mike Rockenfeller et Loïc Duval (tous deux de l’Audi Sport Team Phoenix) dans les derniers tours, mais a sauvé la cinquième place juste devant Sheldon van der Linde dans la meilleure BMW.

René Rast a terminé la course de dimanche à la deuxième place, comme il l’avait fait la veille. « Même si ce n’est qu’à la deuxième place, c’est quand même un bon résultat », a déclaré le champion en titre. « C’est positif que nous ayons été plus rapides qu’hier et que j’ai pu très bien gérer mes pneus. Cela me donne confiance pour le week-end prochain, car nous savons désormais dans quelle direction nous devons aller. »

Avec la troisième place, Mike Rockenfeller a réalisé son premier podium de la saison à sa course à domicile. « Enfin, je peux ramener à la maison un trophée pour mes enfants », a déclaré «Rocky». « Je suis également heureux pour les gars de mon équipe qui ont travaillé très dur toute l’année. Après l’arrêt aux stands, j’ai même eu la chance d’attaquer René, mais le dépassement n’est pas facile, et j’ai mis trop de pression sur mes pneus. Sans le problème de Nico, il aurait été quatrième aujourd’hui. Néanmoins, je suis content du trophée. »

Loïc Duval a complété le bon résultat pour l’Audi Sport Team Phoenix en quatrième position. Pour Jamie Green de l’Audi Sport Team Rosberg, un pari sur les pneus n’a pas porté ses fruits. Un arrêt au stand tardif a fait chuter le Britannique de la sixième à la septième place. Les trois pilotes de l’équipe cliente WRT Team Audi Sport n’ont marqué aucun point lors de la course de dimanche.

« Aujourd’hui, pour la première fois cette saison, les six voitures d’usine occupaient les six premières places de la grille après les qualifications, ce qui était une solide performance », a déclaré Dieter Gass, directeur d’Audi Motorsport. « Cinq voitures Audi ont terminé la course devant, la sixième à la septième place. C’est un très bon résultat dans l’ensemble et un excellent début de deuxième moitié de saison pour nous. Je suis content avec Robin pour sa deuxième victoire en DTM. Je me suis senti désolé pour Nico aujourd’hui. Il avait un problème avec la voiture qui coupait la puissance, mais il est resté calme et a marqué de précieux points. »

L’avance de Nico Müller au championnat des pilotes sur son coéquipier Robin Frijns est réduite à 29 points. René Rast est encore 17 points derrière à la troisième place du classement. Au classement par équipes, l’Audi Sport Team Abt Sportsline a encore renforcé son avance. Au championnat des constructeurs, Audi a une avance de 400 points sur BMW après dix courses et pourrait décrocher le titre des constructeurs tôt le week-end prochain. Ensuite, deux autres courses DTM sont au programme, qui se dérouleront sur le tracé du circuit de sprint du Nürburgring.

Photos : Audi