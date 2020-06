Formule E – René Rast remplace Daniel Abt pour la grande finale à Berlin

La Formule E fait un retour spectaculaire : entre le 5 et le 13 août 2020, la série de courses tout électrique se déroulera sur pas moins de six manches consécutives sur la piste de l’ancien aéroport Tempelhof de Berlin. Aux côtés de Lucas di Grassi, le double champion DTM René Rast disputera les courses restantes de la saison en cours avec l’équipe Audi Sport ABT Schaeffler, remplaçant Daniel Abt.

Après 158 jours, la Formule E reprendra sa sixième saison le 5 août 2020. Jamais auparavant il n’y a eu un écart aussi long entre deux courses. La dernière apparition a été l’E-Prix de Marrakech le 29 février, la cinquième course de la saison, puis la pandémie de Covid-19 a empêché tous les événements ultérieurs. La série se poursuivra désormais avec un calendrier très compact : la Formule E disputera six courses en une semaine environ sur l’ancien aéroport de Berlin. Les trois manches doubles se dérouleront les 5/6 août, 8/9 août et 12/13 août sur différentes variantes de piste et sans spectateurs. Pour assurer la santé de toutes les équipes et de tous les employés et pour répondre à toutes les exigences officielles, la Formule E a développé un concept de sécurité complet en collaboration avec les autorités allemandes.

Audi s’est bien préparée pour la seconde moitié de la saison : René Rast succèdera à Daniel Abt au volant de l’une des deux voitures de course électrique. Rast a rejoint Audi en 2009 et a remporté deux titres de pilotes DTM, le premier en 2017 et le deuxième l’année dernière. L’Allemand âgé de 33 ans a déjà une expérience limitée en Formule E : en 2016, il a couru dans le E-Prix de Berlin pour une autre équipe, mais cet événement s’est déroulé sur un circuit urbain au centre-ville. Rast se prépare pour sa première expérience au volant de l’Audi e-tron FE06, lors de ses essais au Lausitzring début juillet, en compagnie de son coéquipier Lucas di Grassi.

« Je suivais la Formule E de très près depuis longtemps et je suis impatient de relever ce nouveau défi », a déclaré René Rast, qui respecte également le saut dans la nouvelle série. « Les exigences des pilotes en Formule E sont élevées : en plus de la vitesse pure, c’est aussi une question d’efficacité, de gestion de la batterie et de stratégie parfaite – et tout cela sur des circuits urbains serrés, où les choses sont généralement assez turbulentes. Mais, avec les tests début juillet et mon expérience dans le simulateur, je vais essayer d’être aussi bien préparé que possible à mon arrivée à Berlin », explique René Rast avec un sourire. « Et avec six courses sur neuf jours, j’aurai beaucoup d’occasions d’apprendre rapidement … »

Pour le directeur d’Audi Motorsport Dieter Gass, René Rast est le pilote parfait pour l’Audi e-tron FE06 vacante : « En tant que double champion DTM et pilote Audi de longue date, René était naturellement sur la liste restreinte depuis le tout début. Dans le passé, il a souvent prouvé sa vitesse dans une nouvelle série sans avoir à s’y habituer. C’est bien qu’il n’y ait pas de chevauchement entre le DTM et la Formule E pour que René puisse concourir dans les deux séries pour nous. Avec six courses finales à Berlin, notre équipe a encore tout pour jouer dans le championnat. »

Photos : Audi