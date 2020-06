Porsche se retire du championnat américain de voitures de sport IMSA

Porsche mettra fin à son implication d’usine avec la 911 RSR dans la catégorie GTLM du championnat nord-américain IMSA WeatherTech SportsCar (IWSC) fin 2020. La saison en cours ne sera pas affectée. Avec cette étape, Porsche Motorsport contribue de manière significative à surmonter les effets économiques que la pandémie Covid-19 a eu sur le constructeur de voitures de sport. En tant que champion en titre dans le classement des constructeurs, des équipes et des pilotes GTLM, Porsche se classe actuellement deuxième du championnat avec son équipe américaine Core Autosport après les 24 Heures de Daytona. Après une pause indispensable pour des raisons de sécurité sanitaire, le championnat IMSA prévoit de reprendre ses activités de course le premier week-end de juillet. Le redémarrage aura lieu à Daytona. Porsche Motorsport souhaite faire ses adieux à la série en défendant son titre. Le soutien des équipes clientes de la classe GTD de l’IWSC, ainsi que du Michelin Pilot Challenge (GT4) et du GT3 Cup Challenge USA, restera inchangé en coopération avec Porsche Motorsport North America et Porsche Cars North America.

« La décision d’arrêter notre implication d’usine dans la série IMSA n’a pas été facile pour nous », souligne Fritz Enzinger, vice-président de Porsche Motorsport. « Compte tenu de la situation actuelle de l’entreprise en relation avec la pandémie du coronavirus, il est logique que Porsche Motorsport contribue à faire face aux retombées économiques. Nous avons ouvertement discuté de notre sortie avec toutes les parties concernées. À ce stade, nous souhaitons exprimer nos sincères remerciements à Jim France et aux collègues d’IMSA pour leur compréhension. Porsche appartient aux courses d’endurance. Nous travaillerons dur pour nous assurer qu’il ne s’agit que d’un Auf Wiedersehen temporaire. »

Pascal Zurlinden (Directeur Motorsport) : « Pour nous, sportifs, de telles fins sont toujours douloureuses. Pour notre équipe opérationnelle Core Autosport et toutes les personnes impliquées, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu prendre cette décision avec plus de temps. Dans le même temps, je tiens à remercier toutes les personnes concernées par leur gestion professionnelle de cette situation. »

Steffen Höllwarth (responsable des opérations IMSA Championship chez Porsche Motorsport) : « Nous espérons que les courses de cette saison seront toujours disputées afin de ne pas quitter la scène IMSA sans bruit. Bien sûr, de telles décisions ont un impact sur l’humeur, mais nous sommes tous des professionnels et nous nous concentrons maintenant sur les courses restantes de la saison en cours. »

