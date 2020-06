Une Audi A3 recouverte de perles décoratives

A l’occasion du salon du jouet de Nuremberg 2010 (Spielwarenmesse), quelques Audi étaient exposées sur certains stands de fabricants de miniatures mais aussi sur un stand de perles personnalisées. Une Audi A3 Sportback était ainsi mise en avant avec une carrosserie entièrement recouverte de perles colorées.

Le fabricant suédois Munkplast a mis en avant son produit « Photo Pearls » de perles colorées à personnaliser selon ses envies. Différentes dessins et motifs ont été reproduits et collés avec minutie sur la carrosserie afin de ne laisser apparaître la couleur noire d’origine uniquement au niveau des poignées de portes et des rétroviseurs extérieurs.

La voiture était également équipée d’une console Xbox dont le logo était reproduit sur le capot moteur.

Photos : 4Legend.com