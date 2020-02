Rétromobile 2020 – Porsche présente la Lohner-Porsche « Semper Vivus » & une 914/6

Porsche accorde une attention toute particulière à la préservation de son héritage et à sa transmission. Sur le salon Rétromobile 2020, la Lohner-Porsche « Semper Vivus », construite par Ferdinand Porsche et considérée comme la première voiture hybride opérationnelle au monde, et le Taycan, première sportive 100 % électrique de la marque, permettent au public une immersion au cœur de l’univers électrique selon Porsche. Le savoir-faire du réseau Porsche sera également mis à l’honneur avec l’exposition du véhicule vainqueur du Concours de Restauration Porsche Classic 2018-2020.

Une vision futuriste

Dès 1899, avec le développement de la Lohner-Porsche « Electromobile », électrique, Ferdinand Porsche s’est révélé être un visionnaire. Dévoilée à l’Exposition universelle de Paris en avril 1900, elle fonctionnait parfaitement, mais les contraintes de l’époque n’ont pu permettre un développement du concept.

À l’automne de la même année, Ferdinand Porsche a donc mis au point un premier prototype avec un « entraînement mixte essence-électrique », très en avance sur son temps. Ferdinand Porsche dévoile son prototype au Salon de l’automobile de Paris de 1901. Suit une petite série de voitures hybrides Lohner-Porsche « Mixte » en état de marche. Une réplique entièrement fonctionnelle de « Semper Vivus » est construite à partir de 2007 et achevée par des spécialistes en trois ans.

Ainsi, 120 ans plus tard, une Lohner-Porsche « Semper Vivus » en provenance du Porsche Museum a rejoint Paris à l’occasion du Salon Rétromobile pour partager les projecteurs avec le Porsche Taycan, première sportive 100% électrique de la marque de Stuttgart.

Lauréat du Concours de Restauration Porsche Classic

Dans le but de mettre en avant la passion et le savoir-faire de son réseau en France, Porsche a créé en 2014 le Concours de Restauration Porsche Classic. Véritable aventure humaine et professionnelle, la 4e édition du concours, qui avait pour thématique « le Classic rencontre le Motorsport », a vu s’opposer 5 Centres (Service) Porsche. Le Centre Service Porsche Poitiers, lauréat de l’édition 2018-2020, a présenté une 914/6 de 1970 couleur Orange Sanguine. Après plus de

1 500 heures de travail en mécanique, carrosserie et peinture, le véhicule a remporté le premier prix du concours et a également été exposé sur le stand Porsche à Rétromobile.

Carrosserie de 911 en cours de restauration

La marque a également exposé une carrosserie de 911 en cours de restauration en provenance directe des ateliers Porsche Classic de Stuttgart afin d’illustrer les différentes étapes de restauration réalisées par les experts Porsche.

Photos : 4Legend.com