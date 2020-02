ABT Audi RS 6 Avant C8 : 700 ch et 880 Nm

Le préparateur spécialisé Audi – ABT Sportsline – dévoile son Stage 1 pour la nouvelle Audi RS 6 Avant C8. Le moteur V8 biturbo développant d’origine 600 ch (441 kW) et 800 Nm peut offrir via le nouveau calculateur ABT Engine Control (AEC) de meilleures performances : 700 ch (515 kW) et 880 Nm.

La quatrième génération de l’Audi RS 6 est récemment arrivée sur le marché et ABT est le troisième gros préparateur à proposer une optimisation de ses performances.

Alors que MTM et HGP propose un premier palier de performances aux alentours de 786 ch et 1 050 Nm, ABT Sportsline joue la sécurité à la fois au niveau de la puissance (700 ch) et du couple (880 Nm).

La nouvelle génération de l’Audi RS 6 Avant est une base idéale pour offrir des performances de premier plan, le moteur étant éprouvé et pouvant encaisser de fortes sollicitations.

Par rapport à la version de série du RS 6, le 0 à 100 km/h est réduit de 3,6 à 3,3 secondes.

L’entreprise familiale bavaroise travaille actuellement sur d’autres éléments du RS 6 comme un nouveau système d’échappement, de nouvelles jantes et un kit carrosserie.

Une version ABT RS6-R est en préparation afin d’être dévoilée lors du prochain salon automobile de Genève.

Photos : ABT Sportsline