Road Trip en Europe, prenez la route!

Vous souhaitez faire un road trip en Europe, mais vous hésitez encore entre la location de voiture et la possibilité de partir avec la vôtre ? Voici nos conseils…

Road trip en Europe : faut-il partir avec sa voiture ou en louer une?

Le road trip est une solution de plus en plus appréciée par les voyageurs. Il permet de prendre la route et de confectionner son propre trajet sur mesure en découvrant ainsi davantage de chose, mais aussi en se laissant le loisir de prendre plus de temps lorsque l’on découvrira des endroits où l’on a envie de passer du temps. Entre amis, seul ou encore en famille, cette solution de voyage rencontre un grand succès, mais nécessite que l’on mette en place un peu d’organisation au préalable. En effet, le road trip est complètement à l’opposé des voyages complètement organisés, il est synonyme de liberté. Généralement, il faudra compter quelques semaines pour pouvoir organiser un voyage digne de ce nom et c’est notamment le cas lorsque l’on souhaite s’offrir un road trip en Europe. Mais comment le préparer et faut-il louer une voiture ou partir avec la sienne? Voici quelques pistes pour préparer votre road trip en Europe.

Comment se déplacer?

Le road trip en Europe se fera bien évidemment en voiture, mais encore faut-il disposer du véhicule adéquat. En effet, on peut parfois être tenté de partir avec son propre véhicule et d’autant plus si l’on décide de commencer l’aventure directement en partant de chez soi. Cela étant, toutes les voitures ne seront pas adaptées pour ce type de voyage et une petite citadine par exemple aura bien du mal à se frayer un chemin dans les endroits les plus reculés d’Europe. N’oubliez pas que vous allez passer beaucoup de temps dans votre voiture, autant donc opter pour un modèle suffisamment confortable. L’Argus donne de précieuses informations sur les différents types de véhicules et permettra de facilement faire son choix. Ainsi, si vous décidez de partir avec votre propre véhicule, pensez à vous assurer que ce dernier tiendra le choc durant le voyage (plus d’informations sur le sujet sur le blog Autourdublog).

Il est aussi possible de partir en road trip en Europe en optant pour la location d’un véhicule. Une option qui peut s’avérer parfois plus avantageuse. En effet, la location de voiture va permettre de profiter d’un véhicule qui sera adapté aux longues distances si l’on ne dispose pas de ce type de modèle. Qui plus est, la location de voiture peut parfois s’avérer plus économique que certains autres moyens de transport. Il faudra prendre le temps de se renseigner sur les différents services de location de voiture donc on souhaite profiter, les tarifs, les réglementations, etc. Par ailleurs, si l’on souhaite commencer son road trip en Europe à une certaine distance, il sera beaucoup plus facile de prendre un vol en direction de la destination souhaitée pour ensuite opter pour la location de voiture.

Préparer son parcours

Si le road trip est synonyme de liberté et d’aventure, il est tout de même préférable de préparer quelque peu son parcours avant son départ pour ne pas passer à côté des destinations que l’on souhaite visiter. Il existe différents sites et blog permettant de guider les voyageurs ayant opté pour ce type de voyage comme par exemple Road Trip Expérience ou encore Islande Explora pour un road trip en Islande par exemple. En fonction des pays que vous comptez visiter, assurez-vous de disposer des autorisations nécessaires. Le permis de conduire français est valable au sein de l’Union européenne, mais si vous comptez sortir de cette zone pensez à faire faire un permis de conduire international. Il en va de même en ce qui concerne le passeport. Pensez également à prévenir votre assurance et votre banque pour vous assurer que vous n’aurez pas de difficultés administratives et financières durant votre séjour. La demande de carte européenne d’assurance maladie devra également être effectuée en faisant la demande directement sur Ameli, le site internet de la Sécurité Sociale. Une fois le parcours quelque peu défini et les documents administratifs en poche vous pourrez alors davantage vous concentrer sur ce que vous souhaitez emporter, anticiper les dépenses notamment avec l’essence, les repas et le logement. D’ailleurs, il peut être intéressant de cibler quelques lieux pour passer la nuit qui seront dans vos moyens plutôt que d’attendre d’être sur place, ce sera certainement le meilleur moyen de faire des économies. Enfin, n’oubliez pas de laisser une copie de votre parcours à un proche qui pourra ainsi savoir dans quelle région vous vous trouvez en cas de problème. D’ailleurs, noter les numéros d’urgence des différents pays que vous comptez visiter sera aussi une bonne idée en cas de problèmes.

Le road trip en Europe est une formidable occasion de découvrir ce que notre beau continent a à offrir, mais attention à suffisamment préparer votre voyage pour éviter les embuches et en profiter pleinement. Une fois prêt, il ne vous restera plus qu’à prendre la route!

Photos : 4Legend.com