Wingho 928 Spyder – Un prototype de Porsche 928 Spyder

Le constructeur canadien Wingho Auto s’est fait une spécialité dans la conception de voitures spéciales sur base de Porsche 911 et pour un exemplaire sur base de Porsche 928 : la Wingho 928 Spyder.



Wingho Auto a souhaité recréer une nouvelle version de la Porsche Speedster avec une carrosserie moderne sur un châssis de Porsche 928 de 1978 avec son moteur V8.

Extérieurement, il est difficile de deviner que sous la carrosserie de ce Spyder se cache une Porsche 928. Tout est réduit au strict minimum permettant de réduire près de 200 kg par rapport au GT, notamment grâce à sa carrosserie en fibre de verre. Ce véhicule a été conçu par Paul Deutschman en 1993 et n’a pas trouvé son public via un kit de conversion. Ce véhicule prototype reste ainsi unique.

En créant une carrosserie distinctive pour cette Porsche 928 Spyder, Wingho Auto a opté pour un look élégant avec une peinture bicolore grise et noire.

La voiture est équipée de jantes spéciales à cinq bâtons et possède un mini pare-brise profilé et enveloppant.

L’intérieur est également particulièrement accrocheur grâce à un mélange de cuir jaune et bleu sur les deux sièges baquet intégrés dans l’habitacle.

Au niveau de la motorisation, Wingho Auto n’a fait aucun changement. Le moteur V8 de 4,5 litres développe 240 ch et est toujours en position avant. La puissance est transmise aux roues arrière via une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports. Le 0 à 100 km/h est atteint en 6,0 secondes et sa vitesse de pointe est de 250 km/h.

Ce n’est pas le seul véhicule construit par Wingho. La première réalisation datant de 1999 est le W3 Triposto avec un siège en position centrale et su base de Porsche 911.

Pour pousser le concept encore plus loin, une remorque porte-voiture spéciale existe – le Wingho Trailer, avec une partie arrière très inspirée de la Porsche 928.

Photos – Vidéo : Wingho Auto