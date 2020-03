Russian Hulk : une Audi RS Q3 insolente avec un énorme aileron

Boris Ivovsky, un architecte russe de Saint-Pétersbourg, a décidé il y a quelques années de fortement personnaliser son Audi RS Q3 en le transformant en « Russian Hulk » qui ne passe pas inaperçu par sa couleur verte, sa suspension rabaissée et surtout son énorme aileron.

La première génération d’Audi RS Q3 apparue en 2011 produit une puissance de 310 ch via son moteur 5 cylindres de 2,5 litres et ne possède qu’une sortie d’échappement ovale, contre deux sur tous les autres modèles RS. Son design assez sage ne convenait pas pour Boris Ivovsky qui a décidé de le transformer en le rendant beaucoup plus agressif.

Les modifications apportés sont parfois assez extrêmes notamment au niveau de l’aileron arrière, des éléments aérodynamiques comme un diffuseur arrière, des ailes retravaillées, deux sorties centrales d’échappement et une suspension abaissée. La puissance du 2.5 TFSI est passée à 367 ch (contre 400 ch pour la seconde génération du RS Q3).



Que l’on aime ou non, cette Audi RS Q3 ne passe pas inaperçu et ne laisse personne indifférent.

Photos : James Preston / Yackovlev Aleksey / DR