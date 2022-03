Audi Hungaria : des résultats financiers stables en 2021

Audi Hungaria a clôturé l’exercice 2021 avec un résultat stable, malgré les défis causés par la pandémie de coronavirus et les pénuries de semi-conducteurs. La plus grande usine de fabrication de moteurs au monde a produit 1 620 767 moteurs tandis que dans la production de véhicules, 171 015 voitures sont sorties de la chaîne de production – un record dans l’histoire de l’entreprise. L’année dernière, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,717 milliards d’euros et investi un total de 162,6 millions d’euros. Cela porte l’investissement total depuis la création de l’entreprise à 11,95 milliards d’euros, faisant d’Audi Hungaria le plus grand investisseur de l’industrie automobile hongroise.

« Audi Hungaria a trouvé les bonnes réponses aux défis de ces dernières années. Nous avons vu une opportunité dans la situation provoquée par la pandémie de coronavirus et la pénurie de semi-conducteurs, que nous avons utilisée pour renforcer davantage nos domaines d’activité. Outre la production, nous mettons davantage l’accent sur nos services basés sur les compétences dans les domaines du développement technique, des finances, de l’informatique et des achats, que nous proposons à l’ensemble du Groupe Volkswagen. À l’avenir, Audi Hungaria ne doit pas être considérée uniquement comme une entreprise de fabrication, mais comme un fournisseur de services à haute valeur ajoutée, s’appuyant sur la vaste expertise de ses employés et façonnant activement l’avenir de la mobilité. », a déclaré Alfons Dintner, président de la Conseil d’administration d’AUDI HUNGARIA Zrt.

Audi Hungaria, l’une des plus grandes entreprises hongroises, a généré un chiffre d’affaires de 7,717 milliards d’euros en 2021. Afin de rester compétitive, l’entreprise a continué d’investir un total de 162,6 millions d’euros l’année dernière. La plupart des investissements en 2021 étaient liés à le domaine de la production de moteurs électriques, notamment pour les modèles basés sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric), la nouvelle génération de motorisations électriques, et au domaine de la production de moteurs à combustion interne, comme la nouvelle génération de moteurs quatre cylindres. D’autres investissements ont été réalisés pour agrandir l’usine de fabrication d’outils de l’entreprise, créant de nouvelles capacités pour la production en série exclusive. Les investissements permettront à l’avenir de produire encore plus de pièces de carrosserie à Győr pour les modèles exclusifs et sportifs de Volkswagen et du groupe Audi. Les investissements réalisés depuis la création de l’entreprise s’élèvent désormais à 11,95 milliards d’euros.

« Même en ces temps agités, notre entreprise a prouvé sa stabilité. Audi Hungaria continue d’être l’une des plus grandes entreprises du pays en termes de ventes, et avec plus de 70 fournisseurs hongrois, nous contribuons de manière significative au succès économique de la Hongrie. Grâce à nos investissements tournés vers l’avenir, nous préparons notre production pour l’avenir et nous élargissons encore nos services basés sur les compétences dans les domaines du développement technique, des finances, de l’informatique et des achats dans notre domaine Shared Competence Center. Ce faisant, notre objectif est de continuer à croître avec notre centre de compétences déjà très performant – en tirant parti de synergies intermarques, interprocessus et interfonctionnelles encore plus fortes au sein du Groupe Volkswagen et en développant davantage notre portefeuille de services tourné vers l’avenir. », a déclaré le Dr Patrick Heinecke, membre du conseil d’administration d’Audi Hungaria et responsable des finances, de l’informatique, des achats et de la conformité.

En tant que plus grand employeur de la région, Audi Hungaria employait 11 983 personnes à la fin de l’année dernière. L’entreprise continue de reconnaître l’engagement et la performance de ses collaborateurs en 2021 avec une prime versée cette année.

Audi Hungaria est neutre en carbone depuis 2020. L’année dernière, l’entreprise a franchi d’autres étapes importantes vers un avenir durable : le projet Aluminium Closed Loop a vu la création d’une boucle fermée pour l’aluminium dans l’entreprise, permettant d’économiser des quantités importantes de matières premières et d’émissions de CO2. En outre, Audi Hungaria, en collaboration avec la Audi Environmental Foundation et l’organisation à but non lucratif néerlandaise CLEAR RIVERS, a installé un bac à déchets flottant sur le Danube, qui collecte chaque année jusqu’à 35 mètres cubes de déchets plastiques dans les eaux du Danube.

Dans l’esprit de l’électromobilité, l’entreprise continue de produire des moteurs électriques pour l’Audi e-tron, et les modèles hybrides rechargeables Q3 ont été déployés avec succès sur les marchés mondiaux. La transition vers l’électromobilité se poursuit : au cours des deux prochaines années, l’entreprise investira des milliards de forints dans le développement technique, ce qui élargira encore l’infrastructure de test des entraînements électriques. Les préparatifs pour la production de la prochaine génération de moteurs électriques (PPE – Premium Platform Electric) sont déjà en cours dans l’entreprise.

Photos : Audi