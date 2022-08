La nouvelle Volkswagen Golf R « 20 Years » s’impose comme la version R du constructeur automobile allemand la plus rapide de tous les temps sur le circuit exigeant de la Nordschleife au Nürburgring, long de 20,832 km. Dotée d’une puissance accrue, cette édition anniversaire a battu de quatre secondes le précédent record établi par une Golf R avec un temps au tour officiel de 7:47,31. Grâce à sa dotation de série exclusive, à sa dynamique de conduite optimisée et à sa puissance de série de 333 ch (245 kW), la VW Golf R « 20 Ans » offre des performances significativement accrues et procure une expérience de conduite riche en émotions et empreinte de l’esprit de la compétition automobile, comme en témoignent ses performances entre les sections Schwedenkreuz et Döttinger Höhe.

Dévoilée à l’occasion du vingtième anniversaire du modèle emblématique, cette version spéciale particulièrement sportive délivre 10 kW de plus que la dernière génération en date de la Golf R. Grâce à sa puissance moteur, la Golf R « 20 Ans » abat le 0 à 100 km/h en 4,6 s, tandis que sa vitesse maximale, limitée par une bride électronique, s’établit à 270 km/h. Par ailleurs, la réactivité nettement accrue du moteur bénéficie également aux trajets du quotidien, par exemple lors des manœuvres de dépassement. Cependant, si la Golf R « 20 Ans » s’est imposée comme la Volkswagen R la plus rapide de tous les temps sur la Nordschleife, elle ne le doit pas uniquement à la puissance de son moteur turbo quatre cylindres de 2,0 l. En effet, ces performances nettement accrues sont également le fruit d’une dotation de série généreuse comprenant de nombreux atouts techniques, tels que le pack R-Performance, le système de régulation de la dynamique Driving Dynamics Manager et la fonction de vecteur de couple R-Performance Torque Vectoring. Et pour mettre à l’épreuve le potentiel de cette configuration, la Nordschleife du Nürburgring représente le banc d’essai idéal : on peut en effet y retracer l’évolution impressionnante des puissants modèles Golf R à transmission intégrale sur les 20 dernières années.

Le pilote de course et de développement Volkswagen R Benjamin Leuchter s’est attelé à la tâche et a mené les essais de l’édition spéciale sur le circuit légendaire. Par ailleurs, il a activement pris part à la création du pack R-Performance pour la Golf R « 20 Ans ». Outre les profils de conduite conventionnels « Comfort », « Sport » et « Race », l’édition limitée est également dotée de série de deux profils supplémentaires : « Special » et « Drift ». Pour se mesurer à la Nordschleife, le pilote de course a sélectionné le profil « Special », spécifiquement configuré pour ce circuit. Ce profil comprend un ensemble de réglages qui prépare le modèle à relever les défis spécifiques de ce qui est probablement le circuit le plus exigeant au monde. Par exemple, dans cette configuration, les amortisseurs sont plus souples et davantage axés sur le confort en raison des charges extrêmes exercées sur le modèle lorsqu’il est lancé à son niveau de performance maximal sur un tel circuit.

Parmi les 15 niveaux de réglage disponibles pour les amortisseurs commandés, cet ajustement garantit un contact optimal avec la piste sur les circuits bosselés tels que le Nürburgring. En association avec la configuration adaptée du volant et du groupe motopropulseur, le réglage des amortisseurs permet de négocier de manière idéale les nombreuses courbes rapides ou semi-rapides de la Nordschleife. Par ailleurs, avec le mode « Individual » du Driving Dynamics Manager, il est possible de régler manuellement et selon ses préférences tous les paramètres, tels que la fonction de vecteur de couple R-Performance Torque Vectoring ou la sonorité du moteur.

La Volkswagen Golf R « 20 Ans » a débuté son tour chronométré sur la Nordschleife du Nürburgring par un départ lancé devant la tribune T13. Le chronométrage au départ et à l’arrivée a été réalisé respectivement au début et à la fin de la tribune, les 200 mètres entre ces deux points n’étant pas pris en compte. Avoir confiance en son véhicule est la clé d’une performance record sur circuit, mais aussi d’un plaisir de conduire en toute sécurité. Une fois lancée, la Golf R « 20 Ans » a su tenir la ligne et a maîtrisé avec brio les successions de bordures et de courbes, comme dans la section « Hatzenbach ».

Les caractéristiques de transmission de la boîte 7 rapports délivrent un feedback plus intense lors des changements de rapports, contribuant ainsi à rendre l’expérience de conduite dynamique de la Golf R « 20 Ans » encore plus riche en émotions. En outre, l’acoustique du système d’échappement optimisée dans les bas régimes et la sonorité du moteur plus rauque dans l’habitacle attestent des performances dynamiques accrues du modèle.

Les réglages optimisés du moteur de l’édition spéciale témoignent également des progrès réalisés sur le plan technique par rapport à la génération précédente. Ainsi, le régime du turbocompresseur précontraint est maintenu à un niveau constant quand le modèle est en phase de décélération, de manière à ce que le moteur puisse développer sa puissance plus rapidement à la prochaine accélération. Ce processus s’appuie également sur un papillon des gaz à ouverture permanente. Quand le conducteur lâche l’accélérateur puis accélère à nouveau, ce système permet de gagner en couple plus rapidement et accroît nettement la réactivité du moteur.

Grâce à ses technologies de groupe motopropulseur axées sur les performances, la Golf R « 20 Ans » a approché les 240 km/h sur la butte de Schwedenkreuz et a atteint une vitesse de 265 km/h au Döttinger Höhe. Avec son nouveau meilleur temps de 7:47,31, l’édition spéciale reprend quatre secondes à sa devancière. Pour Volkswagen R, cette performance représente un cadeau très spécial à l’occasion du 20e anniversaire du modèle.

Quand les différences entre modèles de série et voitures de course s’estompent. La Golf R « 20 Ans » réalise avec brio la synthèse d’un modèle fiable au quotidien et d’une sportive sans concession. « Avec cette voiture, je peux piloter sur le Nürburgring, puis prévoir une halte à la boulangerie ou au magasin de bricolage. C’est un modèle polyvalent qui peut relever tous les défis. », a déclaré Benjamin Leuchter avec une certaine admiration. Cette description correspond exactement au concept recherché par Volkswagen R : depuis 2002, la marque premium et sportive de Volkswagen dévoile des modèles spéciaux qui suscitent l’enthousiasme des communautés de fans Volkswagen du monde entier grâce à leurs performances supérieures et à leur design expressif.

Il suffit de consulter quelques-unes des caractéristiques des générations précédentes pour constater l’évolution constante et rapide des performances du modèle. Ainsi, de la Golf R323 dotée d’une puissance de 241 ch (177 kW) et d’un moteur six cylindres de 3,2 l à la Golf 6 R3 de 270 ch (199 kW) et son moteur turbo quatre cylindres de 2,0 l et jusqu’à la Golf R « 20 Ans » de 333 ch (245 kW), les modèles Golf axés sur les performances ont gagné en puissance, mais aussi en vitesse. Avec la Golf R « 20 Ans », Volkswagen R rend hommage à ce développement continu. Commercialisée uniquement durant environ une année, la période de production de cette édition spéciale en fait un véritable modèle de collection, et ce dès sa sortie d’usine.

Photos : Volkswagen