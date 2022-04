Lamborghini Super Trofeo Europe 2022 – Victoire de Spinelli et Weering lors de la course 1 à Imola

Loris Spinelli et Max Weering de Bonaldi Motorsport ont inauguré la saison 2022 du Lamborghini Super Trofeo Europe de la meilleure façon possible en marchant vers la victoire lors de la première rencontre de 50 minutes du week-end à Imola. Le duo italo-néerlandais, au volant de la Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 #61, a pris l’avantage de part et d’autre de l’arrêt au stand obligatoire pour devancer Jean-Luc D’Auria et Stéphane Tribaudini (VS Racing) de 17,981 s.

Pendant ce temps, l’ancien pilote MotoGP Dani Pedrosa a bouclé sa première course sur quatre roues en terminant neuvième de la catégorie Pro-Am. Le triple champion du monde de moto, aux côtés d’Antonin Borga dans la Lamborghini Huracán ST EVO2 #29 de FFF Racing Team, a démarré de la cinquième place sur la grille et est rentré indemne à l’issue d’une première course exténuante.

Après avoir décroché la pole position à près d’une seconde, Spinelli s’est bien échappé dès le départ lancé pour mener pour la première fois à Tamburello. Emanuele Zonzini de VS Racing a pris un tout aussi bon départ pour se frayer un chemin devant la nouvelle recrue de l’équipe Oregon Lewis Williamson pour la troisième place au virage 1, avant de glisser à l’intérieur de Milan Teekens (#54 Target Racing) à Tosa pour prendre la deuxième place.

Le nouveau pilote Pro-Am s’est maintenu deuxième tout au long du relais d’ouverture, mais personne ne pouvait rivaliser contre Spinelli en tête, car le pilote expérimenté du Super Trofeo a creusé une marge considérable de 12 secondes avant la phase d’arrêt au stand.

Alors que le peloton se calmait après les premiers tours, la bataille pour la deuxième place commençait à se refermer, l’écart de deux secondes de Zonzini étant réduit à un peu plus d’une seconde alors que Teekens augmentait son rythme. Derrière le Néerlandais, Williamson n’avait qu’une demi-seconde de retard. Plus loin, l’action en Pro-Am a été frénétique alors que Dan Wells, Lorenzo Pegoraro (Oregon Team) et Pietro Perolini de l’équipe FFF Racing Team se sont mêlés à une querelle divertissante pour la septième place au général et la troisième de la catégorie derrière Zonzini et Williamson. Tous les trois sont entrés ensemble dans Tamburello, Perolini l’emportant, Well traversant momentanément le gravier et Pegoraro perdant deux places.

À l’approche de la fenêtre de l’arrêt au stand, Spinelli a continué à étendre son avance, étendant la marge sur Zonzini alors que le pilote de Saint-Marin commençait à reculer. Comme prévu, Spinelli est resté absent pendant presque toute la durée de la fenêtre des stands de 10 minutes avant de passer le relais à son coéquipier Weering, qui a mené la seconde moitié de la course.

Zonzini a attendu le tout dernier moment pour s’arrêter en tête, Emanuel Colombini prenant les rênes de la #78 de VS Racing Huracán. Teekens, qui a eu du mal à suivre le rythme des premiers, a également fait son arrêt vers la fin de la fenêtre, échangeant avec le pilote italien Marzio Moretti. Le pilote de 20 ans est immédiatement sorti rapidement des stands et a fait un travail rapide sur Colombini devant lui pour se hisser à la deuxième place, après un dépassement décisif à l’intérieur de Tosa, reproduisant le mouvement orchestré par Zonzini sur Teekens.

Dès lors, Moretti a été l’un des pilotes les plus rapides en piste, mais l’effort de Target Racing a rapidement pris fin car un problème de pneus l’a plongé dans le bac à gravier de Tamburello, forçant la Huracán n°54 à abandonner la course. Cet incident a fait intervenir le drapeau jaune sur tout le circuit alors qu’il restait 10 minutes à courir, faisant sortir la voiture de sécurité pendant que les commissaires dégageaient la voiture accidentée.

Weering, bien qu’il ait vu son avance considérablement réduite, a gardé son sang-froid et a utilisé une combinaison de trafic et d’une pénalité derrière pour augmenter son avance une fois de plus, revenant à la maison avec 17,981 secondes d’avance sur D’Auria. Avec Moretti hors de vue, Williamson et Massimo Ciglia (#27 Oregon Team) semblaient susceptibles de revendiquer la position de deuxième mais ont reçu une pénalité de passage suite à une infraction à l’arrêt au stand.

Williamson, qui s’est brillamment remis d’un tête-à-queue à la sortie de Villeneuve avant les arrêts, a passé le relais à Ciglia qui a à son tour perfectionné un dépassement sur Colombini pour prendre momentanément la deuxième place. Cependant, le drivethrough les a sortis de la prétention à la victoire, et ils ont terminé sixième au général mais toujours sur le podium Pro-Am à la troisième place. La victoire est revenue à Colombini et Zonzini, tandis que Wells et Oscar Lee ont pris la deuxième place.

Dans la catégorie Am, Gabriel Rindone a remporté la victoire pour Leipert Motorsport malgré la deuxième place derrière le poleman et premier leader Stéphan Guerin pendant une grande partie de la course de 50 minutes. Guerin a pris la tête du poleman Rindone au départ lancé pour Arkadia Racing, conservant une mince avance de 0,420 s. L’écart s’est étendu à un peu plus de deux secondes avant l’arrêt au stand, ne se réduisant que légèrement après la fermeture de la fenêtre.

Cependant, dans les dernières étapes, Rindone a trouvé un moyen de dépasser le Français pour remporter la victoire, Guerin s’accrochant à la deuxième place de Holger Harmsen du GT3 Poland pour seulement trois dixièmes de seconde.

Le champion en titre de la Coupe Lamborghini, Hans Fabri, a commencé sa quête d’un troisième titre de catégorie consécutif de belle manière en remportant la victoire pour Imperiale Racing. Le vétéran néerlandais est parti de la pole position et a construit une avance de cinq secondes sur le triple champion de catégorie Gerard Van der Horst. Après les arrêts aux stands, l’avance de Fabri a grimpé à plus de 17 secondes et il n’a pas été dérangé jusqu’au drapeau. Père et fils, Luciano et Donovan Privitelio (FFF Racing Team) complètent le podium en troisième position.

Le vainqueur Loris Spinelli (#61 Bonaldi Motorsport) a déclaré : « Un début de saison incroyable pour nous, une pole position et une victoire lors de la première course de la saison. La voiture s’est bien comportée aujourd’hui, Max a fait un très bon relais dans la voiture et j’ai vraiment apprécié mon relais également. L’équilibre est bon et la voiture était rapide mais nous devons nous concentrer sur demain pour refaire la même chose. »

Son coéquipier Weering a ajouté : « Je suis vraiment content de la victoire aujourd’hui, Loris m’a creusé un gros écart que j’ai réussi à augmenter dans mon relais également. La voiture de sécurité était un peu difficile à gérer mais finalement ça s’est bien passé. Nous devons encore faire la même chose demain en partant de la deuxième place sur la grille, mais la voiture est incroyable à piloter. »

Calendrier Lamborghini Super Trofeo Europe 2022

Manche 1 : Imola (Italie), 1-3 avril

Manche 2 : Le Castellet (France), 3-5 juin

Manche 3 : Misano (Italie), 1-3 juillet

Manche 4 : Spa-Francorchamps (Belgique) 29-30 juillet

Manche 5 : Barcelone (Espagne) 30 septembre-2 octobre

Manche 6 : Portimão (Portugal), 3-4 novembre

Finales : Portimão (Portugal), 5-6 novembre

Photos : Lamborghini