Présentation de la Bentley Flying Spur Hybrid en Californie

Durant six jours en janvier 2022, une flotte combinée de neuf Bentley Flying Spur Hybride a parcouru 16 900 km en six jours, dont 4828 km en mode 100% électrique, ce qui équivaut à traverser les États-Unis d’un océan à l’autre. Comparé à une Bentley Flying Spur V8, chaque voiture a économisé 11,3 litres de carburant chaque jour.

Près de 100 invités du monde entier ont eu l’occasion de découvrir la nouvelle Bentley Flying Spur Hybrid sous le soleil de Californie et ont parcouru un nombre impressionnant de kilomètres uniquement sur batterie. De Beverly Hills, en passant par le magnifique paysage des montagnes Ojai jusqu’à la splendeur côtière de Santa Barbara, la flotte de Bentley Flying Spur Hybrid a amassé des données – téléchargées chaque jour à partir des statistiques intégrées de la voiture – montrant que 30% de leur utilisation était avec le moteur à combustion éteint.

Sur un parcours varié de 300 km comprenant 50% d’autoroutes, 44% de routes de campagne et 6% de conduite urbaine, le système de navigation intelligent de la Flying Spur Hybrid a calculé la meilleure utilisation possible de l’énergie de la batterie pour une efficacité maximale, conservant délibérément la charge pour le moment où elle être le plus nécessaire – dans les environnements urbains, sur les routes plus lentes et dans la circulation.

Dans une étude récente de Bentley, 70% des clients ont identifié que la principale raison d’achat d’un véhicule hybride était le respect de l’environnement, 98% conduisant quotidiennement en mode électrique et 83% rechargeant également leur véhicule quotidiennement.

Cependant, les clients veulent toujours la possibilité de rouler en grand tourisme, en utilisant un entraînement électrique pendant la semaine avec la sécurité d’un groupe motopropulseur à combustion interne pour le week-end, faisant d’un hybride une solution parfaite. L’adoption des nouveaux modèles hybrides de Bentley se reflète déjà dans les chiffres de vente de l’année dernière, avec un Bentayga sur cinq vendu étant un hybride.

En novembre 2021, un prototype d’ingénierie Flying Spur Hybrid a parcouru plus de 724 km à travers l’Islande avec un seul réservoir de biocarburant de deuxième génération et une batterie rechargée avec de l’électricité d’origine géothermique, prouvant une véritable capacité de grand tourisme dans le monde réel tout en obtenant une réduction de 80% de CO2 sur la base de la roue au puits par rapport à l’essence ordinaire. Cette combinaison d’une autonomie étendue avec l’avantage supplémentaire de la conduite électrique en ville et la possibilité d’ajouter plus de 644 km d’autonomie en quelques minutes en faisant le plein, est le facteur clé de l’engagement de Bentley envers les hybrides dans le cadre de son voyage Beyond100 à l’électrification complète.

La Bentley Flying Spur Hybrid démontre que l’hybridation ne compromet ni le luxe ni les performances. Avec un mélange imperceptible entre le moteur à combustion interne et le moteur électrique, une sérénité raffinée est offerte quel que soit le mode ou le style de conduite.

Le nouveau groupe motopropulseur combine un moteur à essence V6 de 2,9 litres avec un moteur électrique avancé, délivrant un total de 544 ch et 750 Nm de couple, soit 95 ch supplémentaires par rapport au Bentayga Hybrid.

Le moteur électrique avancé est situé entre la transmission et le moteur et fournit jusqu’à 136 ch et 400 Nm de couple. Le moteur synchrone à aimant permanent fournit instantanément le couple complet pour une accélération silencieuse à partir de l’arrêt.

Le moteur électrique est alimenté par une batterie lithium-ion de 18,9 kWh et peut être rechargé à 100% en aussi peu que deux heures et demie (spécifique à la région). L’électronique de puissance convertit l’énergie stockée à partir de la batterie haute tension pour alimenter le moteur électrique ou compléter l’infrastructure électrique 12 V existante du véhicule.

La Bentley Flying Spur a été conçue comme une voiture à conduire. Contemporaine et exaltante, l’habitacle luxueux combine habilement des éléments clés de l’ADN de Bentley, une technologie de pointe et le meilleur savoir-faire automobile au monde. Il présente des détails étonnants, des surfaces sculptées et des lignes contemporaines qui surprendront et raviront constamment les occupants.

Le raffinement et le savoir-faire ne sont pas seulement superficiels. En mode électrique, la Bentley Flying Spur Hybrid offre aux occupants jusqu’à 50% de bruit en moins dans l’habitacle par rapport à un moteur à combustion, offrant ainsi le niveau d’isolation, de luxe et de sérénité nécessaire pour regarder le monde passer.

Photos : Bentley