Ken Block apprécie l’Audi RS Q e-tron

Il s’agissait d’un échange de voitures d’un genre très spécial : avec Mattias Ekström comme instructeur dans le siège du copilote, Ken Block a testé l’Audi RS Q e-tron (#224 du rallye Dakar) sur la neige et la glace lors du GP Ice Race 2022 à Zell am See (Autriche). C’était la première apparition du spectaculaire prototype après ses débuts réussis dans le célèbre Rallye Dakar en janvier dernier.



L’Audi RS Q e-tron, avec laquelle Audi a remporté quatre victoires d’étape en janvier 2022, n’était qu’une des vedettes du parcours glacé de Zell am See. Audi Tradition a également apporté la voiture de rallye Audi quattro A2 Groupe B, qui a participé au Rallye de Finlande 1983. De plus, une DKW F 91 et une DKW Hartmann Formula V ont fait sensation.

Pour Ken Block, le week-end en Europe était comme une visite au paradis de l’automobile. « Les tours de l’Audi RS Q e-tron ont été une expérience phénoménale – même si la voiture se sent probablement plus à l’aise dans le désert que dans la neige. Merci à Mattias Ekström, qui m’a patiemment expliqué toutes les particularités de sa voiture. Quelques minutes au volant ont suffi pour comprendre la fascination de cette voiture. », a déclaré Ken Block.

Mattias Ekström a été impressionné : « Il n’a fallu que trois tours à Ken pour se mettre à niveau. » Pour Ekström, l’événement en Autriche était aussi la préparation parfaite pour sa participation à la prestigieuse « Race of Champions », qui s’est déroulée dans le nord de la Suède le week-end dernier. Ekström n’a eu qu’à admettre sa défaite face à l’éventuel vainqueur Sébastien Loeb en demi-finale.

En plus de tester l’Audi RS Q e-tron, Ken Block a également fait un petit voyage dans le passé et a dérivé sur le circuit dans l’Audi quattro A2. Pour l’Américain, qui s’est inspiré des voitures de rallye Audi à l’adolescence, ce fut un moment fort personnel : « Un moment de folie que je n’oublierai pas de sitôt. » Bientôt, il y aura encore plus de moments comme celui-ci : avec l’Audi S1 ​​e-tron quattro Hoonitron purement électrique, qu’Audi a développé en exclusivité pour Ken Block et qui s’est inspiré de l’Audi Sport quattro S1, l’équipe Hoonigan produit une vidéo intitulée « Electrikhana » qui sortira dans les prochains mois et sera le dernier chapitre de leur série « Gymkhana ».

Photos – Vidéo : Audi