Le champion de moto Jorge Lorenzo lance la 30ème saison de Supercup avec Porsche

La Porsche Mobil 1 Supercup dispute sa 30ème saison exclusivement en tant que série de soutien aux manches européennes du Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA. Huit courses composent le calendrier. La manche d’ouverture de la saison aura lieu au Gran Premio Dell’Emilia-Romagna à Imola (Italie) le 24 avril 2022. Le quintuple champion du monde moto Jorge Lorenzo y fera une apparition. L’Espagnol de 34 ans pilotera la voiture VIP n°911 alignée par Porsche Motorsport. Lorenzo sera également un participant régulier de la Porsche Carrera Cup italienne. Lors du pré-test Supercup à Imola, il s’est familiarisé avec la Porsche 911 GT3 Cup de 515 ch.

« Après la fin de ma carrière en MotoGP, la compétition m’a manqué, alors je suis parti à la recherche de quelque chose de plus sûr que la course de motos. L’année dernière, j’ai disputé quelques courses virtuelles dans la version esport de la Porsche Carrera Cup Italia. Passer à la vraie Porsche 911 GT3 Cup était la prochaine étape. J’ai encore beaucoup à apprendre mais j’ai vraiment hâte de participer à la Porsche Carrera Cup Italia et à la Porsche Mobil 1 Supercup. », a déclaré Jorge Lorenzo avec un clin d’œil, en décrivant sa motivation pour passer de deux à quatre roues.

Dans un peu plus de deux semaines, la Porsche Mobil 1 Supercup entamera sa 30ème saison en tant que support de la course de Formule 1 à Imola. « Le test a été une excellente introduction à la saison à venir, qui offre une fois de plus d’excellentes valeurs sportives. Les meilleurs pilotes des années passées sont de retour et ils rencontreront de nouveaux venus très rapides. Et nous passons également à la vitesse supérieure en termes de durabilité. En plus du carburant biosourcé que nous avons introduit dans la Supercup en 2021, nous avons désormais mis en place notre propre gestion de l’environnement. Cela signifie que nous travaillons encore plus dur pour réduire davantage notre empreinte écologique. », a commenté Oliver Schwab, chef de projet Porsche Mobil 1 Supercup.

Y compris Jorge Lorenzo, 35 pilotes de 13 pays ont participé aux tests de pré-saison de deux jours à Imola pour préparer le début de la saison de Supercup, qui amène à nouveau la Porsche 911 GT3 Cup à l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Outre le nouveau pilote Porsche Junior Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing), deux pilotes se distinguent particulièrement sur la grille : Larry ten Voorde des Pays-Bas (Team GP Elite) et l’Allemand Michael Ammermüller (SSR Huber Racing).

En tant que champion de 2020 et 2021, Larry ten Voorde tentera de remporter son troisième titre consécutif. « La grille de départ est extrêmement forte. Le retour d’un triple champion comme Michael Ammermüller parle en faveur de la Supercup et rend les choses encore plus intéressantes pour moi. », explique le pilote néerlandais de 25 ans.

Michael Ammermüller a réussi un tour du chapeau lors des saisons 2017 à 2019 de la Porsche Mobil 1 Supercup. Depuis deux ans, le Bavarois de 36 ans dispute l’ADAC GT Masters où il a décroché le titre en 2020 avec la Porsche 911 GT3. R. « La Supercup est tout simplement une fantastique série de courses. La grande chose est que tout le monde conduit des voitures techniquement identiques. Cela signifie qu’il n’y a pas de discussions sur l’équilibre des performances. La Porsche 911 GT3 Cup de génération 992 est nouvelle pour moi. J’espère pouvoir me familiariser rapidement avec l’avantage d’expérience que les autres ont. », a déclaré Michael Ammermüller.

Calendrier Porsche Mobil 1 Supercup 2022

22 – 24 avril, Imola (Italie)

26 – 29 mai, Monte-Carlo (Monaco)

01 – 03 juillet, Silverstone (Grande-Bretagne)

08 – 10 juillet, Spielberg (Autriche)

22 – 24 juillet, Le Castellet (France)

26 – 28 août, Spa-Francorchamps (Belgique)

02 – 04 septembre, Zandvoort (Pays-Bas)

09 – 11 septembre, Monza (Italie)

Photos : Porsche