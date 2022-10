Mondial Auto 2022 – Une Porsche Carrera GT au milieu de modèles électriques

Après 4 ans d’absence, le salon automobile de Paris – le Mondial de l’Auto 2022 – a ouvert ses portes à la Porte de Versailles dans un petit nombre de halls : seulement 3! Bien loin de la grandeur des éditions passées, la crise y est bien palpable avec peu de constructeurs automobiles (hors des habituels français et quelques chinois et vietnamien) ayant répondu à l’invitation des organisateurs. Ainsi point de marques allemandes comme Audi et Porsche. Néanmoins, le constructeur de voitures sportives de Stuttgart-Zuffenhausen était non officiellement représenté via un modèle emblématique et inattendu : la Porsche Carrera GT.

Après des années de disette sous le signe de la pandémie, les salons automobiles sont timidement de retour en Europe depuis 2021 dans des configurations bien différentes de ce qui se faisait dans un passé pas si lointain.

Aucune marque allemande habituelle (Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen) n’était présente afin de présenter leurs dernières nouveautés, notamment électriques et sportives. La surprise est venue d’un rare exemplaire d’une Porsche Carrera GT exposée aux côtés de beaux modèles de course italiens de l’époque des Groupe B et d’une Pagani Zonda.

Alors que le hall 6 mettait en valeur une majorité de nouveaux modèles électriques et des concept cars électrifiés, voir une supercar embarquant un bon vieux moteur V10 (issu de la Formule 1) bien loin des standards de pollution actuels était assez surprenant, enclavée entre différents stands exposant des nouveautés électriques et hybrides.

La Porsche Carrera GT est le symbole d’une époque révolue, dans laquelle (et toujours aujourd’hui) son moteur V10 de 612 ch accouplé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports procure des sensations uniques grâce à une conduite virile, pouvant être parfois fatale comme ce fut le cas lors de l’accident tragique de Paul Walker.

Photos : 4Legend.com