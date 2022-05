Lamborghini Monaco inaugure son nouveau showroom

Automobili Lamborghini a inauguré le nouveau showroom de Monaco. Situé au cœur de la Principauté de 40 000 habitants, le nouvel espace reprend le design le plus récent et l’identité visuelle qui distingue la marque Lamborghini dans le monde entier.

« Un lieu emblématique de l’automobile tel que Monaco, mérite le meilleur du design et de l’expérience client. Le fait d’être situé au cœur de la Principauté démontre l’importance de la relation avec nos clients. Le fait d’être désormais implanté dans la Principauté de Monaco va améliorer encore davantage notre gamme de produits déjà très attractive, soutenue par une stratégie qui vise également à proposer une offre inférieure à la demande afin de maintenir une désirabilité élevée. », a déclaré Stephan Winkelmann, le PDG d’Automobili Lamborghini, qui a assisté à l’inauguration officielle du showroom où plus de 120 clients étaient invités.

Lors de l’événement, une gamme de voitures très exclusive et en série limitée a été présentée : de la Reventón Roadster produite à seulement 20 exemplaires, à l’emblématique Countach LPI 800-4, en passant par la Sián FKP 37, la première voiture supersportive hybride de Lamborghini, jusqu’à l’Aventador LP 780-4 Ultimae, le dernier V12 atmosphérique de production de Sant’Agata Bolognese, le plus pur et le plus intemporel. À l’intérieur de la concession, le dernier V10 présenté, une Lamborghini Huracán Tecnica, était exposée.

Le nouveau showroom, au cœur de la Principauté est un espace de 218 mètres carrés situé au 24, avenue de Fontvieille. Il est divisé en deux showrooms où les clients potentiels ont la possibilité de découvrir la gamme de produits ou de choisir la configuration ultime dans la zone réservée d’Ad Personam, le programme de personnalisation qui permet aux propriétaires de personnaliser leur nouvelle voiture avec des possibilités de peinture pratiquement infinies, mais aussi des cuirs, des coutures personnalisées, des éléments en fibre de carbone et bien d’autres options exclusives. Le showroom de Monaco utilise désormais les dernières technologies de la marque concevant, dans un espace intime, une expérience à 360 degrés destinée aux amateurs de voitures, tandis que des experts formés par Lamborghini guident les clients à travers une large gamme de modèles Lamborghini neufs et d’occasion, offrant également la meilleure expérience client possible, avec le retrait, la remise et la livraison du véhicule pour l’entretien.

« Cette grande ouverture illustre parfaitement la dynamique du groupe Segond. La collaboration entre Lamborghini et le groupe Segond Automobiles a débuté en 2015, avec l’inauguration de notre premier showroom à Cap d’Ail. Aujourd’hui, l’histoire se poursuit à quelques mètres de là, dans notre showroom exceptionnel de Monaco, taillé sur mesure pour accueillir les chefs-d’œuvre de l’automobile tout en offrant à notre clientèle exigeante les services automobiles les plus raffinés. », a déclaré Stéphane Colmart, directeur Général groupe Segond automobiles.

Tous les invités et VIP ont été reçus dans une atmosphère chaleureuse et ont pu apprécier les créations du chef Mauro Colagreco, connu comme le chef du restaurant Mirazur, classé meilleur restaurant du monde par World’s 50 Best en 2019. L’événement s’est terminé dans une ambiance musicale lounge avec une magnifique prestation offerte par un saxophoniste.

Automobili Lamborghini est actuellement représenté dans les zones les plus stratégiques de France avec un réseau de 5 concessionnaires officiels situés à Bordeaux, Cannes, Lyon, Mulhouse, Paris, en plus de Monaco ; il y a maintenant 74 concessionnaires Lamborghini dans la région EMEA et 179 au niveau mondial.

Photos : Lamborghini