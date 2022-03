Volkswagen Véhicules Utilitaires termine l’année 2021 avec un résultat positif

Avec un solide redressement financier de plus d’un demi-milliard d’euros, Volkswagen Véhicules Utilitaires (Volkswagen Nutzfahrzeuge – VWN) est de retour dans le positif – un an plus tôt que prévu. Avec un bénéfice de 73 millions d’euros, la marque affiche à nouveau un résultat d’exploitation nettement positif (après une perte de 454 millions d’euros en 2020). Les chiffres commerciaux ont été présentés le 28/03/2022 lors de la conférence de presse annuelle digitale par le président du conseil de gestion de la marque, Carsten Intra, et le membre du conseil d’administration en charge des finances, Michael Obrowski. L’impact de la pandémie de coronavirus, notamment les difficultés d’approvisionnement en semi-conducteurs, a conduit l’an dernier chez VWN comme ailleurs à des arrêts de production et à une diminution des expéditions de véhicules. Parallèlement, le constructeur de véhicules utilitaires légers a poursuivi sa transformation à un rythme soutenu l’an dernier. La conversion de l’usine principale de Hanovre en un site de haute technologie progresse systématiquement. Toutes les mesures prises ont contribué à la stratégie d’entreprise GRIP 2030 renforcée, que VWN a rendue publique pour la première fois lors de la conférence de presse. Volkswagen Véhicules Utilitaires a livré 359 500 véhicules à ses clients l’année dernière, contre 371 000 l’année précédente.

Carsten Intra, Président du Directoire, s’est néanmoins dit satisfait de la performance des ventes, notamment du nombre élevé de commandes enregistrées, soit environ 100 000 véhicules de plus que d’unités livrées : « La forte demande pour nos produits montre la force de la marque et le grand intérêt des clients pour les produits que nous proposons. »

En ce qui concerne l’année à venir, Intra a fait référence aux incertitudes persistantes, principalement causées par les effets de la guerre en Ukraine : « Nous sommes tous émus par la souffrance du peuple. Beaucoup de nos employés veulent aider : que ce soit en donnant de l’argent, par des dons en nature ou en s’impliquant personnellement. », a déclaré Carsten Intra. Les usines de VWN ont été directement affectées par la perte de certains fournisseurs centraux. Cela conduit à de nouveaux arrêts de production auparavant imprévisibles.

Résultat opérationnel à nouveau positif en 2021

Malgré la situation difficile, Volkswagen Véhicules Utilitaires est revenu au vert en 2021, un an plus tôt que prévu initialement. Le résultat d’exploitation est un bénéfice de 73 millions d’euros, après une perte de 454 millions d’euros l’année précédente. VWN a ainsi amélioré son résultat net de 527 millions d’euros au total. Commentant cela, Michael Obrowski, membre du directoire en charge des finances, a déclaré : « Il y a eu plusieurs conséquences logiques de la situation du marché en 2021 qui ont eu une influence positive sur notre résultat : il s’agit notamment d’un soutien aux ventes réduit et d’une activité de voitures d’occasion à nouveau très forte. »

Obrowski a poursuivi : « Un autre facteur clé de ce résultat positif a été la discipline élevée en matière de dépenses ainsi que l’optimisation des coûts de notre marque. Ils ont rendu possible le revirement impressionnant avant la date prévue. » Au-delà de cela, des coûts de R&D sensiblement réduits ont contribué à ce résultat positif. En 2021, ils s’élevaient à 602 millions d’euros (contre 1 031 millions d’euros en 2021). VWN a bénéficié à cet égard des grandes synergies avec Volkswagen Development à Wolfsburg et de l’utilisation de solutions de plate-forme telles que MQB et MEB pour les derniers modèles de véhicules utilitaires.

Gamme de produits élargie : nouveaux Multivan et ID. Buzz, nouvel Amarok à suivre

Volkswagen Véhicules Utilitaires élargit à l’avenir la gamme Bulli en trois piliers : le Multivan, le T6.1 et le nouvel ID. Buzz. À cette fin, l’entreprise a déjà présenté une toute nouvelle génération de Multivan en juin 2021 avec plus de confort de conduite, des éléments haut de gamme des voitures particulières et encore plus de multifonctionnalité. Le populaire T6.1 reste à la fois le spécialiste de l’utilisation commerciale et pour l’instant aussi la base du camping-car California très demandé. Sous la forme de l’ID. Buzz et ID. Buzz Cargo récemment dévoilés, VWN a également présenté deux modèles tout électriques. Carsten Intra a ajouté : « Pour moi, le véhicule représente la mobilité de demain. L’ID. Buzz transfère sept décennies de savoir-faire Bulli et le design d’une icône dans l’ère de la mobilité électrique. » Et un autre lancement de produit est déjà prévu pour cet été : le nouvel Amarok issu de la coopération avec Ford fera alors ses débuts.

Les derniers préparatifs sont en cours à l’usine de Hanovre pour la production complète de la nouvelle ID. Buzz. Celles-ci comprennent la formation de plus de 5 000 employés à la fabrication de véhicules électriques. Environ 60% des travailleurs ont terminé le cours de formation. Le personnel restant suit actuellement une formation qui sera terminée au moment où la production commencera. Parallèlement à cela, certains premiers travaux de conversion pour les futurs véhicules haut de gamme Audi et Bentley tout électriques ont déjà commencé. Un nouveau hall de production est en cours de construction au cœur de l’usine d’Hanovre. Malgré les circonstances difficiles autour de l’approvisionnement en semi-conducteurs, les démarrages de la production du camping-car Caddy Maxi et compact Caddy California ont commencé à l’usine de Poznań en Pologne.

La digitalisation progresse, les nouveaux services réussis

Avec son partenaire Argo AI, Volkswagen Véhicules Utilitaires a franchi des étapes importantes sur la voie de la conduite autonome. Argo AI a effectué des tests de conduite autonome à Munich en utilisant les prototypes l’ID. Buzz AD depuis septembre 2021. Alors que VWN et Argo AI développent la conduite autonome et le système de conduite autonome, MOIA est le partenaire d’un service de mobilité autonome. La filiale de VWN possède une vaste expérience dans le domaine de la fourniture de services de mobilité, connue sous le nom de « Mobility as a Service » (MaaS). En très peu de temps, MOIA a mis en place le plus grand service de covoiturage tout électrique d’Europe avec chauffeurs et a transporté des millions de passagers. MOIA devrait être le premier utilisateur de l’ID. Buzz AD à partir de 2025 à Hambourg.

Il y a un an, Volkswagen Véhicules Utilitaires présentait la start-up Cito dans le cadre des activités de l’entreprise dans le domaine du TaaS (Transport as a Service). Le lancement sur le marché de Cito s’est déroulé comme prévu l’été dernier. La solution de transport pour les clients commerciaux se concentre sur le marché des transports urgents. Il y a maintenant plus de 200 partenaires inscrits sur la plateforme, et le chiffre d’affaires de Cito affiche une croissance à deux chiffres chaque mois, ce qui est également prévu. Actuellement, Cito propose des liaisons directes en Allemagne et vers d’autres pays européens.

Le GRIP 2030 se fixe un objectif jusqu’à la fin de la décennie

Toutes les mesures prises l’année dernière sont des éléments centraux de la stratégie d’entreprise de VWN. Lors de la conférence de presse, Carsten Intra a présenté pour la première fois les détails de la stratégie GRIP 2030 encore développée. Il décrit la vision de l’entreprise jusqu’à la fin de la décennie : « D’ici 2030, plus de 55 % de nos véhicules en Europe seront des véhicules électriques à batterie alimentés par de l’électricité « verte ». » En développant la technologie AD, VWN contribue également à la stratégie NEW AUTO du Groupe Volkswagen. VWN est ainsi en passe de devenir une entreprise digitale agile et performante.

Avec l’activité automobile traditionnelle (« Car Business »), Volkswagen Véhicules Utilitaires vise à générer un EBIT annuel – c’est-à-dire un bénéfice avant intérêts et impôts – de plus d’un milliard d’euros en 2030, avec un retour sur ventes de plus de 5% et un retour sur investissement supérieur à 20%. La business unit « AD/MaaS/TaaS », qui couvre les activités liées à la conduite autonome et les services MaaS/TaaS, commercialisera des services dans plus de 50 villes dans le monde. Calculé sur l’ensemble des services, le retour sur ventes sera supérieur à 10%. « Les objectifs que nous voulons atteindre avec le GRIP 2030 sont ambitieux, mais ils sont aussi réalistes Avec nos produits et services, nous façonnerons de manière décisive la mobilité du futur. », a résumé Carsten Intra.

