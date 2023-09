Extreme E – Deux podiums pour ABT CUPRA en Sardaigne

Lors de l’Island X Prix en Sardaigne, l’équipe ABT CUPRA a été la plus performante avec un total de 35 points et est montée sur le podium durant les deux courses du samedi 16 et du dimanche 17 septembre 2023. Les trophées pour les deuxième et troisième places ont été les premiers de la saison en cours pour Klara Andersson et Sébastien Loeb et ouvrent déjà l’appétit pour la finale de la saison du championnat des voitures de course électriques tout-terrain au Chili début décembre.

« Félicitations à Klara, Seb et à toute l’équipe – tout le monde a fait un excellent travail et a enfin été récompensé par des trophées et du champagne pour son dur labeur. », a déclaré Thomas Biermaier, PDG d’ABT et Team Principal.

Le duo de pilotes nouvellement formé était déjà l’un des plus rapides sur la piste lors des événements précédents, mais il a été freiné à plusieurs reprises par la malchance. Ce week-end, l’équipe a également montré son potentiel avec deux victoires et deux deuxièmes places dans les courses de qualification.

« Nous avions une bonne voiture, l’équipe et Klara ont fait un travail formidable. Deux podiums et le plus grand nombre de points de toutes les équipes – bien sûr, nous sommes heureux de cela, même si nous aurions aimé gagner. », a déclare Sébastien Loeb après ses deux premiers trophées pour ABT CUPRA.

Dimanche en particulier, la victoire semblait à portée de main lorsque Loeb a attaqué le leader dès le premier tour. Mais en raison d’un défaut qui a empêché l’eau des essuie-glaces d’être pompée sur le pare-brise, la finale s’est transformée en une fuite en avant pour le Français et, plus tard, pour Klara Andersson, qui s’est contentée de la troisième place.

La veille, le duo avait réalisé un rattrapage impressionnant en passant de l’avant-dernière place à la deuxième. « C’était le chaos total. », raconte Klara Andersson en riant. Après une manœuvre de dépassement fougueuse, la Suédoise a crevé, mais a tout de même conduit la CUPRA Tavascan XE abîmée jusqu’à la ligne d’arrivée, devant ses concurrents. « Nous avons dû tout donner pour remporter ces deux trophées et, avec toute l’équipe, nous en sommes fiers. Nous nous sommes battus pour renouer avec le succès après des moments difficiles – après avoir terminé deuxième et troisième, l’objectif pour les deux courses au Chili devrait être clair… », a ajouté Klara Andersson.

La finale de la saison aura lieu le premier week-end de décembre (2 et 3 décembre 2023) dans le désert d’Atacama. Le Chili est la quatrième et dernière étape du calendrier de cette année, après l’Arabie Saoudite, l’Écosse et deux fois la Sardaigne.

Photos : ABT