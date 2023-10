Formule E – Lucas di Grassi rejoint ABT CUPRA fin 2023

Lucas di Grassi, le pilote de Formule E le plus titré de l’histoire, revient à la compétition et intègre l’équipe ABT CUPRA pour la nouvelle saison, qui débutera au Mexique le 13 janvier 2024. Associé au pilote suisse Nico Müller, le brésilien forme un nouveau duo pour l’équipe ABT CUPRA, qui fera tout pour améliorer ses performances en 2024.

Xavi Serra, responsable de CUPRA Racing, a déclaré : « Nous sommes heureux de compter Lucas di Grassi dans nos rangs en Formule E. Il a compté parmi les meilleurs pilotes du championnat au cours de ces dix dernières années, et il sera déterminant pour aider l’équipe à améliorer ses performances en 2024. Son expérience, son savoir-faire technique et sa passion sans faille pour la Formule E ont été autant de facteurs qui nous ont poussés à le choisir pour intégrer l’équipe – avec Lucas, nous avons le pilote idéal pour l’avenir. »

Le palmarès en Formule E du pilote brésilien de 39 ans parle de lui-même : Lucas di Grassi a remporté le plus grand nombre de trophées de tous les pilotes de Formule E (40), le plus grand nombre de victoires (13) et a effectué les tours les plus rapides (12). De plus, il est l’un des deux seuls pilotes à être monté au moins une fois sur le podium durant chaque saison. Enfin, il a aussi remporté le championnat des pilotes lors de la troisième saison (2016/2017) et le championnat des équipes un an plus tard. Après sept ans au sein de l’équipe ABT avec Audi, il a d’abord couru pour Venturi Racing avant de rejoindre Mahindra Racing en 2023, pour finalement annoncer son arrivée chez ABT CUPRA pour la nouvelle saison à venir.

« C’est formidable de pouvoir revenir en Formule E avec ABT CUPRA. J’ai non seulement gagné deux titres avec ABT, mais j’ai aussi des souvenirs inoubliables avec toutes les personnes qui travaillent dans l’équipe avec tant de passion. Je suis tellement pressé de revenir après ces deux années, et je suis vraiment impatient de pouvoir travailler tous ensemble. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour obtenir, étape par étape, les résultats que toute l’équipe mérite. », a déclaré Lucas di Grassi.

ABB FIA Formula E – le premier championnat du monde de la FIA 100% électrique et le seul sport certifié net zéro depuis sa création – et CUPRA ont un engagement commun : prouver que l’électrification et la performance vont de pair. En disputant des courses sur des circuits urbains situés dans certaines des destinations les plus célèbres du monde, la Formule E met en avant un avenir axé sur le développement durable, avec des voitures de course qui représentent le nec plus ultra de la performance et de l’efficience.

CUPRA fait évoluer ses gammes vers des modèles qui seront tous électrifiés d’ici la fin de la décennie. De plus, la marque partage la volonté du championnat de souligner l’importance des problèmes qui sont liés au réchauffement climatique.

Avec Lucas di Grassi au volant, ABT CUPRA s’attend à une saison couronnée de succès. L’équipe continuera à repousser les limites de la performance en course, et à ouvrir la voie à de nouveaux formats sportifs pour générer de nouvelles émotions et expériences.

Lucas di Grassi sera engagé pour la première fois aux côtés de Nico Müller lors des essais officiels du championnat du monde ABB FIA de Formule E à Valence. Tous les participants se réuniront en Espagne du 23 au 27 octobre 2023 pour préparer la saison, qui débutera à Mexico le 13 janvier prochain. Celle-ci se déroulera tout au long de l’année 2024, avec des courses qui sont prévues dans des villes du monde entier, de Sao Paolo à Monaco.

Photos : CUPRA