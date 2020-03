Gumpert Apollo vs F4 Phantom : Rencontre supersonique

Par une belle journée de Printemps en 2005, une partie de l’équipe de MTM et de Gumpert (GMG Sportwagenmanufaktur Altenburg GmbH) s’est donnée rendez-vous sur un aéroport militaire de l’armée de l’air allemande pour une séance d’essais de la Gumpert Apollo aux côtés d’avions de chasse F4 Phantom de la Luftwaffe.

Au début, il y avait la vision d’une super voiture de sport avec des performances routières exceptionnelles, alliant style et fonctionnalité. La Gumpert Apollo est née de l’imagination d’un ingénieur de talent, ayant eu une grosse carrière couronnée de succès chez AUDI AG et qui croie en ses rêves : Roland Gumpert.

La Gumpert Apollo est un véhicule puriste offrant une expérience de conduite unique sur la route et le potentiel de réussir sur circuit. Son design et sa technologie ont été façonnés sans retenue. Le moteur V8 biturbo d’origine Audi et retravaillé délivre une forte puissance et un couple en abondance. Le châssis rigide et le

l’aérodynamisme extraordinaire de la belle carrosserie permet une maniabilité ultra précise et prévisible même à hautes vitesses.

La structure tubulaire en acier et la monocoque en carbone offrent une double protection aux passagers.

Des essais de vitesse ont pu être effectués sur les longues pistes servant habituellement aux F4 Phantom de la Luftwaffe qui se demandaient ce que venaient faire sur leur territoire ces étranges créatures rouges et bleues.

Le V8 biturbo de l’Apollo rouge développe 600ch alors que celui de l’autre Apollo offre 650ch et 810nm qui permet de dépasser les 360 km/h et permettre de passer de 0 à 100 km/h en 3,4 s.

Les pistes étant assez longues de plusieurs kilomètres, des records de vitesses ont pu être battus, dépassant les 340 km/h en toute sécurité : 348 km/h plus exactement.

Pour l’occasion, toute l’équipe à l’origine de ce projet fut présente et posa fièrement entre une légende de l’aéronautique militaire et une légende automobile, la GMG Apollo.

Cette dernière fut présentée en version de course (la rouge) et en version civile (la bleue).

Un grand Merci à la Luftwaffe pour ces essais et surtout à Roland Gumpert pour l’invitation.

Photos : Gumpert