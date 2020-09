Porsche au sommet à Pikes Peak avec des victoires de catégorie

La route étroite et sinueuse à deux voies de 12,5 miles (20,12 km) qui compose la Pikes Peak International Hill Climb comprend pas moins de 156 virages, grimpant jusqu’à une ligne d’arrivée à environ 4 392 m au-dessus du niveau de la mer. La soi-disant Race to the Clouds est un élément essentiel de la tradition nord-américaine du sport automobile depuis près d’un siècle, Porsche étant un acteur clé depuis de nombreuses décennies.

La 98ème édition de dimanche de cette célèbre ascension de haute altitude s’est avérée particulièrement intéressante pour les fans de Porsche, avec trois poids lourds de l’écurie actuelle de pur-sangs de Weissach s’affrontant dans la catégorie de véhicule d’usine «Time Attack 1».

L’attraction principale était pour beaucoup la Porsche 935 appartenant à Bob Ingram et pilotée par Jeff Zwart, un vainqueur de plusieurs catégories à Pikes Peak faisant son 17ème départ le week-end dernier. À ses côtés, deux Porsche 911 GT2 RS Clubsport, qui partagent le même groupe motopropulseur à six cylindres à plat à double turbo que la 935, accouplé à une transmission PDK à huit rapports sur mesure.

La première GT2 RS a été pilotée par David Donohue, fils du légendaire pilote Porsche Mark Donohue et lui-même vainqueur de plusieurs Pikes Peak et pilote d’endurance très accompli. La deuxième 911 GT2 RS était entre les mains d’un ancien maître de Pikes Peak, trois fois vainqueur du classement général : David Donner. Sa 911 avait attiré une attention particulière à l’approche de la course en raison de sa livrée Art Car, créée par l’équipe du «000 Magazine» comme un superbe hommage visuel aux couleurs de peinture les plus emblématiques de Porsche.

Au cours d’une semaine intensive de préparation avant la course et d’essais libres, David Donohue a toujours été le plus rapide, et il a fait le show lors des qualifications de vendredi avec un temps intouchable. Avec le temps du week-end et la voiture fonctionnant parfaitement, c’était la course de Donohue.

Mais comme c’est souvent le cas à Pikes Peak, la montagne réécrivait le scénario. Les températures plongeantes du samedi soir ont vu les parties supérieures du parcours couvertes de glace tôt le lendemain matin. Le départ a été retardé de plusieurs heures pour des raisons de sécurité, mais même alors, la route entièrement goudronnée menant au sommet est restée glissante par sections et devait s’avérer un défi de taille pour les pilotes partants.

La voiture pilotée par David Donohue a été la première Porsche à prendre le drapeau en Time Attack 1, et malgré deux secteurs plus rapides que le vainqueur final, il a brièvement quitté la route dans un virage serré, récoltant une crevaison qui a mis fin à sa course avant la ligne d’arrivée.

David Donner a ensuite pris le départ, trouvant également les conditions très difficiles alors qu’il poussait sa 911 GT2 RS au sommet dans des conditions sèches mais toujours imparfaites. « C’était des conditions typiques du ‘jour de course’ à Pikes Peak : très glissantes ou meubles avec du gravier de la pluie de la nuit précédente », a expliqué Donner au sommet. « Le jour de la course a été marqué par des corrections complètes et de l’excitation pendant toute la course. »

Jeff Zwart a suivi dans la Porsche 935 peu de temps après, de son propre aveu faisant preuve d’une prudence inhabituelle au départ. « Ce fut une semaine incroyable au volant de la 935, mais le jour de la course est une chose différente. Vous devez le mettre en jeu. Je savais que je n’avais pas bien conduit dans le premier secteur. Je savais que j’avais perdu pas mal de temps alors j’ai continué à pousser plus fort. La voiture se sentait de mieux en mieux. Au sommet, j’ai poussé super, super fort et nous avons signé le temps le plus rapide de la journée dans le secteur final. Nous avons manqué de temps, mais nous avons obtenu un podium et un top cinq au général. C’était une journée spéciale d’avoir deux Porsche dans le top cinq.

En fin de compte, c’est Donner qui est arrivé en tête avec un temps étonnant de 9:36,559, non seulement en remportant la catégorie Time Attack, mais en terminant également troisième au classement général. Le temps du favori local, qui n’a éclipsé Zwart que de sept secondes environ, a été doublement impressionnant pour n’être qu’à une seconde du vainqueur du classement général.

Plus loin dans l’ordre, Porsche a connu encore plus de succès dans la catégorie «Porsche Pikes Peak Trophy by Yokohama». Ici, chaque participant pilotait des variantes du Cayman GT4 Clubsport, entraîné par nul autre que Jeff Zwart pendant les semaines précédant l’événement. Bilko Williams a réalisé un temps de 10:52,622. Il a été suivi de près par George Hess III et Kathryn Mead, la seule femme de la course cette année, qui est arrivée devant la recrue Chas Wirken.

La 98ème édition du Pikes Peak International Hill Climb a été un autre succès retentissant pour Porsche, avec des débuts inoubliables pour la 935 et une victoire de catégorie pour sa voiture sœur tout aussi accrocheuse. Le fait que la voiture numéro «000» ait remporté la victoire est particulièrement impressionnant car, comme l’explique Donner : « Ce programme a été mis en place il y a moins de trois semaines et nous avons gagné grâce à une bonne expérience de la vieille mode et au professionnalisme avec tous les participants. À quel point est-il remarquable de prendre une Porsche de course d’origine et de la faire remonter à Pikes Peak et de terminer avec un temps aussi rapide? Sensationnel! »

Photos : Porsche