The Tailormade Audi – Une Audi TT Roadster de 2004 unique et ultra luxueuse

« The Tailormade Audi » est le résultat du travail de quatre jeunes designers suédois – Maria Nilsson, Atte Gemzell, Anna Persson et Kristian Stahl – pour créer leur propre interprétation d’une Audi TT Roadster quattro entièrement personnalisée. La voiture unique avec une peinture et un intérieur spéciaux, de l’or, des diamants brillants et une foule d’autres détails a été achevée en août 2004. Elle a ensuite attiré beaucoup d’attention. La voiture est également accompagnée d’une collection de vêtements spéciaux ainsi que de bijoux pour correspondre au langage de conception unique du TT.

Histoire du projet

Le projet intitulé « The Tailormade Audi » a été lancé par Audi Suède et de jeunes designers au printemps 2004. L’idée était de laisser une équipe de jeunes designers – sélectionnés par un jury composé de représentants des secteurs de la mode, de l’automobile et des médias – concevoir leur propre Audi.

Pendant des années, quattro GmbH (l’ancienne filiale d’Audi gérant la personnalisation avant l’arrivée d’Audi Sport), a permis aux clients de personnaliser leurs voitures en choisissant la couleur, l’intérieur et d’autres détails. Ainsi, laisser une équipe de design indépendante prendre en charge cette mission était une manière différente de mettre en évidence cette opportunité. Dans le même temps, c’est un excellent moyen pour Audi de bénéficier des influences extérieures et pour les designers impliqués d’acquérir une solide expérience d’un projet de design industriel.

Le jury a décidé de confier le projet de personnalisation d’une Audi TT Roadster à Kristian Stahl (joaillier de bijoux sur mesure – société Stahl), Atte Gemzell (créatrice de mode) et Anna Persson (artiste) qui ont travaillé ensemble dans le projet Discoduva, ainsi qu’à Maria Nilsson (créatrice de mode).

Résultat

Après des semaines de travail, le résultat sur le TT Roadster S line est très qualitatif, autant à l’extérieur avec un excellent travail de peinture qu’à l’intérieur. Les sièges, le volant, le levier de vitesse et de nombreux autres éléments ont été recouvert de cuir vert pâle et gris argenté.

En plus de tout cela, Kristian Stahl, le créateur de bijoux, a créé un pommeau de vitesse très spécial en or blanc avec des incrustations de pierres précieuses, comme sur les buses d’air du tableau de bord du TT. Comme touche finale, la voiture est équipée d’une plaque en or blanc 18 carats avec l’inscription « The Tailormade Audi », située à gauche du volant.

L’équipe des designers a également conçu équipements supplémentaires comme un siège enfant, un coussin de premiers soins, une collection de bijoux, un porte-clés et un ensemble de vêtements pour mère et bébé en cuir argenté.

La voiture a ensuite été vendue fin avril 2005 par l’importateur Audi suédois afin de faire un don à l’UNICEF avec les fonds récoltés.

Photos : Audi / Stahl