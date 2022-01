Partenariat entre Bosch et CARIAD du Groupe Volkswagen pour la conduite autonome

Plus de sécurité et moins de stress pour les conducteurs, déploiement plus rapide des fonctions de conduite automatisée sur toutes les catégories de véhicules : Bosch et la filiale du Groupe Volkswagen – CARIAD – collaborent désormais pour atteindre cet objectif et ont convenu de nouer un partenariat étendu. Les entreprises veulent rendre la conduite partiellement et hautement automatisée adaptée à la production en série, et donc accessible à la grande masse des consommateurs. Pour les véhicules vendus sous les marques du Groupe Volkswagen, l’alliance vise à rendre disponibles des fonctions qui permettront aux conducteurs de retirer temporairement les mains du volant. Plus précisément, ces fonctions sont des systèmes mains libres de niveau 2 pour la conduite urbaine, extra-urbaine et sur autoroute, ainsi qu’un système qui prend en charge toutes les fonctions de conduite sur autoroute (SAE niveau 3). Les premières de ces fonctions doivent être installées en série en 2023.

Pour la conduite partiellement et hautement automatisée, les deux sociétés développeront conjointement une plate-forme logicielle standardisée de pointe. L’objectif est d’utiliser cette plate-forme dans toutes les catégories de véhicules d’occasion vendus sous les marques du Groupe Volkswagen – et donc dans l’une des plus grandes flottes de véhicules au monde. Il sera également possible d’intégrer tous les composants développés par l’alliance dans les véhicules et les écosystèmes d’autres constructeurs automobiles.

Expertise logicielle et production en série

« Pour les véhicules privés, la progression vers la conduite automatisée se fait une étape à la fois. Chez Bosch, nous y travaillons avec succès depuis de nombreuses années. Avec CARIAD, nous allons désormais accélérer le lancement sur le marché de fonctions de conduite partiellement et hautement automatisées dans toutes les catégories de véhicules, et ainsi les rendre accessibles à tous. Cela rendra la conduite sur les routes plus sûre et plus détendue. Nous pourrons également proposer les solutions que nous créons à nos autres clients et établir ainsi de nouvelles normes. », a déclaré le Dr Markus Heyn, membre du conseil d’administration de Bosch. Les deux partenaires ont ce qu’il faut pour faire de la conduite de plus en plus automatisée un spectacle commun sur nos routes : ils ont des décennies d’expérience dans la production en série, l’évolutivité et l’approbation des systèmes de conduite, ainsi qu’une expertise dans les domaines des logiciels, des données le développement piloté et l’intelligence artificielle.

« La conduite automatisée est la clé de l’avenir de notre industrie. Grâce à notre coopération, nous renforcerons la réputation d’innovation de l’Allemagne. Bosch et CARIAD renforceront encore leur expertise dans le développement de technologies pionnières. Cela souligne notre ambition de fournir les meilleures solutions possibles à nos clients dès que possible. », a ajouté Dirk Hilgenberg, PDG de CARIAD.

Traiter intelligemment les informations de l’environnement réel

Sur différents sites appartenant aux deux sociétés, et notamment à Stuttgart et à Ingolstadt, des associés de la division Bosch Cross-Domain Computing Solutions et de CARIAD travailleront ensemble pour développer des fonctions de conduite partiellement et hautement automatisées. Travaillant au sein d’équipes mixtes et agiles, ils feront partie d’un réseau mondial. Aux heures de pointe, il est prévu que les différents modules requis par le projet – du middleware aux applications individuelles – occuperont plus de 1 000 experts des deux sociétés. Les deux sociétés ont déjà commencé à recruter de nouveaux experts pour travailler également au sein de l’alliance.

Le travail du projet se concentrera sur le développement de logiciels axés sur les données sur la base d’informations provenant de la détection surround à 360 degrés. A cet effet, un environnement de développement très innovant sera créé pour l’enregistrement, l’évaluation et le traitement des données. L’environnement utilisera également des méthodes d’IA (Intelligence Artificielle). L’idée derrière cela est simple. Plus le pool de données du trafic routier réel est vaste, plus la conception des fonctions de conduite partiellement et hautement automatisées peut être robuste et naturelle. Cela s’applique, par exemple, aux couches supplémentaires pour les cartes haute résolution pour la localisation et le guidage latéral et longitudinal des véhicules. L’alliance travaillera également sur ces couches. De plus, cela s’applique aussi bien aux situations de conduite quotidiennes qu’aux « cas extrêmes » – les incidents de la circulation qui se produisent rarement et qui sont particulièrement délicats à résoudre pour un système.

Traitement de l’information en temps réel

« Le meilleur terrain d’essai pour le développement de la conduite automatisée est le trafic routier. Avec l’aide de l’une des plus grandes flottes de véhicules connectés au monde, nous aurons accès à une énorme base de données. Cela nous permettra d’amener les systèmes de conduite automatisés à un nouveau niveau. Tous nos clients pourront en bénéficier », a déclaré le Dr Mathias Pillin, président de Bosch Cross-Domain Computing Solutions. « Ensemble, nous pouvons tester les fonctions de conduite automatisée à plus grande échelle dans des véhicules réels et les mettre en œuvre plus rapidement. Notre travail d’ingénierie sera effectué conjointement, avec Bosch et CARIAD comme une seule équipe. Il n’y a jamais eu d’alliance comme celle-ci dans l’industrie automobile. », a ajouté le Dr Ingo Stürmer, directeur de projet de l’alliance chez CARIAD.

Cela implique également d’intégrer les données recueillies dans des conditions de circulation réelles dans le processus de développement – en continu et en temps réel. Chaque kilomètre parcouru dans des conditions de circulation réelles, et les données collectées, évaluées et traitées en conséquence, signifient un plus grand pool de données et une meilleure base à partir de laquelle faire des niveaux encore plus élevés de conduite automatisée et les mettre en toute sécurité et de manière fiable sur notre routes. Les partenaires ont également convenu d’examiner la possibilité d’objectifs et d’échéanciers de développement communs sur la voie de la conduite entièrement automatisée (SAE niveau 4).

Le principe directeur de ce partenariat à armes égales est le suivant : l’un des plus grands groupes automobiles mondiaux plus l’un des plus grands équipementiers automobiles mondiaux équivaut à un énorme pas en avant dans le développement de la conduite automatisée.

Photos : Volkswagen