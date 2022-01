Fabian Oefner : l’artiste derrière le premier NFT de l’histoire de Lamborghini

Automobili Lamborghini dévoile quelques informations supplémentaires concernant le premier projet NFT (jeton non fongible) de l’histoire de l’entreprise récemment annoncé. L’artiste qui se cache derrière les cinq paires d’œuvres d’art physiques et numériques est le célèbre artiste suisse Fabian Oefner. L’œuvre d’art physique, la Lamborghini Space Key, célèbre l’esprit d’innovation du constructeur italien de supersportives, tandis que l’œuvre d’art numérique n’a pas encore été dévoilée.

Fabian Oefner explique au sujet de ses deux créations : « Ce qui m’a intéressé en créant ce projet, c’est le croisement entre le monde numérique et le monde physique. On retrouve cette fascination dans deux facettes du projet : la voiture et ses composants, quelque chose de physique et de réel, se transforment en quelque chose de numérique, une photographie d’un moment qui n’a jamais existé. Quant à la pièce en fibre de carbone, quelque chose de physique et de tangible, elle sert de clé pour accéder à l’expérience numérique de l’œuvre d’art. Dans les deux cas, il y a une métamorphose du monde physique vers le monde numérique. »

L’élément physique du projet est la Space Key, cinq morceaux de fibre de carbone de la taille d’une vignette qui ont passé sept mois dans l’espace à bord de l’ISS dans le cadre d’un projet de recherche de Lamborghini. Après leur retour sur terre et de nombreux tests scientifiques, Oefner a gravé sur les pièces en fibre de carbone un code QR unique reliant le composant numérique. Le titre de chaque NFT est inscrit et chaque exemplaire est numéroté individuellement. En scannant le code sur la fibre de carbone qui donne accès au NFT, le monde physique et le monde numérique se rejoignent.

De plus amples détails sur ce projet NFT Space Time Memory seront communiqués dans les jours qui suivent, notamment la nature de l’œuvre d’art numérique, la maison de vente aux enchères, ainsi que la date et l’heure de la vente aux enchères avec le lien vers les inscriptions aux enchères.

Que sont les NFT ?

Les NFT (jetons non fongibles) sont des identifiants uniques enregistrés sur un registre distribué connu sous le nom de Blockchain (ou chaîne de blocs) et liés à un actif numérique comme des photos, des vidéos, de la musique ou d’autres enregistrements (par exemple, les numéros VIN des véhicules). Chaque jeton est unique, et permet à son propriétaire de garantir l’authenticité, la rareté, la programmabilité et la traçabilité des actifs sur Internet.

À propos de Fabian Oefner

L’œuvre de Fabian Oefner explore les frontières entre le temps, l’espace et la réalité. Il crée des moments et des espaces fictifs qui semblent absolument réels, mais qui ne le sont pas. Par ce biais, Oefner dissèque les différentes composantes de la réalité et nous permet de mieux comprendre comment nous la percevons et la définissons. Inspirée par la science, l’approche artistique d’Oefner est résolument méthodique et en même temps ludique pour permettre à des moments inattendus de se produire. Il élabore des projets soigneusement orchestrés, planifiés dans les moindres détails, ainsi que des œuvres qui utilisent un cadre libre pour permettre à l’art d’advenir.

Photos : Lamborghini