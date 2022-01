Bentley investit près de 3 milliards d’euros pour sa première voiture électrique et la durabilité

Le tout premier véhicule électrique à batterie (BEV) de Bentley sera développé et construit au Royaume-Uni, la société s’engageant à investir 2,5 milliards de livres sterling (2,99 milliard d’euros) dans le développement durable au cours des dix prochaines années. L’annonce est un coup de pouce majeur pour l’économie britannique et contribue également à assurer la première étape de Bentley dans l’électrification de l’usine de production, où tous les modèles Bentley sont construits et avec 4 000 employés.

Le premier véhicule électrique de Bentley devrait sortir de la chaîne de production en 2025 et marquera un moment important dans la longue et illustre histoire de Bentley. Il s’agit également d’une étape cruciale dans la stratégie Beyond100 de l’entreprise – le plan révolutionnaire lancé en 2020 qui garantira que Bentley sera exclusivement électrique et neutre en carbone de bout en bout d’ici 2030.

L’important programme d’investissement se traduira également par une transformation complète de l’ensemble du portefeuille de produits de Bentley et du campus historique de Crewe en intégrant une nouvelle installation de pointe dans une usine de fabrication avancée numérique de nouvelle génération, à faible impact environnemental et de grande valeur.

Adrian Hallmark, président-directeur général de Bentley Motors, a déclaré : « Beyond100 est le plan le plus audacieux de l’illustre histoire de Bentley et du segment du luxe. Il s’agit d’une feuille de route ambitieuse et crédible vers la neutralité carbone de l’ensemble de notre système commercial, y compris le passage à 100% BEV en seulement huit ans. Notre objectif est de devenir la référence non seulement pour les voitures de luxe ou les références durables, mais pour l’ensemble de nos opérations. Sécuriser la production de notre premier BEV à Crewe est un moment marquant pour Bentley et le Royaume-Uni, alors que nous prévoyons un avenir durable à long terme à Crewe. »

Peter Bosch, membre du conseil d’administration en charge de la production chez Bentley Motors, a ajouté : « Aujourd’hui est sans doute le jour le plus important de l’histoire moderne de Bentley et témoigne du travail acharné et des compétences de nos collègues de Crewe. Le voyage commence vraiment maintenant. Nous marquons déjà le sommet de la production de voitures de luxe et avons déjà transformé notre usine pour devenir neutre en carbone, avec des références environnementales de pointe. Avec notre nouveau concept « Dream Factory », nous visons désormais le zéro également en matière d’eau, de déchets et d’autres impacts environnementaux jusqu’en 2030. Le savoir-faire unique, l’interaction client et l’expérience des employés seront améliorés par la technologie numérique, une plus grande flexibilité et de nouvelles façons de personnalisation. Nous développerons le meilleur de Crewe pour en faire la future référence de la fabrication de voitures de luxe. «

