Le VW ID. Buzz AD réalise ses premiers essais de conduite autonome avec des passagers à Munich.

Le développement de véhicules autonomes destinés aux services de mobilité et de transport progresse à grands pas chez Volkswagen Véhicules Utilitaires. Sur la voie de la préparation à la production en série, le véhicule tout électrique à conduite autonome Volkswagen ID. Buzz AD (Autonomous Driving) prendra la route pour la première fois au cours des prochaines semaines, avec à son bord des décideurs politiques, des autorités publiques et des entreprises, ainsi que des représentants des médias, afin qu’ils puissent se faire une idée des capacités de contrôle du véhicule. Le programme d’essai de Volkswagen a également été lancé en parallèle à Austin, au Texas, aux États-Unis. Le processus de développement du véhicule autonome est axé sur l’utilisation commerciale du véhicule dans les centres urbains d’Europe et d’Amérique du Nord, à la fois pour les systèmes de covoiturage et les services de transport.

« L’extension de notre programme de véhicules autonomes à l’Amérique du Nord est la prochaine étape de notre feuille de route stratégique mondiale et le résultat d’un investissement à long terme. Cela nous aidera à tester, valider et affiner la technologie sur les routes américaines également. », a déclaré Christian Senger, membre du conseil d’administration de Volkswagen Véhicules Utilitaires en charge du développement de la conduite autonome. L’objectif est d’élargir à la fois l’établissement de services de transport commercialement disponibles et le portefeuille de mobilité varié du Groupe Volkswagen.

Les véhicules tout électriques ID. Buzz offrent une technologie de production de masse et sont également équipés d’un système de conduite autonome de l’entreprise technologique Mobileye. La flotte d’essai croissante recueille des données sur les kilomètres parcourus dans une variété de scénarios de conduite. Chacun des véhicules, qui sont classés comme véhicules de niveau 4 selon la norme SAE, est équipé de caméras, de radars et de lidars. Pendant la phase de test, tous les véhicules sont occupés en permanence par des conducteurs humains. Le modèle de grande capacité offre de l’espace pour quatre passagers et peut être produit en grande quantité une fois qu’il sera prêt pour la production en série, afin de répondre aux besoins croissants en matière de mobilité et de transport.

Volkswagen possède également une grande expérience dans la connaissance des souhaits des passagers et des besoins des opérateurs – un aspect important pour le développement de telles flottes. La filiale du Groupe VW – MOIA – est présente sur le marché en tant que fournisseur de mobilité pour les services de covoiturage depuis 2019 et a transporté plus de 8,5 millions de passagers à ce jour. MOIA apporte également ses données au travail de développement quotidien.

Le lancement du programme d’essai au Texas chez Volkswagen Group of America (VWGoA) marque un nouvel élan pour la recherche et le développement mondiaux du Groupe Volkswagen en matière de véhicules autonomes. VWGoA dirigera la stratégie et le développement commercial aux États-Unis et a créé une filiale appelée Volkswagen ADMT, LLC pour soutenir le déploiement de son programme de véhicules autonomes avec des équipes à Belmont, en Californie, et à Austin, au Texas.

Contrairement à l’Allemagne, où MOIA sera le premier à utiliser des véhicules autonomes, Volkswagen n’exploitera pas elle-même de services de conduite autonome aux États-Unis à l’avenir ; cette tâche sera confiée à des entreprises externes du secteur de la mobilité et des transports.

