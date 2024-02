Volkswagen et Mahindra signent un accord d’approvisionnement

Volkswagen Group et Mahindra & Mahindra Limited (M&M) ont signé leur premier accord portant sur la fourniture de composants de la plateforme MEB Volkswagen, qui équiperont désormais la plateforme électrique innovante INGLO de Mahindra. Cet accord marque une étape décisive dans leur collaboration. Il s’agit pour les deux entreprises de réaliser leur vision commune de l’électromobilité.

L’accord porte sur la fourniture de composants électriques et de cellules de batterie unifiées. Volkswagen et Mahindra renforcent ainsi leur collaboration, dont les bases avaient été jetées en 2022 avec un accord de partenariat et la définition de conditions contractuelles. Les deux entreprises s’attacheront à explorer les possibilités de développement de leur coopération.

Mahindra devient le premier partenaire extérieur à utiliser le concept innovant de cellule unifiée sur lequel repose la stratégie de Volkswagen en matière de batterie. L’accord de fourniture pluriannuel porte sur un volume total d’environ 50 GWh sur toute sa durée. Volkswagen Group et Mahindra entendent renforcer leur position sur le marché indien des véhicules électriques et contribuer à l’électrification des solutions de mobilité dans la région.

Mahindra prévoit le lancement de 5 SUV 100% électriques en Inde à partir de décembre 2024, construits sur la base de sa nouvelle plateforme électrique innovante INGLO. Avec plus de 5 millions de véhicules neufs immatriculés en 2023, l’Inde compte parmi les plus vastes marchés automobiles au monde. Selon les prévisions, le segment des véhicules particuliers à batterie est amené à gagner en importance dans les années à venir.

La plateforme MEB Volkswagen et ses composants sont utilisés par les marques du groupe Volkswagen (Audi, Škoda et SEAT/CUPRA) ainsi que par des partenaires extérieurs (Ford et Mahindra). Le partenariat avec Mahindra est mené par Volkswagen Group Technology et son segment Platform Business, en collaboration étroite avec Škoda Auto Volkswagen India Private Limited.

Photos : 4Legend.com / Volkswagen