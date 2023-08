La voiture de sport la plus populaire au monde – la Porsche 911 – célèbre en 2023 ses 60 ans. Pour l’occasion, l’éditeur allemand Delius Klasing a publié un livre anniversaire écrit par Serge Bellu afin de retracer l’évolution de ce modèle emblématique au fil des décennies.

Un livre anniversaire

Aucune voiture de sport n’a aussi bien traversé les années que la Porsche 911. De part ses courbes, sa sportivité, son plaisir de conduite, elle continue d’émerveiller ses propriétaires, fournissant de fortes émotions, qu’il s’agisse de la dernière génération ou une génération précédente.

Toujours animée par un moteur six cylindres boxer positionné à l’arrière, la 911 a su bien évoluer dans le temps et se décliner en diverses versions, parfois en éditions limitées voire exclusives.

Avec ce livre dédié, les passionnés d’automobiles et les curieux peuvent se plonger dans l’histoire de la légendaire voiture made in Zuffenhausen voire Flacht.

L’auteur Serge Bellu, déjà bien connu en France pour ses nombreux ouvrages sur l’automobile, présente avec brio l’histoire et l’évolution des modèles mais aussi des modèles spéciaux dans des portraits les mettant en valeur. Citons par exemple la 959 et la 911 GT1.

Tous les modèles de Porsche 911 sont bien présentées via des présentations et des images bien choisies. Le lecteur passe ainsi des prémices de la 911, puis par la 901 (avant d’être renommée 911) refroidie par air jusqu’à la dernière 911 GT3 refroidie par eau (type 992) et même la Mission R 100% électrique.

Chaque génération de Porsche 911 est détaillée via diverses données techniques et tableaux mettant en avant chaque caractéristique de chaque modèle et des diverses carrosseries existantes.

L’engagement de la 911 en sport automobile est également traité tout comme la mise en avant de certaines personnes ayant participé à l’histoire du modèle : ingénieurs, designers, …

Ce livre très détaillé comporte 290 photos réparties sur 320 pages, avec une présentation claire et aérée.

Avis

Ce livre commémorant le 60e anniversaire de la Porsche 911 est simple mais efficace. En effet, l’auteur présente les différents modèles sans trop rentrer dans de nombreux détails qui n’intéresseront pas la majorité des lecteurs mais permettant de bien comprendre les origines de chaque modèle, leurs spécificités et leur histoire.

Ce livre permet de retrouver rapidement un modèle spécifique de la 911 en fonction de sa génération. Il s’adresse avant tout à des passionnés d’automobiles ne maîtrisant pas parfaitement l’univers de la 911.

Il ravira également les passionnés Porsche et de la 911 en dressant une évolution de ce modèle avec la présence de nombreuses photos officielles du constructeur automobile de Stuttgart.

Vous pouvez vous le procurer sur amazon à ce lien :

Caractéristiques

320 pages

290 photos

Dimensions : 23,8 x 29,2 x 3,4 cm

Langues : allemand

Publication : Mars 2023

Auteurs : Serge Bellu, Udo Stünkel (traduction)

Éditeur : Delius Klasing

ISBN : 978-3-667-12658-0

Prix : 49,90 euros

Photos : 4Legend.com