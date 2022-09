Extension du partenariat entre la Porsche Carrera Cup Deutschland et les ADAC GT Masters

La Porsche Carrera Cup Deutschland restera une série de soutien aux ADAC GT Masters la saison prochaine. La coupe monomarque et le championnat GT allemand ont prolongé leur partenariat, qui a débuté en 2018. En conséquence, la plupart des courses de la Porsche Carrera Cup Deutschland continueront à se dérouler dans le cadre du programme de soutien ADAC GT Masters. Le calendrier de cette saison comprenait quatre événements conjoints – avec deux programmes doubles encore à disputer.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre alliance fructueuse avec les ADAC GT Masters. En tant que l’une des séries GT3 les plus attrayantes du sport automobile international, son environnement professionnel en fait un choix parfait pour la Porsche Carrera Cup Deutschland. En prolongeant le contrat, nous pouvons donner à nos équipes une sécurité de planification très tôt. », a déclaré Bastian Schramm, directeur marketing de Porsche Deutschland GmbH. Cette année, la Porsche Carrera Cup Deutschland et l’ADAC ont également prolongé leur partenariat dans le soutien aux jeunes talents : l’automobile club est le nouveau partenaire du Talent Pool, l’initiative de soutien de la coupe monomarque pour les jeunes pilotes prometteurs.

« La Porsche Carrera Cup Deutschland fait partie intégrante du programme de soutien ADAC GT Masters depuis 2018. Grâce à ses courses pleines d’action, la série ajoute considérablement à l’attrait des événements. De plus, de nombreux pilotes anciens et actuels de l’ADAC GT Masters ont gravi les échelons dans la course professionnelle via la Porsche Carrera Cup. », a déclaré Thomas Voss, directeur de l’ADAC Motorsport. Depuis sa fondation en 2007, l’ADAC GT Masters est devenu l’une des séries GT3 les plus réussies et en est actuellement à sa 16ème saison. Plusieurs équipes de clients Porsche s’attaquent aux ADAC GT Masters de cette année avec la Porsche 911 GT3 R de plus de 500 ch.

Il y a encore deux événements doubles au calendrier de la Porsche Carrera Cup Deutschland de cette année. Ce week-end (du 23 au 25 septembre), la coupe monotype se dirige vers une étape finale passionnante au Sachsenring, le Hockenheimring Baden-Württemberg accueillant la finale du 21 au 23 octobre 2022. L’actuel leader du championnat est l’Allemand Laurin Heinrich (SSR Huber Racing). En tant que membre de Motorsport Team Germany, le pilote Porsche Junior reçoit également le soutien de l’ADAC Stiftung Sport et du DMSB. Les quatre courses restantes se dérouleront dans le cadre des ADAC GT Masters et seront retransmises en direct sur la télévision gratuite allemande NITRO.

Photos : Porsche