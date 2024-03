Porsche Taycan Turbo GT – 1 100 ch et records au tour au Nürburgring et à Laguna Seca

Les modèles Taycan Turbo GT et Taycan Turbo GT avec pack Weissach complètent l’offre de berlines sportives 100% électriques de la marque. Modèle conçu pour les circuits, le Porsche Taycan Turbo GT avec pack Weissach ne dispose pas de sièges à l’arrière afin d’améliorer son rapport poids/puissance. Les deux modèles affichent une puissance de crête supérieure à 1 100 ch. Optimisées en poids et en aérodynamique, les deux sportives GT 100% électriques offrent une dynamique de conduite hors pair. Sur le train arrière, l’onduleur utilise du carbure de silicium comme semi-conducteur, ce qui permet de gagner en performance et en efficience.



Records au tour

A peine disponible sur le marché, et pourtant déjà détenteur d’un record : le Taycan Turbo GT avec pack Weissach est désormais la voiture électrique de série la plus rapide sur le circuit Weathertech Raceway Laguna Seca, en Californie, grâce à son record au tour établi le 23 février 2024. Avec un temps de 1 :27,87 minutes, Lars Kern, pilote de développement de Porsche, a bouclé le tour le plus rapide jamais réalisé avec un modèle électrique homologué pour la route.

Peu de temps auparavant, une version de présérie de ce même modèle avait établi un record de catégorie sur le circuit du Nürburgring. Lars Kern avait en effet réalisé un temps de 7 :07,55 minutes sur la Boucle Nord. Il battait alors de 26 secondes son précédent record enregistré en août 2022 au volant d’un Taycan Turbo S doté du pack performance. Ce temps constitue également le record actuel pour une voiture électrique de série, ce qui fait du Taycan Turbo GT le modèle quatre portes le plus rapide sur le circuit du Nürburgring, tous types de motorisation confondus.

« Les deux records établis sur le circuit de Laguna Seca et sur la Boucle Nord du Nürburgring montrent le formidable potentiel sur circuit du Taycan. Pour réaliser de grandes performances sur circuit, la puissance ne suffit pas. La dynamique longitudinale, la dynamique latérale, l’aérodynamisme, la stabilité et le réglage de la voiture doivent être au diapason. Sur le Taycan Turbo GT et le Taycan Turbo GT avec pack Weissach en particulier, nos ingénieurs y sont parvenus de manière remarquable. Ils avaient déjà fait un excellent travail avec la récente actualisation de la gamme Taycan. Mais les déclinaisons GT du Taycan placent clairement la barre encore plus haut en termes de dynamique de conduite. », a déclaré Kevin Giek, responsable de la gamme Taycan.

« Le circuit de Laguna Seca oblige le Taycan Turbo GT à repousser ses limites. C’est le réglage de la voiture dans son ensemble qui fait la différence. Le Taycan Turbo GT avec pack Weissach franchit un cap dans pratiquement tous les domaines, notamment en matière de dynamique longitudinale, avec l’Attack Mode très intuitif et un groupe motopropulseur conçu pour une motricité optimale et des performances maximales. La dynamique latérale est tout aussi impressionnante. La maniabilité et la légèreté sont remarquables. Les pneumatiques offrent une formidable adhérence et l’équilibre de la voiture est parfait en toutes circonstances. C’est un plaisir absolu de conduire cette voiture sur le tracé vallonné du circuit Laguna Seca. », explique Lars Kern, pilote de développement.

L’Attack Mode délivre un boost de puissance pouvant atteindre 120 kW pendant 10 secondes, par simple pression sur un bouton. L’Attack Mode reprend le principe de la fonction Push-to-Pass disponible sur les autres modèles Taycan. Le système est optimisé pour la conduite sur circuit et fonctionne de la même manière que sur la 99X, le modèle de course de la marque engagé au Championnat du monde de Formule E (Electric ABB FIA Formula E World Championship). L’activation du boost de puissance est indiquée sur le combiné d’instruments par un compte à rebours et par une animation avec des anneaux sur le compteur de vitesse.

Par rapport à la fonction Push-to-Pass disponible sur les autres modèles Taycan, l’Attack Mode offre un surcroît de puissance de 50 kW. Ce mode peut être activé dans d’autres circonstances et est commandé de manière différente. Au lieu d’actionner le commutateur de mode sur le volant, l’Attack Mode peut également être activé et désactivé via la palette droite au volant. Ainsi, la fonction est plus facile à utiliser sur circuit. « Vous pouvez également activer le boost avec des gants de course, sans lâcher le volant. Avec cette commande simple, sûre et rapide, les modèles Taycan Turbo GT répondent parfaitement aux attentes d’un pilote de course. », explique Lars Kern. La palette gauche au volant permet de régler le niveau de récupération d’énergie et de l’adapter à la situation de conduite.

Groupe motopropulseur : nouvelle électronique de puissance

Porsche a récemment actualisé sa gamme Taycan. À cette occasion, la puissance cumulée disponible a été augmentée sur l’ensemble de la gamme. Ainsi, le groupe motopropulseur optimisé avec un nouveau moteur sur le train arrière offre des performances encore plus dynamiques par rapport aux modèles précédents. Les modèles Taycan Turbo GT et Taycan Turbo GT avec pack Weissach sont les nouveaux fleurons de la gamme en termes de sportivité. Ils portent les performances du Taycan à un niveau supérieur. Dotés d’un onduleur à impulsions plus performant, les deux modèles développent une puissance nominale de 580 kW. Avec la fonction de départ automatisé Launch Control, la puissance peut atteindre 760 kW en mode overboost ou 815 kW pendant deux secondes, selon la méthode de mesure du pic de puissance1. Le Taycan Turbo GT franchit le 0 à 100 km/h en 2,3 secondes. Avec le pack Weissach, l’accélération à 100 km/h départ arrêté est de seulement 2,2 secondes. Le modèle est donc plus rapide d’un dixième de seconde que le Taycan Turbo S (deux dixièmes de seconde avec le pack Weissach). L’écart en termes de performance d’accélération est plus marqué sur l’exercice de 0 à 200 km/h. Le Taycan Turbo GT franchit les 200 km/h départ arrêté en 6,6 secondes (6,4 pour le Taycan Turbo GT avec pack Weissach), soit jusqu’à 1,3 seconde de moins que le Taycan Turbo S.

L’onduleur à impulsions est une composante essentielle pour la commande du moteur électrique. Sur les deux modèles Taycan Turbo GT, l’onduleur à impulsions utilisé sur le train arrière a une intensité maximale de 900 A. Il délivre davantage de puissance et de couple que l’onduleur de 600 A du Taycan Turbo S. Pour une meilleure efficience, le carbure de silicium est utilisé comme matériau semi-conducteur, ce qui réduit considérablement les pertes de commutation dans l’onduleur à impulsions et permet des fréquences de commutation plus élevées. Le rapport de transmission et la robustesse du réducteur ont également été améliorés, ce qui permet d’obtenir des valeurs de couple plus élevées. Sur les deux déclinaisons, le couple maximal atteint 1 340 Nm. L’autonomie des modèles Taycan Turbo GT peut atteindre 555 km (WLTP).

Poids optimisé et réglage actif du châssis : éléments en carbone et système Porsche Active Ride

Grâce à des mesures intelligentes de construction légère, Porsche a réduit le poids du Taycan Turbo GT de 75 kg par rapport au Taycan Turbo S. Un certain nombre de pièces en carbone contribuent à cet allègement. La fibre de carbone est notamment utilisée pour l’habillage des montants centraux, les coques des rétroviseurs extérieurs et les inserts des jupes latérales. Les sièges baquets intégraux en polymère renforcé de fibres de carbone (PRFC), le compartiment à bagages en construction légère et l’absence de fonction de commande électrique du hayon permettent également d’alléger la voiture.

Le Taycan Turbo GT est équipé de série du pack Dynamic, qui comprend le système de réglage actif du châssis Porsche Active Ride avec une configuration spécifique aux modèles GT. Dans les situations de conduite dynamique, ce réglage du châssis assure une parfaite liaison avec la chaussée grâce à une répartition équilibrée des charges sur les roues. La dotation en équipements comprend en outre des pneumatiques été haute performance. Ils sont montés sur des jantes forgées légères de 21 pouces. Les jantes exclusives Turbo GT ont des rayons fraisés, ce qui permet d’économiser du poids tout en assurant une ventilation efficace des freins.

Le Taycan Turbo GT est doté de série de freins allégés en céramique. Issu du système Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), le système de freinage a été optimisé en poids. Les modifications apportées à la chambre de frein et au boîtier de l’étrier de frein ont permis d’économiser plus de 2 kg. Cet allègement a un effet positif à la fois sur la dynamique de conduite et sur les performances : la réduction des masses non suspendues et des masses en rotation améliore les performances. Les étriers de frein sont peints dans une teinte exclusive dorée.

Design extérieur et aérodynamisme : spoiler arrière avec volet aérodynamique et peinture exclusive

Porsche a développé un spoiler avant avec lames aérodynamiques (aeroblades) spécialement pour le Taycan Turbo GT. À l’arrière, un spoiler adaptatif, dont le bord de fuite est doté d’une lèvre aérodynamique (Gurney Flap) en carbone finition brillante, contribue à une meilleure aérodynamique.

Les phares matriciels à LED sont fournis de série. Ils peuvent être remplacés par des phares HD Matrix LED sur le Taycan Turbo GT, en option et sans supplément de prix. Le flanc de la voiture comporte des éléments en fibre de carbone. Le contour des vitres latérales est peint en Noir (finition brillante).

Tandis que les modèles Taycan Turbo et Taycan Turbo S se distinguent des autres modèles de la gamme notamment par leurs éléments en Turbonite, l’esthétique du Taycan Turbo GT s’inspire principalement de la course automobile. Les deux modèles arborent l’écusson Porsche en couleur sur le capot avant ainsi que sur le cache moyeu sur les jantes en alliage léger. Le monogramme « Turbo GT » sur le capot arrière est peint en Noir (finition satinée).

Au total, le nuancier comporte six teintes extérieures, dont les nouvelles options de Bleu Denim métallisé et Violet Céleste métallisé. Ces teintes seront réservées au Taycan Turbo GT pendant un an. L’offre Paint to Sample de Porsche Exclusive Manufaktur permet d’élargir le choix de couleurs. En outre, des stickers avec le monogramme Taycan sont disponibles en Bleu Voltage ou en Noir. Ces films décoratifs peuvent être apposés sur le bas des portières et sur le capot avant.

Habitacle : sièges baquets intégraux et ambiance résolument sportive

L’habitacle comporte de série des éléments au caractère sportif en Race-Tex avec garnitures en cuir Noir. La dotation de série comprend également des sièges baquets légers en carbone (finition brillante). Les sièges sport adaptatifs (18 positions, électriques) sont disponibles en option, sans supplément de prix. Le monogramme Turbo GT est brodé sur les appuie-tête avant. En outre, un badge portant le logo de chaque modèle se trouve sous le panneau de commande de la climatisation. Des équipements intérieurs exclusifs déclinés dans des couleurs contrastantes Bleu Voltage ou Argent GT sont disponibles en option.

Le volant sport GT en Race-Tex Noir comporte un repère à midi. Le Taycan Turbo GT reprend le pack Sport Chrono du Taycan Turbo S.

Taycan Turbo GT avec pack Weissach : un modèle conçu pour performer sur circuit

Le Taycan Turbo GT avec pack Weissach affiche un caractère sportif encore plus affirmé. Avec des mesures supplémentaires en matière d’aérodynamique et de construction légère, ce modèle est taillé pour offrir des performances élevées. Le Taycan Turbo GT avec pack Weissach franchit le 0 à 100 km/h en 2,2 secondes. Le modèle à deux places gagne un dixième de seconde par rapport au Taycan Turbo GT de puissance similaire sur cet exercice. Sa vitesse de pointe est de 305 km/h (290 km/h sur le Taycan Turbo GT sans pack Weissach).

Les déflecteurs d’air sur le bas de caisse et le nouveau diffuseur avant contribuent à améliorer l’aérodynamique. À l’arrière, le modèle avec pack Weissach dispose d’un aileron fixe en carbone avec des supports intégrés. La déportance totale peut atteindre 220 kg. Le logo du pack Weissach figure de part et d’autre de l’aileron arrière. Un film décoratif avec des motifs à bandes en Bleu Voltage, Noir ou Noir (finition satinée) est disponible en exclusivité. Cet habillage accentue encore le caractère sportif de la voiture. Le motif à bandes peut être combiné avec le jeu de stickers en Noir.

La suppression de tous les équipements inutiles sur circuit a permis de gagner encore environ 70 kg par rapport au Taycan Turbo GT sans pack Weissach. Ainsi, en lieu et place des sièges, l’arrière comporte un habillage en carbone léger, conçu sur mesure, avec compartiment de rangement. L’horloge analogique du pack Sport Chrono, qui trône généralement sur le tableau de bord, a également été retirée, tout comme les tapis de sol et de coffre. Les garnitures d’isolation ont également été réduites. Le Taycan Turbo GT avec pack Weissach ne dispose que d’un seul port de charge côté passager. Le capot est actionné manuellement (absence de commande électrique). Le verre spécial d’isolation phonique et thermique et le pack Audio Plus (absence de haut-parleurs à l’arrière), qui remplace le système audio BOSE® Surround, permettent d’optimiser le poids.

Le pack intérieur GT avec éléments en Race-Tex Noir est fourni de série. Le côté passager est agrémenté d’un badge arborant le logo du pack Weissach. Les packs intérieurs Bleu Voltage et Argent GT sont également disponibles sur le Taycan Turbo GT avec pack Weissach. Des coutures décoratives en couleur contrastante agrémentent l’habitacle.

Disponibilité et prix

Les modèles Taycan Turbo GT et Taycan Turbo GT avec pack Weissach sont commercialisé en France à partir de 246 538 euros TTC. La livraison aux clients des premiers modèles Taycan Turbo GT est prévue au cours du printemps 2024.

Photos : Porsche