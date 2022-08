Formule E – António Félix da Costa devient le nouveau pilote d’usine Porsche

Un nouveau membre éminent de l’équipe rejoint Porsche en Formule E : António Félix da Costa remplace André Lotterer et renforce l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E en tant que nouveau pilote d’usine et s’associe à Pascal Wehrlein en tant que duo de pilotes pour la saison 9 de l’ABB FIA Formula E Championnat du monde. Le Portugais de 30 ans disputera sa première course pour Porsche le 14 janvier 2023 à l’E-Prix de Mexico, où les voitures de course Gen3 annonceront une nouvelle ère pour la Formule E.

António Félix da Costa est impliqué dans la Formule E depuis le premier jour, lorsque la première série de courses électriques au monde a écrit un nouveau chapitre de l’histoire de la course automobile en 2014. Lors de la saison 2019/2020, il a remporté le titre de champion. Jusqu’à présent dans sa carrière en Formule E, il a disputé 96 courses avec sept victoires, 16 podiums et huit pole positions. Le surfeur passionné, qui vit près de l’océan à Cascais près de Lisbonne, a également remporté de nombreuses distinctions dans d’autres séries de courses. Il a remporté le légendaire Grand Prix de Macao en 2012 et 2016, et en 2022, l’ancien pilote d’essai de Formule 1 pour Red Bull Racing a décroché une victoire de catégorie aux 24 Heures du Mans.

« Je suis ravi qu’António rejoigne l’équipe. Il possède des compétences incroyables en tant que pilote de course et a démontré à de nombreuses reprises qu’il était un vainqueur, pas seulement en Formule E. Nous le tenons en haute estime en tant que pilote et pour ses propres mérites en tant que personne. C’est un homme positif qui convient parfaitement à nous et à la famille Porsche Motorsport. Je suis convaincu que nous nous battrons pour des victoires et des titres ensemble dans les années à venir. », a déclaré Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

« C’est comme un rêve devenu réalité. J’ai vraiment hâte de craquer et de gagner des courses pour cette équipe. J’ai été battu par une Porsche à plusieurs reprises dans ma carrière, et pas seulement en Formule E, donc je sais que Porsche fait tout pour gagner. C’est dans l’ADN de la marque. Je partage la même ambition et j’ai hâte de créer des liens avec l’équipe et de travailler ensemble pour assurer un début réussi dans l’ère Gen3. », a déclaré António Félix da Costa, qui parle cinq langues et est un accro du sport automobile autoproclamé.

« Nous sommes très impatients de travailler avec António. Je le connais dans diverses séries de courses et j’ai beaucoup de respect pour lui sur le plan personnel. C’est incroyable ce qu’il a déjà réalisé en Formule E. Nous ferons tout notre possible pour lui donner une voiture Gen3 compétitive afin qu’il puisse se battre pour les victoires et les titres. L’équipe est impatiente de l’accueillir. », a déclaré Florian Modlinger, patron de la Formule E chez Porsche.

Photos : Porsche