La nouvelle Porsche 911 GT3 RS Type 992 se dévoile

Après avoir lancé la nouvelle 911 GT3 en 2021, Porsche s’apprête à présenter le 17 août 2022 sa grande sœur encore plus sportive : la 911 GT3 RS, le nouveau sommet de la gamme 911 en termes de performances.

Des gênes issus du sport automobile

Le développement de la voiture de sport hautes performances a puisé les gênes et les technologies dans les voitures de course GT: les Porsche 911 RSR et 911 GT3 R.

Andreas Preuninger, directeur de la ligne des modèles GT chez Porsche, a déclaré : « La nouvelle 911 GT3 RS est encore plus optimisée pour une utilisation sur piste que ses prédécesseurs. Le moteur boxer six cylindres de quatre litres à haut régime spontanément réactif et d’environ 500 ch s’est avéré idéal pour une utilisation lors de journées sur piste et d’événements sportifs de club. C’est pourquoi nous nous sommes concentrés principalement sur les questions d’aérodynamique et de châssis lors du développement de la nouvelle 911 GT3 RS. »

La voiture se démarque de la Porsche 911 GT3 par une aérodynamique plus travaillée ne laissant aucun doute sur ses performances.

Première mondiale le 17/08/2022 à 17h00

La nouvelle Porsche 911 GT3 RS sera entièrement présentée en première mondiale le 17 août 2022 à 17h00 en live sur Internet.

Photos : Porsche