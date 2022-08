Porsche Cayenne Cabriolet : Pourquoi n’a-t-il pas été produit ?

Dès le début, Porsche a envisagé des formes de carrosserie alternatives au SUV classique à cinq portes pour le Cayenne. Peu de temps après le lancement du modèle de première génération en décembre 2002, trois variantes supplémentaires sont envisagées : un coupé, une version allongée de 20 centimètres avec une rangée de sièges supplémentaire (7 places), et un cabriolet. Étonnamment, ce qui aurait pu sembler l’option la moins conventionnelle, un cabriolet basé sur le SUV Porsche Cayenne d’environ 4,8 mètres de long, n’a pas été immédiatement abandonné, mais réellement construit.

Un Porsche Cayenne Cabriolet unique

Aujourd’hui, il existe encore un seul exemplaire du Cayenne à toit ouvert conservé au musée Porsche. Cependant, il ne s’agit pas d’un prototype routier, mais de ce que l’on appelle un Package Function Model – ou PFM en abrégé permettant de visualiser à l’échelle 1:1 le modèle réel. Les designers ont fait enlever le toit, mais ont renoncé aux mesures de renforcement de la carrosserie nécessaires pour un cabriolet. Incapable de fournir une conduite sûre et stable, le véhicule est transporté à sa destination lorsque cela est nécessaire. Les essais routiers n’ont jamais été prévus, car le PFM cabriolet n’a été construit que pour évaluer quatre critères.

Les sièges sont-ils confortables dans tout le véhicule lorsque le toit s’effile à la manière d’un coupé vers l’arrière et lorsque le pare-brise et les montants A sont raccourcis ? Quelle est la praticité du Cayenne en tant que modèle à deux portes avec des portes plus longues de 20 cm par rapport au modèle de série ? Est-il possible d’accueillir une capote élégante et de haute qualité qui peut également être repliée rapidement ? Et comment l’arrière devrait-il être conçu?

En 2002, il y avait encore un désaccord sur le design arrière et deux sections arrière différentes ont été conçues pour le PFM du Porsche Cayenne Cabriolet. Le feu arrière gauche était placé bas à l’arrière de la voiture, tandis que celui de droite était nettement plus haut.

Mécanisme de capote comme sur la 911 Targa actuelle

Si la voiture avait atteint la production, un seul design arrière aurait bien sûr été retenu à la fin, et les problèmes techniques auraient sans aucun doute été résolus. Un mécanisme de capote désormais familier a été envisagé : le couvercle du coffre à bagages du PFM Cayenne était fixé à l’avant et à l’arrière, ce qui lui permettait de s’ouvrir dans les deux sens. Le toit se déplacerait sur l’arceau de sécurité fixe et serait « avalé » à l’arrière par le couvercle du coffre à bagages, qui s’ouvrait dans la direction opposée, se repliant en Z. Cela fonctionne de manière très similaire à celle de la Porsche 911 Targa depuis le modèle de génération 991. Cependant, le mécanisme n’a jamais dépassé le stade de la simulation informatique pour le Porsche Cayenne Cabriolet et n’a jamais été entièrement construit. Aujourd’hui, la capote en tissu est rangée dans le coffre à bagages de la pièce de musée et doit être montée manuellement si nécessaire.

Un concept resté au stade de l’étude

Alors que l’idée du Cayenne coupé de 2002 a ensuite été reprise et mise en œuvre en 2019 dans un modèle de production à succès, Porsche n’a pas poussé plus loin l’idée du cabriolet. Les prévisions concernant la rentabilité n’étaient pas particulièrement prometteuses et des doutes subsistaient quant à savoir si la voiture serait aussi attrayante qu’une Porsche le devrait.

« Un SUV comme un cabriolet est un défi à la fois esthétique et formel. Un SUV a toujours une carrosserie large et lourde. Vous combinez cela avec une petite moitié supérieure, puis vous coupez le toit – vous obtenez des formes très étranges qui en émergent. », explique Michael Mauer, qui n’était pas encore en fonction en 2002, en regardant aujourd’hui le concept.

Photos : Porsche