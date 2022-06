Un nouveau record du tour au Nürburgring pour la Porsche 911 GT3 équipée du Manthey Performance Kit

Porsche Tequipment propose depuis début 2022 un kit de performance pour sa nouvelle 911 GT3 Type 992 : le Manthey Performance Kit. Ce dernier offre des performances encore meilleures sur circuit comme le montre le dernier record du tour en date. Une Porsche 911 GT3 équipée du Manthey Performance Kit, propulsée par un moteur de 510 ch (375 kW), a enregistré un temps au tour de 6:55.737 sur la célèbre boucle nord du Nürburgring, la Nordschleife. Cela la rend exactement 4,19 secondes plus rapide que la Porsche 911 GT3 sans le kit. Les modifications se concentrent sur l’aérodynamique et les composants du châssis. Le nouveau Performance Kit a été développé en étroite collaboration entre les ingénieurs Porsche de Weissach et les spécialistes de la Nordschleife de Manthey à Meuspath. Les composants optimisés pour les circuits de Porsche Tequipment sont vendus dans les Centres Porsche.

Augmentation significative de l’appui

Les changements importants apportés à l’ensemble aérodynamique sont ce qui rend le Manthey Performance Kit pour la 911 GT3 reconnaissable. Une lèvre de spoiler plus grande et des flics latéraux sont installés à l’avant de la voiture. En conjonction avec les éléments de guidage d’air modifiés sur le soubassement, ils augmentent la force d’appui sur l’essieu avant. Les modifications à l’arrière sont encore plus prononcées. L’aileron en col de cygne caractéristique de la Porsche 911 GT3 Type 992 est plus large et présente désormais un bord détachable (Gurney). Les plaques d’extrémité avec leurs logos Manthey distinctifs ont également été agrandies, tout comme l’angle d’attaque de l’aile. Les ailettes du diffuseur arrière ont été allongées et sont désormais en carbone. Les aérodisques des roues arrière, également en carbone, améliorent encore l’efficacité aérodynamique de la voiture.

Suspension à ressorts hélicoïdaux adaptable

En collaboration avec Manthey, Porsche a développé une suspension spéciale à ressorts hélicoïdaux à quatre voies pour la nouvelle 911 GT3 qui peut être adaptée pour une utilisation sur circuit. Les jambes de suspension peuvent être ajustées sur quatre positions, et le rebond et la compression peuvent être ajustés sans outils. Les changements modérés apportés aux raideurs des ressorts (10% plus haut sur l’essieu avant, 7% plus bas à l’arrière) contribuent à améliorer la maniabilité à la limite, sans faire aucun compromis nécessaire en matière de convivialité au quotidien.

Un jeu de roues forgées légères avec des jantes de 20 et 21 pouces est disponible en option pour la Porsche 911 GT3. Ils réduisent la masse non suspendue de 7,3 kilogrammes au total. Ils sont disponibles en argent brillant, argent foncé, néodyme et noir (satiné). Un jeu de conduites de frein avec tresses en acier est livré en série avec le kit. Ils garantissent un point de pression très précis et assurent ainsi une modulation optimale des freins. Des plaquettes de frein spéciales racing sont disponibles en option pour la 911 GT3 avec le Manthey Performance Kit. Les projecteurs de porte et les seuils de porte éclairés avec le logo Manthey aident à personnaliser visuellement la voiture. Une boucle de remorquage rouge pour circuit est également incluse dans le kit.

Temps impressionnant autour du Nürburgring

La Porsche 911 GT3 avec le Manthey Performance Kit a pu libérer tout son potentiel sur la Nürburgring Nordschleife, le laboratoire d’essai traditionnel des voitures de sport chez Porsche. Avec le pilote d’usine Porsche Kévin Estre au volant, la voiture de sport GT modifiée a parcouru le parcours de 20,6 kilomètres dans la région allemande de l’Eifel en 6:55.737, soit 4,19 secondes plus rapide que le temps réalisé par la 911 GT3 de série l’année précédente. Les deux véhicules étaient équipés des pneus optionnels de série Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Le temps au tour a été certifié par un notaire présent sur place.

Le kit Manthey Performance de Porsche Tequipment est désormais disponible pour les clients européens à commander dans les centres Porsche à partir de 37 911 €, plus la TVA applicable dans le pays d’achat. Les livraisons commenceront à l’automne 2022. D’autres marchés suivront. La garantie constructeur de la Porsche 911 GT3 reste pleinement conservée.

Photos : Porsche / Manthey