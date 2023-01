La Porsche 911 Dakar est disponible avec différentes livrées historiques

L’histoire des rallyes de la Porsche 911 bien loin des routes goudronnées a commencé avant la première victoire au Rallye Paris-Dakar en 1984. Les premières incursions dans le East African Safari Rally dans les années 1970 restent un souvenir fort. Alors que le style du pack Rallye Design en option pour la 911 Dakar s’inspire fortement de la voiture gagnante de 1984, Porsche propose trois livrées exclusives pour la 911 Dakar qui reprennent le look des voitures de course de 1971, 1974 et 1978 au East African Safari Rally.

Rallye 1971 : cinquième place pour l’équipe polonaise 911

Cet événement a emmené les participants sur plus de 5 000 km à travers la savane, la garrigue du désert et les hautes terres du Kenya et est considéré comme l’un des rallyes les plus difficiles de tous. Porsche a relevé le défi pour la première fois avec une équipe d’usine en 1971. Extérieurement, les modèles Porsche 911 S modifiés n’étaient identifiables que par les simples décalcomanies noires sur le capot, les ailes avant et les portes. Le jeu d’autocollants Rallye 1971 pour la Porsche 911 Dakar revisite ce design et ajoute le numéro de compétition 19, qui appartenait à la 911 la plus titrée de ce rallye – une voiture qui a terminé cinquième en 1971, pilotée par les pilotes polonais Sobiesław Zasada et Marian Bień. Le jeu de décalcomanies est disponible pour 4 165 €.

Rallye 1974 : Björn Waldegård entre en lice

L’East African Safari Rally comportait des étapes incroyablement longues – en 1974, la course était divisée en trois sections de 1 450 à 2 019 kilomètres, que les équipes devaient parcourir en seulement cinq jours. Sur les 99 voitures engagées, seules 16 ont franchi la ligne d’arrivée. Le champion de rallye suédois Björn Waldegård, qui avait déjà remporté le Rallye Monte-Carlo à deux reprises sur une Porsche, a longtemps tenu la tête aux côtés de son copilote Hans Thorszelius dans la 911 Carrera 2.7 RS et a débuté la troisième section avec 36 minutes d’écart sur la deuxième place. Mais un triangle endommagé lui a coûté 72 minutes, et à la fin Waldegård a tenu bon pour terminer deuxième. La caractéristique des décalcomanies du sponsor principal était les bandes bleues qui traçaient les lignes d’épaule de la voiture autrement blanche. L’habillage actuel reprend ce thème, mais avec des rayures plus étroites et augmenté du logo Porsche sur les bords inférieurs des portes. Le set d’autocollants Rallye 1974 est disponible au prix de 4 165 €.

Rallye 1978 : le design mythique de la course

Björn Waldegård n’avait pas fini. Avec l’une des deux Porsche 911 SC Groupe 4 construites sur mesure à cet effet, le Suédois a réessayé au Kenya et a rapidement montré à la compétition qu’il était prêt pour la victoire. Au final, cependant, l’East African Safari Rally s’avérera à nouveau traître : triangulation, amortisseur, arbre de transmission – la Porsche de Waldegård subit trop de dégâts. Le Suédois rapide a dû se contenter de la quatrième place, tandis que le duo sud-africain de Vic Preston Jr. et John Lyall a pris la deuxième place. Les décalcomanies du sponsor se composaient de surfaces en forme de vagues en orange et gris clair et foncé, connues dans le monde entier grâce aux activités de l’équipe Martini Racing fondée en 1958. Une fois de plus, les designers Porsche ont respectueusement réinterprété les décalcomanies historiques ici. Le numéro 14 de la compétition sur les portières était celui de Vic Preston Jr. Le jeu de décalcomanies Rallye 1978 est disponible pour 5 950 €.

Tous les packs d’autocollants peuvent être commandés départ usine via Porsche Exclusive Manufaktur. Les sets d’autocollants Rallye 1971 et Rallye 1974 peuvent également être commandés ultérieurement via Porsche Tequipment dans les Centres Porsche.

Photos : Porsche