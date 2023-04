WEC – Podium pour la Porsche 963 à Portimão

Porsche Penske Motorsport a conclu la deuxième manche du Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) 2023 à l’Autódromo Internacional do Algarve avec un podium. Après six heures de course, Laurens Vanthoor, Kévin Estre et André Lotterer ont franchi la ligne d’arrivée en troisième position avec leur Porsche 963. Pour l’équipe d’usine, il s’agit du deuxième grand succès du prototype LMDh en quelques heures : à Long Beach, en Californie, leurs collègues de l’équipe avaient remporté la course de sprint de 100 minutes du championnat IMSA WeatherTech Sportscar, la voiture sœur Porsche 963 obtenant la troisième place. Dans la catégorie GTE-Am, une Porsche a également décroché un podium au Portugal. Au volant de la 911 RSR de leur Iron Dames, Sarah Bovy, Rahel Frey et Michelle Gatting se sont battues pour la victoire sur de longues distances et ont finalement atteint le drapeau à la troisième place.

C’était la première fois que l’équipe d’usine Porsche Penske Motorsport disputait deux courses sur deux continents presque en même temps au cours d’un week-end. Le travail d’équipe transatlantique entre les équipages IMSA et WEC a porté ses fruits pour le constructeur de voitures de sport. A Long Beach, Nick Tandy et Matthieu Jaminet ont été victorieux avec la Porsche 963 après un sprint de 100 minutes très spectaculaire. Leurs coéquipiers Felipe Nasr et Matt Campbell ont été célébrés pour leur troisième place durement disputée.

Les deux Porsche 963 engagées par l’équipe en WEC se sont lancées dans la course de six heures sur l’Autódromo Internacional do Algarve à partir des positions cinq et sept. Dès les premiers mètres, Laurens Vanthoor double rapidement l’une des deux Ferrari avec son prototype hybride n°6, mais au bout de dix minutes, le Belge doit abandonner sa quatrième place. Le pari stratégique après le premier relais a porté ses fruits : les deux Porsche 963 ont choisi de ne pas changer les pneus lors d’un ravitaillement en carburant. Le temps gagné dans les stands leur a donné une avance d’une bonne dizaine de secondes, ce qui les place aux troisième et huitième places.

Alors que des problèmes ont gêné plusieurs de leurs rivaux dans les trois premières heures, la voiture n°6 était toujours en course pour un podium et la voiture sœur a réussi à progresser jusqu’à la cinquième place jusqu’à la mi-course. Alors qu’il restait 100 bonnes minutes au compteur, un problème de direction assistée a forcé le prototype n°5 à rentrer aux stands pour un arrêt de réparation plus long. Un peu moins d’une heure plus tard, elle a rejoint la course en P11 dans la catégorie hypercar.

Au début de la dernière heure de course, la voiture de sécurité a été déployée pour la première fois afin de récupérer un véhicule. Pour André Lotterer dans sa Porsche 963, le moment ne pouvait pas être pire : pour la voiture n°6, qui avait repris la troisième place, un arrêt au stand était presque dû. Après le redémarrage de la course vers 17h10, heure locale, la Ferrari n°51 directement derrière lui a également dû s’arrêter. Lotterer a réussi à défendre sa position. Alors qu’il ne restait que quelques tours à faire, un autre arrêt de ravitaillement a ajouté du suspense supplémentaire : lors de l’arrêt au stand précédent, il n’y avait pas assez de carburant dans la voiture en raison d’un capteur défectueux. Cependant, l’avantage sur la Cadillac désormais quatrième était suffisant pour que la Porsche franchisse la ligne d’arrivée derrière la Toyota victorieuse pilotée par Brendon Hartley, Sébastien Buemi et Ryo Hirakawa ainsi que la Ferrari d’Antonio Fuoco, Miguel Molina et Niklas Nielsen.

« Une première et deux deuxièmes places sur le même week-end de course : ce résultat fantastique montre que notre engagement parallèle en WEC et en IMSA porte ses fruits – nous avons pris de la vitesse. Nous avons dû nous battre ici à Portimão, mais dans l’ensemble, cela a fonctionné et nous sommes plus que satisfaits de la troisième place. Notre voiture n°5 a eu un problème avec la direction assistée et nous devons maintenant analyser cela. Il nous faut également revoir de près la raison du dernier ravitaillement en carburant que notre Porsche 963 n°6 a dû effectuer peu avant l’arrivée. Pourtant, c’était formidable de voir à quel point l’équipage était concentré et axé sur les objectifs dans des conditions aussi délicates dans les deux cas. », a déclaré Urs Kuratle, directeur du programme LMDh chez Porsche.

Dans la catégorie GTE-Am, la Porsche 911 RSR alignée par l’équipe client Iron Dames a réalisé une performance impressionnante sur de longues distances lors de la deuxième manche de la saison WEC. Sarah Bovy s’est lancée dans la course depuis la deuxième place sur la grille mais a d’abord perdu une position. Après un long duel avec Ben Keating dans sa Chevrolet Corvette, la Belge s’est frayé un chemin vers l’avant après 45 minutes, puis à nouveau après le premier arrêt au stand. La coureuse suisse Rahel Frey a prolongé l’avance. Ce n’est que dans le dernier tiers de la course que la Porsche rose a dû laisser passer la Corvette et la Ferrari n°83. La 911 RSR du Project 1 – AO partagée par Matteo Cairoli, Miguel Ramos et Guilherme de Oliveira a atteint le drapeau à la sixième place. Ils ont été suivis sur la ligne par le modèle identique n ° 77 piloté par Julien Andlauer, Mikkel Pedersen et le patron de l’équipe Dempsey-Proton Christian Ried.

Résultats

Catégorie Hypercar

1. Buemi/Hartley/Hirakawa (CH/NZ/J), Toyota #8, 222 tours

2. Fuoco/Molina/Nielsen (I/E/DK), Ferrari #50, 221 tours

3. Estre/Lotterer/Vanthoor (F/D/B), Porsche 963 #6, 221 tours

10. Cameron/Christensen/Makowiecki (USA/DK/F), Porsche 963 #5, 189 tours

Catégorie GTE-Am

1. Keating/Varrone/Catsburg (USA/ARG/NL), Corvette #33, 206 tours

2. Perez Companc/Wadoux/Rovera (ARG/F/I), Ferrari n°83, 206 tours

3. Bovy/Frey/Gatting (B/CH/DK), Porsche 911 RSR #85, 206 tours

6. Ramos/de Oliveira/Cairoli (P/P/I), Porsche 911 RSR #56, 205 tours

7. Ried/Pedersen/Andlauer (D/DK/F), Porsche 911 RSR #77, 205 tours

9. Hardwick/Robichon/Tincknell (USA/CDN/UK), Porsche 911 RSR #88, 204 tours

11. Wainwright/Pear/Barker (UK/I/UK), Porsche 911 RSR #86, 204 tours

12. Schiavoni/Cressoni/Picariello (I/I/B), Porsche 911 RSR #60, 203 tours

Photos : Porsche