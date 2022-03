Le programme Porsche Junior comme tremplin vers le sport automobile professionnel

Depuis 1997, Porsche accompagne les jeunes talents dans leur cheminement vers la profession de pilote grâce à un programme de développement exemplaire pour les jeunes. Timo Bernhard, Marc Lieb et Earl Bamber sont trois exemples de pilotes de course couronnés de succès qui, au-delà de leurs titres de champion du monde et de leurs victoires au Mans, ont une chose en commun : tous les trois ont perfectionné leurs compétences pour leurs remarquables carrières dans le programme Porsche Junior. Traditionnellement, la Porsche Mobil 1 Supercup a fourni la scène aux jeunes talents. C’est là que les pilotes juniors sélectionnés par Porsche peuvent mettre leurs compétences à l’épreuve. La coupe internationale monomarque est disputée dans le cadre du programme de soutien de la Formule 1 et est considérée comme l’une des séries les plus difficiles au monde. Depuis 25 ans, la Supercup est le terrain d’entraînement idéal pour cette initiative junior populaire. En tant que nouveau protégé, Laurin Heinrich lancera sa première saison en tant que pilote Porsche Junior lors de la course de soutien au Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola le 24 avril 2022. Il est maintenant confirmé que l’Allemand de 20 ans conduira la Porsche 911 GT3 Cup, génération 992, engagée par l’équipe SSR Huber Racing.

Porsche attache traditionnellement une grande importance à la promotion des jeunes talents dans le sport automobile. L’équipe d’anciens pilotes Porsche Junior qui ont gravi avec succès les échelons du sport automobile Porsche est vaste. En 1997, les deux Allemands Dirk Müller et Marc Basseng sont les premiers talents à suivre le programme de formation du constructeur de voitures de sport. A ce jour, ils ont été suivis par 25 autres pilotes, pour qui l’initiative junior a été le catalyseur décisif de leur conduite et de leur développement personnel. Ils ont tous utilisé le soutien intensif comme un tremplin vers des carrières professionnelles réussies en course automobile. Les deux Allemands Timo Bernhard (Porsche Junior de 2000 à 2001) et Marc Lieb (2000 à 2002) et le Néo-Zélandais Earl Bamber (2014) en sont de parfaits exemples. Tous trois ont remporté les mythiques 24 Heures du Mans et remporté au moins une fois des titres en Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​WEC au volant de la Porsche 919 Hybrid.

Leur liste de succès est longue. Bernhard, par exemple, a également triomphé aux classiques américaines de Daytona et Sebring. Avec cinq victoires au général, l’ambassadeur de la marque Porsche d’aujourd’hui est l’un des vainqueurs du record des 24 heures du Nürburgring. Marc Lieb était membre du quatuor qui a remporté quatre fois la Nordschleife avec la Porsche 911 GT3 RSR de Manthey-Racing et a posé de nombreux autres jalons au cours de sa remarquable carrière en sport automobile. Earl Bamber a gravi les échelons de toute la pyramide du sport automobile Porsche – d’un Cup Challenge national et de la Porsche Carrera Cup Asia au double vainqueur du Mans et Champion du Monde d’Endurance FIA ​​en 2017. Deux ans plus tard, il a remporté le Titre GTLM au volant de la Porsche 911 RSR de l’équipe d’usine nord-américaine dans le championnat IMSA WeatherTech SportsCar.

Plus récemment, deux jeunes talents de l’actuelle équipe de pilotes d’usine ont fait tourner les têtes lors de la manche d’ouverture de la série IMSA de cette année : le Français Mathieu Jaminet (Porsche Junior 2016) et l’Australien Matt Campbell (2017) se sont imposés aux 24 Heures de Daytona fin janvier 2022 et ont célébré une victoire dans la catégorie GTD-Pro avec la Porsche 911 GT3 R – une preuve supplémentaire que le programme international de développement des jeunes de Porsche Motorsport a servi de rampe de lancement idéale pour une carrière réussie dans le sport automobile pendant 25 ans.

Deux de leurs confrères devraient leur emboîter le pas cette année en DTM : pilotant pour le Team 75 Bernhard, l’Autrichien Thomas Preining (Porsche Junior 2017 à 2018) monte à bord d’une 911 GT3 R, tandis que le Norvégien Dennis Olsen (2016 à 2017) prend le volant d’une des deux Porsche 911 GT3 Cup homologuées FIA-GT3 de SSR Performance.

Laurin Heinrich monte sur scène en tant que Porsche Junior 2022

Laurin Heinrich est le dernier né du programme d’assistance Porsche. À la fin de l’année dernière, le pilote de 20 ans a battu onze concurrents internationaux lors de qualifications de trois jours à Aragon, en Espagne. Il avait déjà réalisé une performance impressionnante dans la Supercup en 2021, où il a terminé quatrième au général et a remporté les lauriers en tant que meilleur nouveau venu. Maintenant, il vise à revendiquer le titre avec SSR Huber Racing pour faire ses preuves pour de plus grandes tâches et gagner une éventuelle promotion au poste de pilote d’usine.

« La concurrence dans la Porsche Mobil 1 Supercup sera à nouveau féroce en 2022. Chez SSR Huber Racing, je peux m’appuyer sur les expériences de l’année dernière. Les relations de travail ne doivent pas partir de zéro, nous nous connaissons tous et l’ambiance est bonne. Bien que l’équipe n’ait disputé sa première saison complète de Supercup que l’année dernière, nous avons réussi à remporter le championnat des recrues dès le départ. Nous voulons construire là-dessus, nous améliorer encore et gagner la Supercup en 2022. », a souligné Heinrich.

Le nouveau pilote junior recevra un package de soutien de 225 000 euros pour la campagne Porsche Mobil 1 Supercup de cette année. Le programme suit une approche holistique et couvre tous les aspects d’une carrière professionnelle en course automobile. Cela inclut, par exemple, le même soutien à la médecine sportive et à la formation scientifique de l’Université de Potsdam que celui offert aux pilotes d’usine. Des séminaires d’entraînement mental et médiatiques ainsi que des engagements de relations publiques et des activités de marketing complètent la formation pour devenir un pilote de course professionnel.

« Il ne suffit pas d’avoir un énorme talent au volant et des temps au tour rapides sur la piste, un Porsche junior doit également avoir d’autres atouts – y compris, par exemple, comment gérer les médias en toute confiance et travailler de manière professionnelle avec une équipe. », explique Sascha Maassen. L’ancien pilote d’usine Porsche soutient les juniors en tant qu’entraîneur lors des courses de Supercup depuis 2012. Il a ajouté : « Au cours du processus de sélection annuel, un jury compétent décide quel pilote a le meilleur package global et montre le plus grand potentiel de développement. »

Calendrier Porsche Mobil 1 Supercup 2022 (non définitif)

22-24 Avril, Imola (Italie)

26-29 Mai, Monte Carlo (Monaco)

01-03 Juillet, Silverstone (Grande-Bretagne)

08-10 Juillet, Spielberg (Autriche)

22-24 Juillet, Le Castellet (France)

26-28 Août, Spa-Francorchamps (Belgique)

02-04 Septembre, Zandvoort (Pays-Bas)

09-11 Septembre, Monza (Italie)

Photos : Porsche