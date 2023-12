Une Porsche 911 établit un nouveau record du monde d’altitude

6 734 mètres au-dessus du niveau de la mer – aucune voiture n’est jamais allée aussi haut. Le 2 décembre 2023, le pilote de course Romain Dumas a établi un nouveau record du monde au sommet de la crête ouest du volcan Ojos del Salado, au Chili, au volant d’une Porsche 911 considérablement modifiée et fonctionnant aux eFuels. Il était soutenu par une équipe internationale composée de membres du Chili, de France, d’Allemagne, des États-Unis, du Canada et de Suisse.

Un record du monde avec Romain Dumas

L’équipe de Romain Dumas, victorieux aux 24 Heures du Mans à trois reprises, a dû faire face à des conditions extrêmes. L’air en altitude était deux fois moins dense qu’au niveau de la mer, tandis que les températures oscillaient autour de 20 degrés en dessous de zéro.

« Je n’oublierai jamais cette expérience. C’était une sensation extraordinaire de conduire là où aucune voiture n’est allée auparavant. La 911 a réussi à aller plus haut que n’importe quel autre véhicule terrestre dans l’histoire. Nous avons atteint un point où nous avons été accueillis par le véritable sommet de la crête ouest – nous ne pouvions pas aller plus haut. Nous ne pouvions pas aller plus haut. C’était donc vraiment l’altitude maximale que l’on pouvait atteindre. C’est un moment de fierté pour toute l’équipe – et nous sommes reconnaissants du soutien et de la confiance de tous nos partenaires, qui ont tous rendu cela possible. », a déclaré Romain Dumas peu après sa descente du volcan.

L’expédition, qui s’est déroulée avec deux Porsche 911 considérablement modifiées, a bénéficié du soutien de HIF Global, du groupe Schaeffler, de Mobil 1, de BFGoodrich et de TAG Heuer. Ces entreprises ont apporté leur expertise et leur technologie à l’équipe internationale de guides, d’ingénieurs, de pilotes et d’alpinistes.

« Félicitations à toute l’équipe pour cette réalisation remarquable et inspirante. Ce projet est parti d’une hypothèse et je suis très fier de travailler pour une entreprise qui croit vraiment à la nécessité de repousser les limites et d’apprendre en explorant. Les deux modèles 911 utilisés lors de cette expédition étaient alimentés par des eFuels, produits dans le cadre du projet pilote HIF « Haru Oni » à Punta Arenas, dont nous sommes à l’origine, et mélangés conformément aux réglementations en vigueur en matière de carburants. », a déclaré Frank Walliser, vice-président de la société Porsche AG, chargé de l’architecture et des caractéristiques des véhicules complets.

« Nous sommes ravis de ce résultat et d’avoir fait partie de cette équipe étroite et passionnée travaillant sur un projet aussi spécial. Il s’agit là d’une démonstration éclatante de la capacité des biocarburants synthétiques de HIF Global à fonctionner dans les conditions les plus extrêmes et les plus exigeantes que l’on puisse imaginer. Établir un nouveau record après une si longue période est une réussite impressionnante. », a ajouté Clara Bowman, COO, HIF Global.

Le projet a marqué le retour de la voiture et de l’équipe au volcan Ojos del Salado, qu’ils avaient visité en 2022 et où ils venaient de dépasser les 6 000 mètres d’altitude lors d’une course exploratoire.

À titre d’information, l’altitude maximale atteinte équivaut à 1 934 mètres au-delà du sommet du Mont Blanc. Le précédent record, établi en 2020, atteignait 6 694 mètres.

Des Porsche 911 modifiées pour ce record

Deux Porsche 911 modifiées, surnommées « Doris » et « Edith », ont participé à la tentative de record. La voiture qui a battu le record a été développée par RD Limited en collaboration avec Porsche. Le record lui-même a été réalisé par Dumas dans la variante « Edith », plus légère et plus agile. La conversion spéciale, extrêmement performante en tout-terrain, est basée sur l’actuelle 911 Carrera 4S. Le moteur boxer six cylindres de 3,0 litres développant 443 ch est resté d’origine et a été associé à la boîte de vitesses manuelle à sept rapports de série. La voiture fonctionnait avec des lubrifiants d’usine Mobil 1, ce qui a permis au groupe motopropulseur de fonctionner sans problème, même dans un climat extrêmement froid. La 911 elle-même s’est avérée être une excellente base, grâce à la combinaison d’un châssis robuste et léger, d’une grande puissance et d’une capacité à faire face à des altitudes extrêmement élevées.

Les deux voitures ont été équipées de sièges en fibre de carbone et de harnais à cinq points. Ensuite, des essieux portiques ont été ajoutés pour augmenter la garde au sol (passant à 350 mm). Les essieux portiques ont également eu pour effet de réduire les rapports de démultiplication, ce qui a permis d’actionner l’accélérateur avec précision et en douceur à basse vitesse. En outre, les voitures ont été équipées d’une protection spéciale en fibre d’aramide, à la fois légère et extrêmement résistante, pour permettre de glisser sur les rochers.

La voiture de tête a bénéficié d’une technologie supplémentaire très spéciale – steer by wire – développée et fournie par Schaeffler Group. Le système, appelé Space Drive, était capable de répondre aux exigences uniques et extrêmes du volcan et du terrain, offrant une précision et un retour d’information détaillé pour permettre à Romain Dumas de placer la voiture précisément là où il en avait besoin, souvent lors de l’ascension de pentes précaires et quasi-verticales.

Les deux voitures fonctionnaient entièrement avec les eFuels de HIF – créés au Chili – pendant leur séjour sur le volcan. Les carburants de synthèse sont fabriqués à partir d’eau et de dioxyde de carbone en utilisant des énergies renouvelables, ce qui permet une utilisation potentielle presque neutre en termes de CO₂ des moteurs à combustion, puisque le CO₂ capturé pendant le processus de production des eFuels est à peu près égal au CO₂ émis lors de l’utilisation de la voiture. Porsche a investi dans les eFuels dans le cadre de son « double e-path » pour alimenter les voitures de sport d’hier, d’aujourd’hui et de demain : E-mobilité et e-carburants. La première usine pilote intégrée pour la production de carburants synthétiques, « Haru Oni » à Punta Arenas, au Chili, est entrée en production à la fin de 2022.

Atteinte de l’altitude record

Tout au long de l’expédition, le projet a adopté une approche prudente, privilégiant la sécurité. L’équipe a pris deux semaines pour s’acclimater lentement à l’altitude, gagnant peu à peu du terrain jour après jour. Les voitures n’ont pas rencontré de telles difficultés : les systèmes standard de la 911 ont détecté la raréfaction de l’air et ont ajusté l’alimentation en carburant en conséquence, ce qui a permis de maximiser les performances. L’équipe a surveillé de près non seulement l’altitude, mais aussi le rythme cardiaque, les habitudes de sommeil et les calories brûlées grâce à des montres intelligentes connectées, fournies par Tag Heuer. Cette surveillance était assurée par deux médecins qui faisaient partie de l’équipe en raison de l’éloignement du site et du risque permanent de mal des montagnes et d’autres risques pour la santé liés au mélange d’air raréfié et de températures glaciales.

Contrairement à 2022, l’équipe a rencontré relativement peu de neige aux niveaux supérieurs du volcan, mais le défi est resté formidable, notamment pour trouver un chemin à travers les champs de blocs rocheux. La 911 a traversé les graviers profonds et les cendres volcaniques qui forment les pentes, son système de traction intégrale et son connecteur Warp permettant de maintenir l’adhérence.

La poussée vers le sommet a eu lieu le samedi 2 décembre 2023, l’équipe s’étant mise en route à 3 h 30, heure locale. À 15 h 58, le sommet et la fin du voyage ont été atteints.

L’équipe a apprécié la vue incroyable pendant un moment, prenant une photo pour marquer l’occasion avant d’entamer la descente avec la même précision et la même prudence que l’ascension – arrivant au camp de base plus de mille mètres en dessous du sommet le jour suivant, fatiguée mais fière. La Porsche 911 « Edith » avait quelques nouvelles cicatrices et une épaisse couche de poussière volcanique, mais elle était prête à recommencer le même exploit.

Photos : Porsche