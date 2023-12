Lamborghini Revuelto ‘Opera Unica’ dévoilée au Art Basel Miami Beach 2023

Automobili Lamborghini célèbre l’étape importante de son 60e anniversaire à travers l’art, en présentant la Revuelto ‘Opera Unica’ : une œuvre d’art unique dévoilée lors d’Art Basel Miami Beach 2023. Présentant une version hautement personnalisée de sa supercar, la Lamborghini Revuelto « Opera Unica » a été imaginée grâce au concept et au développement artistiques du Centro Stile et sous la direction de l’équipe Ad Personam de Lamborghini.

La très attendue Revuelto a été lancée en début d’année et l’hybride rechargeable atteint un nouveau paradigme en termes de performances, de sportivité et de plaisir de conduite grâce à sa nouvelle architecture sans précédent, son design innovant, son aérodynamisme à efficacité maximale et son nouveau concept de châssis en carbone. Avec ses 1 001 chevaux, la Revuelto est extrêmement agile et efficace sur la route comme sur la piste.

« En tant que premier marché mondial de la société, il est tout à fait approprié que nous apportions cette Revuelto ‘Opera Unica’ aux États-Unis et que nous la présentions pendant l’Art Basel Miami Beach. En tant que Lamborghini la plus rapide, la plus avancée technologiquement et la plus personnalisable de l’histoire, la Revuelto a reçu un accueil extrêmement positif de la part des clients du monde entier. L’emblématique V12 fait partie intégrante de l’histoire de Lamborghini et avec cette ‘Opera Unica’, nous avons vraiment exploré les possibilités de notre personnalisation Ad Personam, créant ainsi un chef-d’œuvre automobile. », a déclaré Stephan Winkelmann, président-directeur général d’Automobili Lamborghini.

Depuis ses origines, Lamborghini est à la pointe de l’innovation en matière d’application des couleurs. L’extérieur peint à la main de cette Revuelto ‘Opera Unica’ passe du violet Viola Pasifae au noir Nero Helene, avec des détails de coups de pinceau de couleurs chaudes et froides, un processus qui a nécessité 76 heures de développement et de test et un total de 435 heures d’exécution. Un subtil logo du 60e anniversaire est visible sur le capot de la voiture.

Tout comme l’extérieur, l’intérieur crée un espace artistique unique. Jouant avec les couleurs pour créer un design asymétrique, l’intérieur a nécessité 220 heures de travail supplémentaires. Pour compléter l’intérieur en cuir bicolore Nero Ade et Viola Acutus, les dossiers des sièges, les inserts des portes et les garnitures de toit sont brodés du logo du 60e anniversaire en utilisant les couleurs chaudes et froides de l’extérieur. Même le capot du bouton de démarrage et d’arrêt est désormais mis en valeur par les couleurs nuancées des coups de pinceau.

« Nous voulions créer quelque chose de purement artistique en utilisant des pinceaux et une combinaison de couleurs, comme si le Revuelto était une toile. C’est ce qui a nourri notre inspiration pour cette livrée spéciale. Avec l’extérieur dynamique peint à la main, nous mettons vraiment l’accent sur l’aérodynamisme et la vitesse de la voiture. », a déclaré Mitja Borkert, directeur du design d’Automobili Lamborghini.

Cette Revuelto ‘Opera Unica’ a été présentée à Miami Beach lors d’un événement de lancement comprenant une sélection d’œuvres d’art commandées par les concessionnaires d’Automobili Lamborghini America pour célébrer le 60e anniversaire de la marque.

Photos : Lamborghini