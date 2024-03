Décès de Marcello Gandini, père des Lamborghini Miura et Countach

L’un des 3 pères de la Lamborghini Miura et grand designer automobile, Marcello Gandini est décédé mercredi 13 mars 2024, à l’âge de 85 ans. Ce fut aussi le créateur de la Lamborghini Countach.

Né le 26 août 1938 à Turin, Marcello Gandini est devenu un designer automobile reconnu après être entré chez Bertone en 1965. Il a rapidement pu imposer son style en remplaçant Giorgetto Giugiaro et en créant en 1966 le design de la Lamborghini Miura, la première supercar qui est entrée dans la légende.

Il a ensuite eu l’occasion de travailler sur d’autres designs de voitures comme la Lamborghini Marzal (1967), la Lamborghini Espada (1968), la Lamborghini Jarama (1970), la Lamborghini Urraco (1973), la Lancia Stratos (1973) et notamment la Lamborghini Countach (1974).

Après avoir quitté Bertone quelques années plus tard (an 1980), il a fondé son propre studio de design industriel indépendant « Marcello Gandini Design » près de Turin, afin de se consacrer à diverses créations de design de moyens de transport. Il a notamment aidé au développement de la Bugatti EB110 et de la Lamborghini Diablo. Il a même travaillé sur le design de voitures plus populaires comme la Renault Supercinq et le Citroën BX. Citons également son travail sur l’Audi 50, rebadgée par la suite afin de devenir la première Volkswagen Polo.

Marcello Gandini est décédé le 13 mars 2024 à Rivoli, à l’âge de 85 ans.

Photos : Lamborghini