Restylage de l’A3 et lancement de l’Audi A3 allstreet

La voiture avec laquelle Audi a créé le segment des compactes haut de gamme en 1996, l’A3, devient plus sportive, plus confortable et plus numérique que jamais grâce à un design plus progressif, une extension significative de la dotation de série, de nouveaux matériaux et nouvelles offres. Les applications peuvent dorénavant être utilisées directement sur l’écran du véhicule, différentes signatures d’éclairage sont disponibles et la possibilité d’ajouter à tout moment des fonctions à la demande permettent un degré élevé de personnalisation. L’Audi A3 allstreet, le crossover distinctif de la famille A3, est une nouveauté sur le marché. Avec son look tout-terrain caractéristique, sa garde au sol supérieure de trois centimètres à celle de l’Audi A3 Sportback et sa position assise surélevée, cette voiture offre une expérience de conduite similaire à celle d’un SUV, associée à une grande fonctionnalité.

Evolution de l’extérieur de l’Audi A3

Plus dynamique – plus progressive – plus émotionnelle : tel est le caractère des modèles Audi A3 Sportback et Berline après leur mise à jour. La calandre Singleframe hexagonale et sans contour présente une nouvelle structure nettement plus plate et élargie. Elle domine l’avant et, en plus des grandes prises d’air latérales angulaires, symbolise clairement le caractère sportif du modèle compact. Le remarquable aileron avant confère à l’Audi A3 l’impression d’être plus basse. Il en va de même pour l’arrière, qui est plus sportif que jamais avec un nouveau bouclier et un diffuseur spécifique. Partiellement inspirés des modèles RS, les éléments de design progressifs sont particulièrement efficaces sur la finition extérieure S line. Les nouvelles teintes métallisées expressives Vert District et Rouge Progressif accentuent l’aspect dynamique. Les nouvelles options incluent pour la première fois une teinte Audi Exclusive mate Gris Daytona.

Nouvelle Audi A3 allstreet : look tout-terrain et garde au sol accrue

« Au premier coup d’œil, l’Audi A3 allstreet se distingue du reste de la famille A3. En tant que crossover de la catégorie des compactes premium, elle a un look tout à fait unique. L’objectif était d’utiliser des éléments de design spécifiques pour mettre en valeur la garde au sol plus élevée du véhicule. », a déclaré Stephan Fahr-Becker, Chef d’équipe du design extérieur chez AUDI AG. Cet objectif a été atteint, entre autres, en accentuant verticalement la calandre Singleframe noir mat. La grande calandre octogonale avec sa structure en nid d’abeille est plus haute que sur l’Audi A3 Sportback, ce qui rapproche le crossover du design des modèles Q. Les trois rainures à l’avant et à l’arrière, propres à l’allstreet, renforcent le caractère tout-terrain. À l’avant, la garniture est intégrée dans le bord de l’aileron, qui rappelle une plaque de protection, et à l’arrière, dans le diffuseur qui fait partie du bouclier arrière au design robuste.

Les jupes latérales foncées et les garnitures dans la zone inférieure des portes renforcent l’allure puissante de la voiture et mettent en évidence sa garde au sol accrue. La suspension de l’Audi A3 allstreet est plus haute de 15 mm que la suspension standard de l’Audi A3 Sportback. Le réglage spécifique des ressorts et des amortisseurs offre un excellent équilibre entre un confort de conduite élevé et une expérience de conduite sportive et précise. Associée à un diamètre de roue plus important, cela se traduit par une garde au sol supérieure de 30 mm. De larges passages de roues soulignent les jantes de 17 pouces de série, qui sont plus grandes d’une dimension que celles de l’Audi A3 Sportback. Sur les deux modèles, des jantes de 18 et 19 pouces sont disponibles en option.

Grâce à la position légèrement plus élevée du siège, l’Audi A3 allstreet offre un confort accru lors de l’entrée et de la sortie du véhicule ainsi qu’une meilleure maîtrise de la route. Comme pour l’Audi A3 Sportback, le coffre à bagages a une capacité de 380 litres, et jusqu’à 1 200 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Les équipements optionnels comprennent un hayon électrique, un attelage amovible ainsi qu’un pack de rangement et de compartiment à bagages. Ce dernier permet au client de ranger des petits objets dans des filets fixés au dos des sièges avant ou dans le compartiment situé du côté du conducteur. Un filet dans le coffre permet d’éviter que les bagages plus volumineux ne se déplacent lors des trajets.

Jusqu’à quatre signatures de feux diurnes sélectionnables

Pour la première fois sur un modèle de série de la gamme A3, il est désormais possible de sélectionner et de basculer jusqu’à quatre signatures numériques différentes de feux diurnes dans l’interface MMI. « Nos clients bénéficient ainsi d’un degré de personnalisation plus élevé. Ils peuvent changer l’expression de leur modèle à tous moments. Les signatures interprètent la confiance en soi et l’agilité de différentes manières. Cela vaut également pour les scénarios de retour à la maison/de départ de la maison, qui ont été conçus individuellement pour chaque signature. », explique Cesar Muntada, Responsable du design et de l’expérience de l’éclairage chez Audi. Sur les phares LED et Matrix LED, 24 éléments pixels répartis sur trois rangées sur le bord supérieur du boîtier constituent les feux de jour numériques. Avec leur design cunéiforme et plat ainsi que leur large graphisme lumineux, les phares soulignent le caractère sportif des modèles Audi A3.

Un intérieur considérablement affiné

Pour s’accorder avec l’extérieur plus expressif, l’intérieur a également été considérablement amélioré. Plusieurs innovations ont été apportées : du design du levier de vitesses et des bouches d’aération aux incrustations décoratives en tissu en passant par les nouveaux éclairages intérieurs. Tous ces éléments sont précis et détaillés et soulignent l’aspect progressif et technique du véhicule.

La dotation de série a été considérablement élargie. En plus du volant en cuir à trois branches multifonctions plus, l’équipement de série comprend la climatisation monozone, l’éclairage d’ambiance et l’accoudoir central avant.

Le nouveau design des grilles d’aération, dont la surface extérieure est chromée, fait paraître plus minces les bouches d’aération du système de climatisation, soulignant ainsi la largeur de l’habitacle. La console centrale a été redessinée et bénéficie d’un nouvel effet de finition. Les poignées de porte intérieures présentent également une nouvelle finition. En plus des porte-gobelets pratiques, la console centrale est également équipée de série d’un accoudoir réglable en longueur et en inclinaison. Le levier de vitesses compact, qui permet d’accéder facilement aux fonctions de base de la boîte S tronic, a également été repensé. Grâce à son design plus plat, il se fond parfaitement dans la console centrale.

De série, l’éclairage intérieur met en valeur les portières et l’espace pour les pieds. Des éléments d’éclairage supplémentaires et un éclairage de contour du MMI et des seuils de porte sont disponibles en option. Avec la mise à niveau de l’Audi A3, l’éclairage de contour fait le tour de la console centrale et les porte-gobelets de série sont éclairés. En option, l’intérieur des portes avant peut être largement éclairé, ce qui constitue un nouvel élément de design. Le tableau en tissu a été découpé au laser 300 fois pour permettre cette caractéristique. Les cinq segments sont rétroéclairés par une source lumineuse située dans le panneau de porte. Leurs différentes tailles créent un flux de lumière dynamique, qui se manifeste également lors du verrouillage et déverrouillage du véhicule. Le panneau en tissu éclairé associe une fonctionnalité claire à une expérience de design hautement émotionnelle. Le MMI est disponible en 30 couleurs différentes, ce qui permet un haut degré de personnalisation. Les grands haut-parleurs du nouveau système audio Sonos sont situés dans la partie inférieure des portes, ce qui permet une expérience d’écoute immersive avec un son en 3D.

Deux incrustations décoratives en textile sont également nouvelles dans l’Audi A3 : un tissu avec une structure technique en polyester 100 % recyclé et le matériau en microfibre Dinamica. Outre son utilisation en tant qu’insert décoratif, le Dinamica sert de revêtement de siège et orne les panneaux de porte dans certains packs intérieurs. Il a l’aspect et le toucher du daim, mais il est composé à 100% de polyester recyclé.

Intégration d’applications et de fonctions à la demande

L’Audi A3 et l’Audi A3 allstreet sont numériques et connectées – grâce à de nombreux services connectés, une boutique d’applications et des fonctions à la demande. Outre la radio numérique DAB+, un écran tactile de 10,1 pouces, l’Audi virtual cockpit et un chargeur de smartphone par induction sont tous de série. En plus des deux ports de charge USB-C à l’avant dans la console centrale, il y a deux ports supplémentaires à l’arrière de série.

D’autres options incluent la navigation MMI plus, ainsi que le portefeuille complet Audi Connect et l’accès à la boutique d’applications, ce qui permet au conducteur d’utiliser une large gamme d’applications directement sur l’écran du véhicule. Grâce à la boutique embarquée, les clients peuvent accéder directement et intuitivement à des applications tierces populaires via l’écran tactile MMI au moyen d’une liaison de données dans le véhicule. Les applications sélectionnées sont installées dans le système d’infodivertissement du véhicule, sans passer par le smartphone de l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent également interagir avec leurs applications par commande vocale. De plus, Amazon Alexa peut être utilisé pour diffuser de la musique, ainsi que pour commander des appareils domestiques intelligents.

Les fonctions à la demande garantissent un haut degré de flexibilité. Au total, cinq fonctions individuelles d’infodivertissement et de confort peuvent être ajoutées en ligne via l’appli myAudi, même après l’achat du véhicule. En plus de la navigation MMI plus incluant les services Audi connect, l’Audi A3 et l’Audi A3 allstreet peuvent être mise à niveau avec l’interface smartphone, qui intègre les smartphones iOS et Androïd dans le système MMI via Apple CarPlay ou Androïd Auto. Parmi les autres fonctions figurent le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistant de feux de route et la possibilité d’étendre le système de climatisation de série avec une climatisation confort à deux zones. Toutes les fonctions peuvent être commandées pour un mois, six mois, un an, trois ans ou de manière permanente, en fonction des besoins individuels du client. Si, par exemple, de longues vacances sont prévues au volant de l’Audi A3 ou l’Audi A3 allstreet, la navigation et l’assistant de régulation de vitesse adaptatif sont des compléments utiles – pour un voyage détendu sur de longues portions d’autoroute et un guidage ciblé dans des lieux peu familiers.

Aides à la conduite intelligentes : systèmes d’assistance pour la ville et les longs trajets

De série, l’Audi A3 et l’Audi A3 allstreet sont déjà dotées d’un niveau de sécurité élevé. Audi pre-sense front, l’évitement des collisions et l’aide au changement de direction, ainsi que le système d’alerte de franchissement de ligne offrent un haut niveau de sécurité sur la route. Le régulateur de vitesse adaptatif, qui aide au contrôle longitudinal et latéral a été complété par une fonction de changement de voie assisté qui améliore le confort de conduite. Le système gère l’accélération, le freinage et la direction à des vitesses allant jusqu’à 210 km/h, et aide également pour le changement de voie à des vitesses supérieures à 90 km/h sur autoroute. Activé via le MMI, le système utilise les données du radar arrière pour afficher des flèches blanches sur le tableau de bord et l’affichage tête haute afin d’indiquer s’il est possible de changer de voie et dans quelle direction. Si le conducteur initie le changement de voie en actionnant le clignotant, le système l’aide activement à se diriger.

En ville, le système d’aide au stationnement avec le système « park assist plus » (de série ou en option selon les modèles) aide le conducteur à se garer et à sortir d’une place de parking en effectuant des manœuvres de direction ciblées. Les systèmes d’alerte de changement de voie, d’alerte de sortie de route et d’assistance au trafic transversal arrière utilisent les radars arrière pour surveiller le trafic à l’arrière et à côté du véhicule en offrant une sécurité et un confort accrus.

Ouverture des commandes

En Europe, les Audi A3 et A3 allstreet seront d’abord lancées en deux versions de moteur/transmission. La version 35 TFSI avec un moteur de 1,5 litre d’une puissance de 110 kW (150 ch) est disponible en version automatique avec la boîte S tronic à sept vitesses et la technologie mild hybrid. Le moteur diesel est une version 35 TDI de 110 kW (150 ch) avec une boîte S tronic à sept vitesses. D’autres versions essence de l’A3 Sportback et de l’A3 Berline suivront au deuxième trimestre. Un modèle hybride rechargeable viendra compléter la gamme à la fin de l’année 2024.

Tous les modèles Audi A3, qui sortent des chaînes de l’usine principale d’Audi à Ingolstadt, sont disponibles à la commande depuis le mois de Mars 2024. En France, l’Audi A3 Sportback 35 TFSI S tronic est disponible à partir de 38 080 euros. Le supplément pour la Berline est de 565 euros. L’Audi A3 allstreet 35 TFSI avec 110 kW (150 ch) débute à 39 980 euros.

Photos : Audi